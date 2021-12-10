نشر الجمعة ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2021

نوع فريد من "سفينة الصحراء".. لماذا تسبح هذه الإبل في البحر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استبعد منظمو مسابقة جمال الإبل الشهيرة في السعودية 43 جملًا بعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد حقن البوتوكس وغيرها من "التدخلات" من قبل المربين.

وبدأ مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي يستمر 40 يومًا ويقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة الرياض، في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وفي عامه السادس، يتنافس المربون على أكثر من 66 مليون دولار من أموال الجائزة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

Credit: Faisal Al-Nasser/AFP/Getty Images

تم اتهام المربين باستخدام عدد من الطرق لجعل جمالهم مؤهلين للفوز، مثل حقن السيليكون، وتضخيم أجزاء الجسم باستخدام الأربطة المطاطية لتحسين مظهرهم، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء السعودية (واس).

وهذا العام، تعامل المنظمون مع 147 حالة تلاعب، وهو أكبر عدد منذ بدء المهرجان.

وبالتالي، تم استبعاد 43 متسابقًا.

ويحصل أصحاب الإبل الفائزة على جوائز نقدية واعتراف بأنهم يستطيعون بيع الحيوانات بأسعار أعلى.

وتعد الجمال النادرة هي تجارة كبيرة في السعودية.

وبحسب ما ذكرته واس، يتم حماية حوالي 1.5 مليون من الحيوانات باستخدام شرائح من قبل أصحابها.

ويعتبر الإبل جزءًا مهمًا من الثقافة السعودية، حيث تتكيف الحيوانات جيدًا مع الحياة في الصحاري، مثل الصحراء العربية، التي تقع أجزاء كبيرة منها داخل السعودية.