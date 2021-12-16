ملعب غولف في دبي لتصميمه بُعد عالمي.. كيف يبدو؟

نشر الخميس ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2021

بعيداً عن الملاعب الخضراء.. رجل يبتكر نسخة فريدة من الغولف في شوارع الأحياء الفقيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمعايير عالمية وأجواء مميزة، يُقدّم نادي إلس للغولف في مدينة دبي الرياضية، تجربة فريدة من نوعها تشجّعك على زيارته مرارًا وتكرارًا!

Credit: The Els Club Dubai

يتألّف ملعب إلس للغولف من 18 حفرة، صمّمه لاعب الغولف الأسطوري، إيرني إلس، عام 2008، وتُديره شركة Troon Golf International الرائدة عالميًا.

Credit: The Els Club Dubai

واستمد المصمّم إلهامه من ملاعب الغولف الرملية القريبة من شاطئ البحر في المملكة المتحدة. وبدوره، أضاف بعض المزايا الكلاسيكية البريطانية على المناظر الطبيعية الصحراوية لتصميم ملعب فريد من نوعه.

ويتمتّع هذا الملعب بخصائص عدّة تتميّز بها الملاعب المفضّلة لدى "إيرني إلس" حول العالم، بينها العوائق الرملية في نادي الغولف "رويال ملبورن"، والطبيعة الخضراء في ملعب "بينيهرست" رقم 2 الأمريكي الشهير عالمياً، إضافة إلى الممرات المتموجة والعريضة.

وأخيرًا، ستحصل على "تحفة حقيقية" لتصميم ملعب الغولف هذا.

Credit: The Els Club Dubai

وعندما صمم إيرني ملعب الغولف، وتحديدًا الحفر 9 و10 و11، كان يفكر بأشهر الحفر في العالم، وهي Amen Corner، وthe Horrible Horseshoe، وthe Snake Pit، وthe Bear Trap.

ويشكل هذا الامتداد المؤلف من الحفر الثلاث تحديًا كبيرًا، ليس فقط في مدينة دبي، بل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

Credit: The Els Club Dubai

وعندما يزور الأشخاص نادي إلس للغولف، يعودون مجددًا للاستمتاع بالتجربة ككل.

وتشمل التجربة أيضًا وجود مرفق ترفيهي من فئة 5 نجوم، تتضمن صالة ألعاب رياضية أنيقة حضرية، ومطعم مذهل، وحمامي سباحة، أحدهما للأطفال والآخر يحتوي على حانة أيضًا .

Credit: The Els Club Dubai

وقال توم رورك، المدير العام لنادي إلس للغولف في مدينة دبي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يُعتبر نادي إلس أكثر من مجرد ملعب للغولف، إنه حقًا جوهرة مدينة دبي الرياضية".

Credit: The Els Club Dubai

وسيستمر رورك في تطوير القيم الأساسية للنادي وأسُسه، المتمثّلة بحالة الدورة التدريبية، والعضوية، وخدمة العملاء من فئة الخمس نجوم، والاستثمار في تنمية مهارات الزملاء ومواهبهم لتتجاوز توقعات الأعضاء والضيوف.