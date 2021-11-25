غرامات جديدة بقيمة 162 ألف دولار بحق ركاب مشاغبين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حرّرت إدارة الطيران الفيدرالية غرامات بحق ثمانية ركاب، الاثنين، بلغت قيمتها الإجمالية 161,823 دولار، وهي ثالث أعلى مجموعة غرامات منذ إعلان الوكالة عن سياسة عدم التسامح مطلقًا مع السلوك غير المنضبط على متن الطائرة، في وقت سابق من هذا العام.

وأبلغت أطقم الرحلات الجويّة عن أكثر من 5,200 حالة شغب إلى إدارة الطيران الفيدرالية منذ 1 كانون الثاني/يناير، وقد تلقت الوكالة حوالي 300 تقرير عن أعمال شغب نتيجة تناول الكحول والثمالة.

وأعلى غرامة حرّرت بلغت 40,823 دولار، بحق راكب، تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنه أدخل مشروبه الكحولي على نحو غير مشروع، على متن رحلة طيران خطوط ساوث ويست الجوية، في نيسان/ أبريل.

وبحسب ما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية، "اعتدى الراكب جنسياً على مضيفة الطيران"، عندما طلبت منه التوقّف عن الشرب.

وتقول الوكالة إن الراكب ذهب بعد ذلك إلى مرحاض الطائرة لتدخين الحشيش. وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنّه أوقف جراء مقاومته الاعتقال والسكر العلني.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية أنّ راكبًا آخر بدا ثملًا، وأزال كمامته مرارًا وتكرارًا بعدما طلب أفراد الطاقم منه وضعها. وشتم ركابًا آخرين، وصرخ على أحد أفراد الطاقم قائلاً: "هذه أمريكا.. هذه حرية التعبير.. ما الذي لم تفهمه؟". وغرّم هذا الراكب بـ24 ألف دولار.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيانها الإخباري إنّ راكبًا آخر "تبوّل على أرضية الحمام، وأساء لفظيًا لطاقم الرحلة، ورفض اتباع تعليمات الطاقم في شأن ارتداء الكمامة"، فغرّم بـ17 ألف دولارًا.

لائحة الاعتداءات هذه تطول، وفي هذا الصدد قالت سارة نيلسون، الرئيسة الدولية لرابطة مضيفات الطيران-CWA، لـCNN أخيرًا، في مقابلة حول السلوك الشرس الشائع بشكل متزايد بين ركاب الخطوط الجوية الأمريكية: "لا يُسمح للناس بشرب كحولهم الخاص على متن رحلة طيران أو حتى في المطار، ولا يُسمح لهم بخدمة أنفسهم".

وقالت نيلسون إن حوادث الشغب على متن الطائرات "تؤثر على قدرة المضيفات على أداء وظائفهن"، مضيفة أن الحوادث تحدث "مع مجموعة صغيرة نسبيًا من الناس".

وأوضحت: "أريد أيضًا أن أؤكد أننا لسنا مستعدين لقبول هذا باعتباره الوضع الطبيعي الجديد".

ويأتي إعلان إدارة الطيران الفيدرالية في الوقت الذي تواجه فيه شركات الطيران أكبر حملة اعتداء من قبل الركاب منذ بداية الوباء.