كيف تسافر بأمان خلال موسم العطلات الحالي؟ إليك أهم النصائح

كندا تصبح واحدة من أوائل الدول التي تمنع الركاب من السفر إذا لم يتم تطعيمهم بالكامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تنطلق في رحلة طيران لزيارة الأصدقاء والعائلة خلال الإجازات، فاستعد للتجول في طريقك عبر المطارات المزدحمة والطائرات المكدسة وطوابير انتظار الأمتعة المزدحمة مع ملايين المسافرين الآخرين.

تقول سارة نيلسون، رئيسة جمعية مضيفات الطيران، وهي نقابة تمثل المضيفات في الولايات المتحدة: "يعلم الجميع مدى قربهم من الأشخاص الآخرين على متن الطائرة، لكنهم قد لا يأخذون في الحسبان مدى امتلاء هذه المطارات أيضًا، لا توجد مساحة، ولا توجد وسيلة لاتباع المسافة الاجتماعية."

ومن المتوقع أن يسافر حوالي 4.2 مليون شخص خلال عطلة عيد الشكر، أي نحو ضعف عددهم في العام الماضي، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية.

النبأ السار هذا العام هو أنه سيتلقى العديد من المسافرين التطعيم ضد فيروس كورونا، بما في ذلك جميع المسافرين الدوليين تقريبًا الذين يدخلون الولايات المتحدة.

أما النبأ السيئ، فهو أن العديد من الأمريكيين لن يتلقوا التطعيم بالكامل في عيد الشكر، بما في ذلك الأطفال دون سن 12 عامًا وأولئك الذين يختارون، لأي سبب كان، عدم الحصول على اللقاح.

المسافرون ينتظرون في طابور في مطار سياتل تاكوما الدولي في نوفمبر الماضي، سيكون السفر الجوي في عيد الشكر هذا العام قريبًا من مستويات ما قبل الجائحة. Credit: David Ryder/Getty Images

وأشارت نيلسون، التي عملت كمضيفة على الخطوط الجوية المتحدة منذ عام 1996، إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص قد لا يكونون على دراية بموجب تفويض الكمامة الفيدرالي الصارم، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير/ شباط الماضي.

وفيما يلي ثماني نصائح حول كيفية الحفاظ على سلامتك أنت وعائلتك، وتقليل التوتر أثناء السفر خلال موسم العطلات الحالي.

1) قم بتطعيم طفلك فوق سن 5 سنوات واحصل على جرعة معززة

يعد الأطفال في الولايات المتحدة، الذين تبلغ أعمارهم 5 أعوام وما فوق، مؤهلين الآن للحصول على لقاح كوفيد-19، ولكن مثل البالغين، لن يتمتعوا بالحماية الكاملة إلا بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية.

ونظرًا لعدم وجود وقت كافٍ بين عيد الشكر وتوافر اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية الصغيرة لتلقي الجرعة الثانية، فلن يتلق أي منهم التطعيم بشكل كامل خلال فترة السفر في عيد الشكر.

ويجب على الآباء والأمهات معاملة الأطفال الملقحين جزئيًا كما لو أنهم لم يتلقوا التطعيم، حسبما ذكرته المحللة الطبية لدى CNN الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة السياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن.

وأوضحت وين أنه يجب على أولياء الأمور والأطفال الاستمرار في استخدام الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي أثناء السفر، والتفكير في إجراء فحص كوفيد-19 قبل الاجتماع مع العائلة.

وأضافت أنه إذا كنت شخصًا بالغًا ولم تحصل بعد على جرعة معززة بعد تلقي التطعيم الكامل في وقت سابق من هذا العام، فيجب القيام بذلك الآن.

2) سافر في الأيام الأقل ازدحامًا

يقوم الأشخاص بتسجيل الوصول لرحلاتهم في مطار لاغوارديا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. Credit: Michael M. Santiago/Getty Images

إذا كان بإمكانك السفر من وإلى وجهتك خلال أيام السفر الأقل ازدحامًا، فستواجه أنت وعائلتك عددًا أقل من الأشخاص، وقد تكون أكثر نجاحًا في تحقيق التباعد الاجتماعي، حسبما قالته لينسي مار، أستاذة الهندسة المدنية والبيئية لدى جامعة فرجينيا للتقنية.

ولفتت مار إلى أن "هذا يعد مهمًا بشكل خاص إذا كان لديك أطفال دون سن الثانية لا يمكنهم ارتداء الكمامات"، وأضافت أنه "يمكنك أيضًا محاولة حجز الرحلات الجوية في وقت لاحق من المساء أو في وقت مبكر جدًا من الصباح، لمحاولة تجنب الازدحام".

ونظرًا لأن قلة من الناس لديهم أكثر من بضعة أيام لقضاء إجازة عيد الشكر، فإن ذروة السفر تحدث عادةً في اليوم السابق لعيد الشكر، والذي يصادف هذا العام 24 نوفمبر وغالبًا ما يكون السفر خلال يوم العطلة ذاته، أي 25 نوفمبر من هذا العام، أقل ازدحامًا .

3) قم بحجز مقاعد النافذة على متن الطائرة

راكب يرتدي الكمامة على متن رحلة جوية من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا إلى نيوارك، نيو جيرسي في أكتوبر 2020. Credit: Michael Loccisano/Getty Images

يقترح الخبراء حجز مقاعد النافذة للأطفال (أو البالغين) الذين لم يتلقوا التطعيم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى فتحات التهوية على طول الألواح الداخلية لمعظم الطائرات.

وقالت مار: "نعتقد أن المقعد الأقل خطورة على متن الطائرة هو مقعد النافذة، لأن أنماط دوران الهواء قد تكون أفضل هناك".

وأشارت نيلسون إلى أن "هذا هو المكان الذي يضخ فيه الهواء النقي، لذا فإن معظم تدفق الهواء يحدث عند مقعد النافذة".

كما لفتت مار إلى فائدة إضافية أخرى يتمتع بها مقعد النافذة، قائلة: "ليس لديك أشخاص يمرون إلى جانبك في الممر".

4) ارتد أقنعة الترشيح عالية الجودة والمناسبة

يشق الركاب طريقهم عبر مطار لوس أنجلوس الدولي قبل عطلة عيد الشكر في 25 نوفمبر 2020. Credit: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

استثمر في شراء قناع عال الجودة للسفر، والذي من شأنه أن يحبس حوالي 95% من جزيئات حجم الفيروس عند ارتدائه على الوجه بشكل صحيح، حسبما يقول الخبراء.

وقالت وين: "أنا بالتأكيد أوصي المسافرين، بمن فيهم الأطفال، بارتداء أقنعة عالية الجودة، من الناحية المثالية مثل نوع N95 أو KN95 أو KF94، وتتوفر أيضًا مجموعة متنوعة من الأحجام لهذه الأنواع عالية الجودة من الأقنعة، حتى تتمكن من الحصول على مقاس مناسب".

5) حاول الوصول إلى المطار مبكرًا

يستغرق الأمر وقتًا أطول للالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي أثناء إنزال الأمتعة والفحوصات الأمنية، إذا كان ذلك ممكنًا. كما أن فتح حدود الولايات المتحدة أمام المسافرين الدوليين، رغم أنه يعد بشرى سارة للاقتصاد الأمريكي، قد يعني المزيد من التأخير.

وقالت نيلسون: "إنها أخبار جيدة حقًا، ولا يستطيع السفر إلى الولايات المتحدة سوى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم. ومع ذلك، فإن هذا التدفق يجلب للمسافرين المزيد من الوثائق التي يجب التحقق منها، مما قد يؤدي بالفعل إلى إبطاء الأمور أكثر".

وأضافت: "خطط للمجيء في وقت أبكر بساعة إضافية عن المعتاد، لإعطاء نفسك متسعًا من الوقت حتى لا تشعر بضغوط عدم اجتياز هذه العملية والوصول إلى رحلتك في الوقت المحدد."

6) كن مستعدًا عند نقاط التفتيش الأمني

يعرف المسافرون الأذكياء كيفية تقليل الوقت الذي يقضونه في نقاط التفتيش الأماني. ويتضمن ذلك عدم ارتداء أحزمة ولا أحذية ذات رباط. ويخلع المسافرون المتمرسون ساعاتهم ويخزنون المعاطف أو السترات مقدمًا، ويكون جهاز الحاسوب المحمول ومستلزمات النظافة المحمولة جاهزة للسحب ووضعها في الصناديق.

7) قم بتأجيل تناول وجبتك

نظرًا لأن الإرشادات الفيدرالية تتطلب ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، باستثناء وقت تناول الطعام أو الشراب "لفترات وجيزة"، توصي نيلسون باستبدال الكمامة كلما توقفت عن تناول الطعام.

واقترحت مار أنه يمكنك أيضًا حماية نفسك من خلال تناول الطعام عندما يكون الآخرون قد انتهوا من ذلك ووضعوا كماماتهم.

وقالت: "عندما تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، سآخذها ولكني لا أتناولها على الفور لأن ذلك يحدث عندما يخلع الجميع كماماتهم، أنتظر لتناول الطعام حتى ينتهي الركاب من وجباتهم ويعيدون ارتداء كماماتهم".

8) ابق في مقعدك إذا أمكن

قد يجعلك النهوض والتحرك أقرب إلى الركاب الآخرين على متن الطائرة، الذين ربما لم يتلقوا تطعيمهم أو لا يتبعون إرشادات ارتداء الكمامات.