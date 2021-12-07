نشر الثلاثاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 5 وجهات في أوروبا، تضمنت واحدة من أكبر مراكز السياحة في العالم، ضمن لائحة وجهات السفر "عالية الخطورة" من حيث تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وانتقلت فرنسا، و4 من جيرانها الأوروبيين إلى المستوى الرابع، وهي الفئة الأكثر خطورة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين.

صورة تُظهر مشهد غروب الشمس عند برج "إيفل" ونهر السين في باريس بـ19 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021. Credit: Photo by Ludovic Marin/AFP via Getty Images

وكانت فرنسا الوجهة الأولى في العالم للسياح الدوليين قبل جائحة فيروس كورونا، وفقاً لأرقام صادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في عام 2019.

ونُقلت وجهتين أخريتين، إحداهما في الشرق الأوسط والأخرى في شرق أفريقيا، إلى المستوى الرابع. وهذه هي لائحة الدول السبعة:

• أندورا

• قبرص

• فرنسا

• الأردن

• ليختنشتاين

• البرتغال

• تنزانيا

وتشهد وجهات المستوى الرابع أكثر من 500 حالة لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية.

وكانت كل هذه الوجهات الأوروبية، بالإضافة إلى الأردن في الشرق الأوسط، تُعتبر في السابق ضمن المستوى الثالث "مرتفع" الخطر.

وسابقاً، صُنّفت تنزانيا المفضلة لرحلات السفاري على أنها "غير معروفة" بسبب نقص المعلومات الموثوقة.

مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا في أوروبا ومتغير "أوميكرون"

وتأتي قائمة المستوى الرابع في الوقت الذي تستمر فيه جبهتان مقلقتان بالتطور خلال الجائحة.

وتواصل أوروبا صراعها مع متحور "كوفيد-19"، الذي يهدد الاقتصاد بشكل عام، والسياحة على وجه الخصوص.

وتعرضت فرنسا بشكل خاص لضربة شديدة في هذه الموجة الأخيرة، وهي تستجيب عن طريق إجراءات صارمة بشكل متزايد.

وتعمل ألمانيا المجاورة أيضاً على تشديد القواعد المتعلقة بالزوار، وتشديد القيود على مواطنيها غير المطعمين.

ويراقب العالم بقلق أحدث متغيرات كورونا المثيرة للقلق، أي "أوميكرون".

وجهات أخرى في المستوى الرابع

ورغم كون أوروبا الأكثر تضرراً، إلا أنها ليست المنطقة الوحيدة ذات الوجهات السياحية الشهيرة ضمن المستوى الرابع.

ومن بين الأماكن الأخرى التي تُعتبر"عالية الخطورة" عندما يتعلق الأمر بالسفر فهي:

• بربادوس

• جزر كايمان

• ماليزيا

• سنغافورة

• تركيا

وإجمالاً، تم تصنيف أكثر من 80 دولة في المستوى الرابع، اعتباراً من 6 ديسمبر/كانون الأول.

المستوى الثالث

الشوارع الفارغة لبوغوتا في كولومبيا في 20 مارس/آذار من عام 2020. Credit: RAUL ARBOLEDA/AFP/AFP via Getty Images

وخضعت فئة المستوى الثالث، التي تنطبق على الوجهات التي تظهر فيها ما بين 100 إلى 500 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية، لأربعة تحديثات هذا الأسبوع، وجميعها في منطقة البحر الكاريبي.

والوجهات الأربعة التي نُقلت إلى المستوى الثالث هي:

• كولومبيا

• كوبا

• غرينادا

• سانت كيتس ونيفيس

وكانت هذه الخطوة تطوراً إيجابياً لجزر كوبا، وغرينادا، وسانت كيتس، ونيفيس، التي كانت في المستوى الرابع، ولكنها خطوة في الاتجاه الخاطئ لكولومبيا بأمريكا الجنوبية، والتي كانت في المستوى الثاني سابقاً.

وجهات جديدة في المستوى الثاني

وتشهد الوجهات المُصنّفة ضمن لائحة المستوى الثاني "المعتدل" من 50 إلى 99 حالة إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية.

وأُضيفت 5 وجهات جديدة إليها هذا الأسبوع، وهي:

• البحرين

• الرأس الأخضر

• فيجي

• مالي

• ساو تومي وبرينسيب

وكانت دولة مالي في غرب أفريقيا في المستوى الأول سابقاً، بينما كانت بقية المجموعة في المستوى الثالث.

المستوى الأول والوجهات دون تقييم

وانتقلت دولة جيبوتي الأفريقية الصغيرة إلى المستوى الأول بعد أن كانت في المستوى الثاني سابقاً.

وتشهد البلدان من فئة المستوى الأول للمخاطر "المنخفضة" أقل من 50 حالة جديدة لكل 100 ألف مقيم خلال الأيام الـ 28 الماضية.

وهناك وجهات ذات مخاطر "غير معروفة" بالنسبة لمراكز السيطرة على الأمراض بسبب نقص المعلومات.

وحتّى 6 ديسمبر/كانون الأول، شملت تلك القائمة الجزائر، وكمبوديا، وماكاو، وموناكو، وغيرها.