مطار هيثرو لندن يعيد فتح صالة وصول مخصصة لدول "القائمة الحمراء"

نشر الأربعاء ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعاد مطار لندن هيثرو فتح مبنى الركاب رقم 4 الخاص به كمنشأة وصول منفصلة للبلدان المدرجة على القائمة الحمراء وسط تفشي فيروس كورونا، اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وأوضح بيان صحفي أن المسافرين القادمين من دول القائمة الحمراء سيتم إبعادهم عن الركاب في جميع المحطات العاملة الأخرى.

واستجابة للمخاطر التي يترتب عليها متحور "أوميكرون"، سيحافظ المطار على "تدابير صارمة لمكافحة الفيروسات، مصممة لحماية الركاب والزملاء وتقليل مخاطر انتقال العدوى".

وأعيدت قائمة السفر الحمراء لإنجلترا في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن حظرت الحكومة مؤقتًا الرحلات الجوية المباشرة من دول من منطقة جنوب أفريقيا بسبب مخاوف تتعلق بمتحور "أوميكرون".

وأوضحت إيما جيلثورب، مديرة العمليات في مطار هيثرو، أن المطار "يدعم الإجراءات التي تحمي الصحة العامة وتمنع انتشار كوفيد-19".

وقالت: "التطبيق السريع للقيود المفروضة على السفر الدولي ستكون مع ذلك ضربة كبيرة أخرى للمصدرين البريطانيين وأولئك الذين يرغبون في زيارة الأصدقاء والأقارب. ولكن، إبقاء التغييرات قيد المراجعة المستمرة والتزام الحكومة بإزالة بلدان القائمة الحمراء، عندما يحين الوقت، سيساعد".