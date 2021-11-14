بمشاهد خاطفة للأنفاس.. ألماني يقف على حافة "غراند كانيون" إيران

مائدة إفطار تقليدية بإيران..ما هي أطباق الطعام التي تزينها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسمع كثيرون عن "غراند كانيون" أمريكا، ولكن ما لا يعرفونه هو وجود الكثير من الوديان التي تُشبهه حول العالم، وتحديدًا في إيران.

وبعد أن اقترح عليه مرشد سياحي زيارة وادي هايغار في إيران، قرّر مدون السفر الألماني، أندرياس أدلا، أن يزور المكان ويوثقه بعدسة كاميرته، إذ كان الهدف مشاركة جميع تجاربه مع متابعيه.

Credit: Andreas Adler

ورغم شهرة العديد من المعالم التاريخية في محافظة فارس، إلا أنها تحتضن أيضًا بعض الوجهات الطبيعية الفريدة التي تُعد أقل شهرة.

ويُعد هايغار من بين الأودية الرائعة التي حصلت على لقب "غراند كانيون" إيران، بحسب ما ذكره موقع "Visit Iran".

Credit: Andreas Adler

ويبدو وادي هايغار وكأنه فجوة كبيرة في جزء من جبل زاغروس، يمر عبره نهر، تستطيع من خلاله الاستمتاع بركوب القوارب أثناء سفرك إلى هذا الموقع.

لذلك، من الضروري وجود معدات مناسبة ودليل محلي.

Credit: Andreas Adler

ويتألف وادي هايغار من صخور عالية ووديان عميقة للغاية، حيث يشكل منظر الوديان العميقة من الأعلى تجربة مثيرة للغاية، ما يجعلها وجهة لمحبي المغامرة.

وقال مدون السفر الألماني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كان عميقًا للغاية.. يمكنك الوقوف على الحافة والنظر إلى أسفل الوادي.. إنه مذهل.. يمكن أن تُصاب بالدوار وأحيانًا أشعر باهتزاز قدمي بسبب هذا الارتفاع المذهل".

Credit: Andreas Adler

ووفقًا لموقع "Visit Iran"، لا يُعد وادي هايغار عبارة عن موقع طبيعي رائع فقط، إذ بمجرد زيارتك للموقع، فإنك تخطو إلى ساحة معركة تاريخية، بين البدو والجيش البريطاني.

Credit: Andreas Adler

وإذا أردت الوصول وادي هايغار، فستحتاج إلى السير في بعض أجزاء جبل زاغروس.

وتخطف المناظر الطبيعية للوادي الأنفاس. ويُعد مسار المشي خطيرًا، خاصة إذا كانت زيارتك الأولى إلى هناك، حيث ستحتاج إلى أن تكون برفقة مجموعة مهنية ومرشد محلي.

وبسبب المناخ الدافئ، يُفضّل زيارة الموقع خلال فصل الربيع، عندما تكون الأرض مغطاة بالنباتات الخضراء ومنسوب المياه مرتفعًا في النهر.

ويقول أدلا: "انظر إلى العالم، اترك انطباعاتك وخبراتك.. لا تؤمن كثيرًا بما يقوله الآخرون أو يخبرونك عنه.. اذهب إلى هناك، وشاهد بنفسك".