كأنها "نيران متوهجة".. تركي يلتقط صورًا مثيرة للدهشة في الإمارات

نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند مشاهدتك هذه الصورة، قد تظن للوهلة الأولى أنها "نيران متوهجة" في أحد جبال الإمارات، لكنها تعكس في الحقيقة جمال شارع جبل حفيت ليلًا، وسط الظلام الحالك.

ويوثق المصور التركي، أوموت إيلكايا، هذه المشاهد عند زيارته جبل حفيت، الذي زرع في داخله إحساسًا رائعًا بالطبيعة الخلابة، معتقدًا أنه عاد إلى بلده الأم، تركيا.

Credit: Umut Ilkaya

وبحسب موقع "Visit Abu Dhabi"، يبلغ ارتفاع قمة الجبل 1,249 متراً، ويُعتبر الأعلى في أبوظبي وثاني أعلى قمة في دولة الإمارات.

ويتألف هذا الجبل الذي يُشرف على كامل منطقة العين ويقع على الحدود مع سلطنة عُمان، من صخور كلسيّة شديدة الانحدار تعرضت لعوامل التعرية الطبيعية على مدى آلاف السنين.

وقد اكتُشفت في محيطه آثار أحفورية مهمة تمثل جزءاً أساسياً من لغز التاريخ القديم لهذه المدينة.

Credit: Umut Ilkaya

ويكون جبل حفيت عادة أكثر برودة من الجبال الأخرى حتى في فصل الصيف، كما أنه يتميز بمناظر غروب الشمس الرائعة والمناظر الجميلة للمدينة.

وقال المصور التركي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لا يسعني أن أنسى المنظر في الليل كم كان جميلًا.. شعرت بأنني مميز لتواجدي هناك".

ولمجرد لحظات، ستعتقد أنك تقود عبر كوكب مختلف، بحسب ما أوضحه إيلكايا.

Credit: Umut Ilkaya

ويعتبر المصور التركي أن الطريق فريد جدًا من حيث الطريقة التي تم فيها إنشاء الطرق، موضحًا أنه لا يوجد أي شيء مثله في دولة الإمارات، وهذا ما يجعلك ترغب في زيارته مرارًا وتكرارًا.

ويعتبر الطريق في حالة ممتازة، فهو واسع ومثالي للسفر عند شروق الشمس أو غروبها، خاصة أنه يطل على مناظر خلابة للغاية.

ولم تخل تجربة المصور التركي من التحديات، أبرزها هو عدم وجود إضاءة كافية لرصد المشهد بالكامل، خاصة أن الظلام كان حالكًا بالفعل عند وصوله.

واستعان إيلكايا بتقنية الإضاءة المنخفضة التي ساعدته في الحصول على الصور ومقاطع الفيديو التي يريدها.

وينصح المصور التركي حتمًا بزيارة جبل حفيت، الذي يعتبر أحد الأماكن التي يجب مشاهدتها في دولة الإمارات، خاصة إذا كنت تبحث عن أفضل المشاهد لشروق الشمس أو غروبها.

ويبقى الهدف الرئيسي من وراء هذه الصور هو إلهام الآخرين، وإظهار مدى جمال كل ركن من أركان البلاد، إضافة إلى ترويج السياحة.

وعند مشاركته للصور، أوضح إيلكايا أن ردود فعل الناس كانت مذهلة، خاصة أنه تلقى العديد من الرسائل التي جعلته سعيدًا للغاية.

Credit: Umut Ilkaya

وبذلك، قام العديد من الأشخاص بزيارة جبل حفيت بعد مشاهدتهم للصور، ما جعل إيلكايا أكثر حماسًا لرصد مزيد من الصور وبشكل مستمر.

ويُذكر أن المصور التركي قد انتقل إلى دولة الإمارات في عام 2015، ويركز محتواه على السفر ونمط الحياة، هادفًا إلى إلهام الآخرين لرؤية العالم من زوايا مختلفة.

ويجتهد إيلكايا لالتقاط صور لا تعكس جمال الموقع فحسب، بل أيضًا توثق تجربة التواجد فيه.

ولطالما كان التصوير الفوتوغرافي من أكبر هواياته خلال فترة دراسته الثانوية، حتى أصبح جزءًا كبيرًا من حياته.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، كان ينمو شغفة أكثر فأكثر.

Credit: Umut Ilkaya

ويميل المصور التركي إلى رصد الجواهر الخفية في دولة الإمارات، حيث يقوم في الغالب برصد المناظر الطبيعية ونمط الحياة.

وكان يستخدم الطائرة بدون طيار منذ 5 سنوات، ما جعله يكتسب مزيدًا من المعرفة في هذا المجال، إضافة إلى رصد صور لا تستطيع الكاميرا العادية التقاطها.