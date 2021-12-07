نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

ماذا تعرف عن قلعة بريدجاما الموجودة في كهف بسلوفينيا؟

في هذه الكهوف البحرية.. استكشف زوايا لم يتواجد فيها البشر قط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقع كهف "Postojna" على بُعد ساعة واحدة بالسيارة جنوب غرب عاصمة سلوفينيا، ليوبليانا، وهو واسع جداً إلى درجة أنه يتميز بخط سكة حديد خاص به.

وتُعتبر كائنات صغيرة الحجم، أو ما يُعرف بـ"صغار التنانين" إحدى عوامل الجذب الرئيسية في كهف "Postojna".

والكهف من بين مناطق الجذب السياحي تحت الأرض الأكثر زيارة في أوروبا، وذلك خلال أوقات السفر العادية، والتي كانت معروفة بين السكان المحليين منذ قرون.

تُعد شبكة كهف Postojna في سلوفينيا المكان الوحيد في العالم الذي ستجد فيه مخلوق proteus anguinus. Credit: Jure Makovec/AFP/Getty Images

وبدأ السياح بالوصول بأعداد كبيرة بعد زيارة افتتاحية في عام 1818، قام بها آخر إمبراطور روماني مقدس في أوروبا، فرانز الأول من النمسا، وتبعه 35 مليون شخص تقريباً بعد ذلك.

ويأتي اندفاع الأدرينالين الحقيقي في الكهف عند مواجهة المخلوقات الغريبة الموجودة في نظام الكهوف هذا، والتي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر على وجه الأرض.

سمندل أعمى

أطلق السكان المحليون على هذه الكائنات لقب صغار التنانين. Credit: Courtesy Postojna Cave D. D

وكائنات الأولم (Olms) أو "proteus anguinus" باللاتينية، هي عبارة عن حيوانات سمندل عمياء، ويبلغ طولها حوالي 25 سنتيمترًا.

وأطلق السكان المحليون على هذه الكائنات لقب صغار التنانين لأنها جُرفت من الكهف أثناء الفيضانات، وبما أن الكهوف هي موطن التنانين، فمن المؤكد أن هذه المخلوقات كانت صغارها.

والآن، يمكن للزوار رؤيتها وهي تسبح بين الصخور في حوض مبني لها في أعماق الكهف.

يمكن لزوار كهف Postojna رؤية هذه الكائنات وهي تسبح في حوض. Credit: Jure Makovec/AFP/Getty Images

ورغم أنها عمياء، إلا أنها تستطيع سماع اقتراب الزوار كونها حساسة للاهتزازات، وقد تلصق نفسها في الحوض الزجاجي بالقرب من وجهك عند التحديق إليها.

ولكن، هل هذه الكائنات فضولية؟ أو ودّية؟ ليس كثيراً، وفقاً لعالم الأحياء الشاب المتحمس الذي درس هذه المخلوقات لعدة سنوات، بريمو جنيزدا.

وقال جنيزدا خلال جولة حول "Vivarium"، وهي مساحة عرض بجوار الكهف تعرض المزيد من هذه الكائنات، ومخلوقات أخرى من الكهف: "تسمعك كائنات الأولم في أحواض الكهف، وتشعر بالخوف، وتتخذ وضعيات آمنة".

آداب المائدة

تنمو هذه الكائنات ليصل طولها إلى 25 سنتيمترًا. Credit: Jure Makovec/AFP/Getty Images

ويمكن أن يعيش هذا الكائن حتّى 100 عام، ويمكنه العيش لفترات طويلة دون تناول الطعام، بحسب ما أشارت إليه واحدة من أكبر المعجبين بهذا الكائن، والتي تعمل كمديرة للتسويق والعلاقات العامة في "Postojna"، ماتيجا روزا.

وأوضحت روزا: "خلال أول عامين، أو ثلاثة أعوام، لا توجد مشكلة. وبعد ذلك، تبدأ هذه الكائنات بفقدان وزنها، وتتوقف عن الحركة، وتنتظر مرور فريسة. وعند مرور مدّة أطول من 7 أعوام، قد ينفق بعضها، وقد يعيش بعضها، ويعتمد ذلك على عملية الأيض لديها".

تتناول هذه المخلوقات طعامها بعنف. Credit: Jure Makovec/AFP/Getty Images

وقال جنيزدا: "نحن نطعمها الديدان".

وتشكّل الديدان كرة صغيرة في الماء، وتأتي الأولم لتشفطها بالكامل مثل مكنسة كهربائية.

وأوضح جنيزدا: "أحيانًا، تأكل بعنف شديد لدرجة أنه يمكنك رؤية الديدان وهي تخرج من خياشيمها مع الماء".

ويقود "Vivarium" إلى مختبر حيث يمتلك العلماء ترخيصاً للاحتفاظ بـ10 من هذه الكائنات من أجل الأبحاث، إذ أوضح جنيزدا أن "قوتها التجديدية مذهلة. وإذا فقدت إحدى أطرافها، فإنها تنمو من جديد. وفكرة البحث هي معرفة الآلية الكامنة وراء ذلك".

رقصة تزاوج

يحتوي الكهف على شبكة طولها 24 كيلومتراً من الغرف والأنفاق الموجودة تحت سطح الأرض. Credit: Jure Makovec/AFP/Getty Images

وتتمتع كائنات الأولم برقصة تزاوج.

وقال جنيزدا: "عندما تكون الأنثى جاهزة، ستأتي إلى الذكر. وعندما يشمها، سيبدأ في السباحة أمامها، وستتبعه (الأنثى) للسباحة على شكل عدة دوائر معاً. وفي مرحلةٍ ما، سيترك الذكر كيساً من السائل المنوي على الأرض. وستلتقطه (الأنثى)، وتخزنه في جيب بداخلها. وعندما تخرج البويضة، سيتم تخصيبها من تلقاء نفسها".

وليست صغار التنانين من السكان الوحيدين غير الاعتياديين في كهف "Postojna".

وتتواجد في الموقع جنادب تأكل أطرافها إذا لم تجد أي طعام، وديدان كهفية سامة، وخنافس، وروبيان كهفي، وعناكب مرعبة.

ونظراً لعدم وجود حشرات طائرة داخل الكهف، تستخدم العناكب خيوطها لنسج الشرانق بدلاً من الشبكات.

وحتى ثمانينيات القرن الماضي، قالت روزا إنه كان من الممكن العثور على كائنات الأولم، وهي تبُاع في أسواق الأسماك في ترييستي.

وعندما يأتي الأمر لطعمها، قالت روزا: "طعمها مثل الحبّار عديم النكهة، أو هذا ما قيل لي".