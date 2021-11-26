متحور كورونا الجديد.. دبي تحظر الرحلات الجوية القادمة من 7 دول إفريقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة طيران الإمارات نقلًا عن "مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا" تعليق دبي دخول المسافرين الوافدين من سبع دول أفريقية، بينها جنوب إفريقيا، وكذلك ركاب الترانزيت، بداية من الإثنين المقبل.

وجاء في البيان الصادر عن طيران الإمارات أن "كل المسافرين الوافدين، أو ركاب الترانزيت، القادمين من الدول التي أُدرجت أسماؤها على القائمة أدناه، لن يسمح لهم بالدخول إلى دبي، بدءًا من الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حتى إشعار آخر".

وتضمّ هذه اللائحة الدول التالية: بوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، والموزامبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا وزيمبابواي.

في المقابل سيسمح لركاب الرحلات المتوجهة إلى هذه الدول من دبي بالمغادرة، بحسب ما ورد في البيان.