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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبلغت شركات الطيران في جميع أنحاء أوروبا عن رحلات طيران كاملة أو شبه كاملة في اليوم الأول الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فتح أبوابها أمام المسافرين الدوليين المحصنين.

وقالت مجموعة لوفتهانزا لشبكة CNN إن شركاتها تشغل 31 رحلة إلى الولايات المتحدة اليوم، وجميعها محجوزة بالكامل.

وقالت شركة فيرجن أتلانتيك إن رحلاتها ممتلئة بنسبة 98٪، بينما قالت كل من الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية البريطانية إن عدد الركاب على الرحلات المغادرة إلى الولايات المتحدة مرتفع.

واحتفلت الخطوط الجوية البريطانية وفيرجن أتلانتيك بتخفيف القيود بإقلاع مزدوج لرحلاتها الأولى من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.

وتقول الخطوط الجوية البريطانية في بيان صحفي: "يعد إعادة فتح ممر السفر عبر المحيط الأطلسي بمثابة دفعة كبيرة لقطاع الطيران، ويساعد على التعافي الاقتصادي في كلا البلدين وإعادة تأسيس العلاقات التجارية الحيوية".

وأضافت: "الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة المتحدة، ويساهم الطيران بمبلغ 23 مليون جنيه إسترليني يوميًا في اقتصاد المملكة المتحدة. وفي عام 2019، سافر 22 مليون شخص بين البلدين، إضافة إلى 900 ألف طن من البضائع".

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها ستزيد من سعة طاقتها لأن هذا الإعلان "أدى إلى زيادة كبيرة في الحجوزات في الخطوط الجوية الفرنسية، لا سيما على الطرق المؤدية إلى نيويورك وميامي ولوس أنجلوس، للسفر في نوفمبر وخلال عطلة عيد الميلاد".

وأوضحت الخطوط الجوية لأوروبا، وهي أكبر اتحاد شركات طيران في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "بعد إغلاق غير مسبوق لمدة 18 شهرًا، نحتفل اليوم بإعادة فتح الولايات المتحدة لما يقرب من 76٪ من سكان الاتحاد الأوروبي البالغين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19. تتطلع شركات الطيران الأوروبية إلى لم شمل العائلات والأصدقاء الذين انفصلوا عن بعضهم البعض لفترة طويلة جدًا.. من المتوقع أن تعطي إعادة الافتتاح دفعة مطلوبة بشدة لحركة المرور عبر المحيط الأطلسي وقطاع السفر والسياحة لدينا في الوقت المناسب تمامًا لقضاء العطلات".