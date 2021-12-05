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مسار معلق يلفت انتباه مغامر عُماني ويُطلق عليه "جسر الجنود".. إليك سر تسميته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يعيش رياض الهنائي في عملية بحث مستمرة عن المواقع السياحية في سلطنة عُمان ونوادرها، استكشف جسرًا معلقًا مثيرًا للاهتمام، يربط بين قرية العلياء والجبل الأخضر.. ما قصته؟

ويحرص الهنائي دومًا على الترويج للمواقع السياحية المختلفة في البلاد، من خلال رصدها بصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو، حتى يتسنى لجميع الأشخاص فرصة مشاهدتها والاستمتاع بجمالها.

سلطنة عمان
Credit: Riyadh Al Hinai

ويُعتبر مسار "ضبك الصفاه" من بين المسارات المعلقة التي ستثير فضول الزوار. ويُعد مميزا جدًا بسبب وجود مسارات معلقة على حافة الجبل، بحسب قول الهنائي.

سلطنة عمان
Credit: Riyadh Al Hinai

وبذلك، أطلق الهنائي على هذا المسار مسمى "جسر الجنود".. فما السبب؟

وأوضح المرشد السياحي العُماني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أسميته بهذا المسمى لأن جنود عُمان هم من قاموا ببناء هذه الجسور بطريقة احترافية وباستخدام المروحيات لنقل المعدات والأدوات.. وستلاحظون أن الجسر مطلي بالألوان العسكرية، لذلك قررت أن اطلق عليه هذا المسمى".

سلطنة عمان
Credit: Riyadh Al Hinai

ولم تخل تجربة المصور والمرشد السياحي من التحديات، أبرزها أن مسار الصعود والنزول حاد جداً، ما يتطلب لياقة بدنية عالية، وكمية مياه كافية، وتفادي الحمل الثقيل.

وسيكون من الصعب احتساب عدد درجات المسار، من بدايته حتى نهايته، لكن مسافته تصل إلى 12 كيلومترًا ذهابًا و12 كيلومترًا إيابًا.

سلطنة عمان
Credit: Riyadh Al Hinai

ونظرًا إلى أن الهنائي شخصًا رياضيًا، فإنه كان مستعدًا لصعود هذا المسار.

وقال الهنائي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "تجربه استثنائية وشعور يغمرني بالفرح، خاصة عند مشاهدة هذا الجسر المعلق الذي يكشف عن جماليات قرية العلياء من الأعلى".

وكان يرافق الهنائي عدد من الأشخاص لدى زيارة المكان، الذين استمتعوا حقًا بجماله الخلاب.

سلطنة عمان
Credit: Riyadh Al Hinai

وبعد تداول الصور والفيديوهات الخاصة بالهنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجد إقبالًا كبيرًا من الأشخاص، الذين يستفسرون عن الموقع وتفاصيله.

وينصح الهنائي بزيارة الموقع، مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، ومن المفضل خوض هذه التجربة خلال فترة الشتاء.

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