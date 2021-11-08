شاهد..عُماني يتعلق بين جبلين وأسفله الفضاء الفارغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمشهد مهيب وخلاب، تجد المغامر العُماني، أحمد غواص، معلقًا فوق السحاب على مسار صنعه بنفسه في جبل سمحان بسلطنة عُمان، ولا يوجد أسفله سوى الفضاء الفارغ (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبينما يثير المشهد بحد ذاته مشاعر الأدرينالين، يبقى هدف غواص واحدًا، أي إبراز جمال سلطنة عُمان وجعلها من بين أهم المقاصد السیاحیة التي یزورھا الأشخاص لقضاء عطلاتهم السنوية.

ويقول غواص، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كانت التجربة جميلة جدًا وأنا أتعلق فوق السحاب، وأشاهد المناظر الخلابة".

وبحسب وزارة السياحة العُمانية، يُعتبر جبل سمحان من أهم السلاسل الجبلية في محافظة ظفار، ويبلغ أقصى ارتفاع له 2,100 متر، كما يضم العديد من السهول التي تتخللها ممرات ضيقة وعميقة يصل بعضها إلى نحو ألف متر.

وقرّر غواص تصوير جبل سمحان لأنه يتميز بمناظر طبيعية وخلابة، خاصة عندما تتعانق قمته مع السحاب.

التنوع الحيوي في جبل سمحان

وبحسب وزارة السياحة العمانية، تنتشر النباتات المتفرقة في سهل جبل سمحان، مع وجود بعض أشجار السمر وأشجار اللبان، وتفتقر الممرات الجبلية الضيقة لوجود المياه، لكن يتواجد بها أكثر من مجرى للسيول، والتي تُعتبر مصدرا مهمًا للمياه لغالبية أنواع الحيوانات المتواجدة بالمنطقة.

وتحتضن هذه الجبال عددًا من الثدييات الأخرى مثل الغزال العربي، والثعالب، والوعل النوبي، والنمر العربي الذي يعتبر نادرًا.

وتُعتبر النمور في العادة من بين أكثر الحيوانات تعايشًا مع البيئة المحيطة، ويكون النمر العربي في الغالب أصغر حجمًا ولونه أفتح مقارنة بنظيره الأفريقي، وقد تواجدت النمور العربية في سلسلة الجبال الشمالية لشبة الجزيرة العربية.

المناخ في جبل سمحان

وأوضح غواص أن جبل سمحان يسوده مناخ شبه الجزيرة العربية المعروفة والأجواء الجافة في غالبية أشهر السنة، ولكن يتحول المناخ إلى معتدل بشكل نسبي في المناطق المرتفعة على الجبل.

كيف حضر المغامر العُماني نفسه؟

وكان غواص قد تعلّم التسلّق، والإنقاذ، وصيانة الأماكن المرتفعة، في جنوب أفريقيا.

واكتشف شغفه في حب المغامرة والتسلّق عندما وجد أن لديه خبرة في استخدام معدات التسلّق. وبذلك، كان يتوجه إلى قمة جبل سمحان في محافظة ظفار حتى يتعلم تسلق الجبل في وقت فراغه.

وينصح غواص بزيارة جبل سمحان في شهر أغسطس/ آب حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، و كذلك في موسم الشتاء عندما يكون الجو جميلًا.