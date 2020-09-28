على خيط رفيع من الصخور.. مغامر يعبر جبل حفيت بطريقة مميزة

على خيط رفيع من الصخور.. مغامر يعبر جبل حفيت بطريقة لا تصدق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصعب مقارنة الجري على الجبل بالجري في الشارع، فكل خطوة تتطلب تركيزاً شديداً على الأرض المتعرجة والمليئة بالصخور الكبيرة والصغيرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الرياضي الفرنسي، كليمنت فيجير، مغامرة مماثلة، فهو يزور جبل حفيت بشكل متكرر للتدرب (شاهد الفيديو أعلاه).

وقرّر مؤخراً أن يوثق مغامرته مع صديقه لمشاركة رحلته مع الجميع. بداية، ستظن الأمر مستحيلاً، لكنك ستجد فيجير خفيفاً مثل الريش ويركض على طول قمم جبل حفيت، كأنه على خيط رفيع من الصخور، دون اتباع مضمار محدد وخاص بالعدائين.

ويقول الرياضي الفرنسي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "ليس هناك سر عند الجري، ستستمتع بالجري أكثر كلما كنت مستعداً.. المفتاح هو التدرب.. يمكنك بسهولة العثور على مكان تمتزج فيه الرمال والصخور، مثل شواطئ دبي".

ما هي القواعد البسيطة التي يجب اتباعها؟

استخدام نظام تحديد المواقع العالمي

احرص على اصطحاب صديقك حتى لا تشعر بالملل أثناء السير على طرق الجبل

ألق نظرة على تطبيقات مختلفة تقدم نصائح جيدة وطرق محددة للموقع الذي ستتجه إليه

زود نفسك بنسبة مياه إضافية، أي حوالي 20٪ أكثر مقارنة بتوقعاتك

ومن المحتمل أن يخوض الرياضي الفرنسي الكثير من السباقات في أوروبا خلال العام 2021، بمجرد أن تتحسن الظروف الصحية في جميع أنحاء العالم.