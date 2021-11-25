دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN -- تتميز شواطئ سلطنة عمان بطبيعتها المتنوعة وجمالها، ما يجعلها مقصدًا مثاليًّا للاستجمام وممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.

ويُعد شاطئ السوادي الواقع في ولاية بركاء، في محافظة جنوب الباطنة التي تبعد 70 كيلومترًا عن العاصمة العُمانية مسقط، أحد أهم الشواطئ العُمانية.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

ولعلّ أبرز ما يميّز هذا الشاطئ هو الإطلالة على الجزر الصخرية الجميلة القريبة من الساحل، والتي تضفي لمسة جمالية على الموقع، كما تُعد ملاذًا مناسبًا لتجمّعات الطيور المهاجرة والمستوطنة.

والجزر التي يمكن الوصول إليها بواسطة القوارب، هي عبارة عن صخور بارزة فوق صفحة المياه الزرقاء صاغتها أمواج البحر وعوامل التعرية.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

وفي تجربة مثيرة، خاضت المصوّرة ومدوّنة رحلات السفر العُمانية عفيفة الهاشم تجربة الطيران الشراعي بمحرّك، المعروفة برياضة "الباراموتور"، فوق شاطئ السوادي بهدف توثيق المشهد الساحر لجزره الصخرية قبالته من الأعلى، بالإضافة إلى أشجار القرم.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

وتوضح الهاشم لموقع CNN بالعربية، أن الطيران الشراعي يُعتبر أحد الرياضات الشبابية الرائجة أخيرًا ضمن المشهد السياحي، مضيفًة أنها خاضت تلك التجربة الرهيبة المتمثلة بالتحليق فوق شاطيء السوادي، مع فريق SkySafari، الذي يحرص على تقديم تجربة آمنة وممتعة في آن، لكل من يرغب بخوضها.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

برأي الهاشم، السوادي هو أحد الشواطئ المعروفة، حيث يقصده أهالي المنطقة في العطلات للتمتّع بالهدوء، مشيرًة إلى أنه مناسب لممارسة العديد من الأنشطة البحرية، والاستمتاع بأجواء البحر بعيدًا عن صخب المدينة.

وتصف الهاشم مشهد الشاطئ من الأعلى بالمُهيب والمميّز، لافتًة إلى أنّ التجربة تسمح لك بمشاهدة الشاطىء من منظور الطيور المحلّقة، واختبار إحساسها بالحريّة، على حد تعبيرها.

أما بالنسبة إلى التحديات التي واجهت المصورة العُمانية خلال توثيق الموقع من أعلى، فتمثلت في الاختيار بين الاستمتاع بالمناظر والتحليق، وبين توثيق التجربة المميّزة قبل فواتها.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

وخلال عملية التوثيق، حاولت الهاشم إبراز الجزر الشهيرة المتوزعة على مسافات متفاوتة من شاطئ السوادي، بالإضافة إلى أشجار القرم اللي تغطي أجزاء شاسعة منه.