نشر الخميس ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2021

جبنة نادرة تُصنع فقط بين مايو وأكتوبر في جبال الألب السويسرية..ما سرها؟

جبنة “سحرية” في هذه البلد فقط.. ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن غالبية الأشخاص يحبون تناول الجبن، ومن المعروف أيضًا أن أوروبا تصنع بعضًا من أفضل أنواع الجبن في العالم.

هناك أجبان عمرها ألف عام، وأجبان اخترعها الرهبان منذ قرون طويلة، وأجبان تظهر في الأدب الكلاسيكي. وهناك أيضًا أجبان كريهة الرائحة، وأخرى يُضاف إليها الرماد، وأجبان تُعتبر من أغلى الأنواع في العالم.

وفيما يلي، تعرّف إلى ألذ أنواع الأجبان في أوروبا!

جبنة جرانا بادانو

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ربما سمعت عن جبنة البارميزان سابقًا، إلا أنك قد لا تكون على دراية بالجبنة الإيطالية، التي تُعرف باسم "جرانا بادانو".

ومثل البارميزان، يأتي هذا النوع من الجبن من إيميليا رومانيا في شمال إيطاليا، ويُعتبر مثاليًا للسلطة أو يمكن برشه على المعكرونة. ويمكنك أيضًا أن تجرب تناول قطعًا منه مع الصلصة أو مربى الفاكهة.

جبنة غرويير

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هل تفضل الحلو أم المالح؟ مع جبنة غرويير، يمكن أن تحصل على النكهتين.

صُنعت هذه الجبنة في سويسرا، وتعتبر واحدة من أفضل أنواع الجبن المحبوبة في أوروبا، كما يمكنك تناولها مع الصلصة أو المربى أو حتى دمجها مع وصفات مختلفة من الأطعمة.

جبنة سيرا دا استريلا

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تم تصنيف هذا الجبن، وهو محبوب لدى البرتغاليين، كمنتج معرض للخطر من قبل منظمة "Slow Food"، وقد تم منحه وضع الحماية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني أنه لا يمكن صنعه سوى في منطقة صغيرة من منطقة سيرا دا إستريلا الجبلية، ويتعين على المنتجين اتباع إجراءات صارمة.

ويُصنع هذا الجبن خلال أشهر الشتاء من حليب الأغنام، وهو جبن قابل للدهن وغني بالنكهة.

جبنة الحلوم

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إذا زرت اليونان سابقًا، فمن المحتمل أن تكون قد استمتعت بتناول جبنة حلومي، وهي تعرف بكونها مالحة ومطاطية ويمكن وضعها على المشواة.

ورغم أن هذه الجبنة قد نشأت في قبرص، إلا أنها أصبحت عنصرًا أساسيًا في جميع أنحاء اليونان وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وإذا كنت تفكر بتجربتها، فاحرص على وضعها على المشواة حتى تصبح بنية اللون ومقرمشة من الخارج للحصول على أفضل تجربة.

جبنة تشيدر

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ربما تعرف الشيدر، لكن قطع الجبن الرخيصة التي تجدها عادة في محلات السوبرماركت لا تعكس طعم الشيدر الحقيقي.

ويأتي جبن الشيدر الحقيقي من بلدة تحمل الاسم ذاته في جنوب غرب إنجلترا، وهي عبارة عن جبنة مستديرة يمكنك أن تتناولها بمفردها أو داخل شطيرة مشوية.

جبنة مانشيغو

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يعتبر هذا النوع من الجبن ملك إسبانيا، حيث يصنع من حليب الأغنام غير المبستر، ويتم علاجه خلال فترة تتراوح من شهرين إلى عامين. وكلما زادت الفترة، أصبحت نكهة الجبن أكثر وضوحًا.

جبنة بيتو

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يُصنع هذا الجبن، الذي يبلغ عمره ألفين عام والمصنوع بجبال الألب في شمال إيطاليا من حليب البقر والماعز، وعادة ما يكلف صنعه أكثر من السعر الذي يُباع به.

جبنة غودا

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تشتهر هولندا بأجبانها، وتحديدًا جبنة غودا، التي تتميز بلونها البرتقالي المتوهج. يمكن أن يتراوح عمر هذه الجبنة بين بضعة أشهر وبضع سنوات، وبينما تكون الأجبان الأصغر سنًا أكثر رخاوة، فإنها تزداد صلابة كلما طال عمرها.

جبنة جبين

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وتُعتبر من بين أفضل أنواع الجبن المحبوبة في أيرلندا، حيث تتميز بقشرتها المجعدة وكونها شبه لينة من الداخل. ولا يمكن أن ننسى أن هناك نسخة مدخنة أيضًا.

هل تريد أن تعرف حقيقة واحدة عن هذا النوع من الجبن: يتم غسل القشرة يوميًا أثناء عملية المعالجة.