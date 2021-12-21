حلوى عُمانية تحتفظ بجودتها لأكثر من 4 أشهر دون أي مواد حافظة.. ما سرها؟

نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

ما حقيقة هذه الحفر المصفوفة في سلطنة عمان؟

اقفز بين أعماق قصة تعود إلى عقود طويلة بعد أن كونها نيزك في سلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل جربت الحلوى العُمانية سابقًا؟ ربما تكون تناولتها في أحد المطاعم المختصة بتحضيرها، ولكنك حتمًا لم تشهد حرفة صناعتها، التي تعتبر مميزة جدًا.

يميل المصور العُماني، خالد المعولي، إلى رصد حياة الناس وتوثيق اللحظة، بحيث ينقل المشاعر المتجسدة أمامه للمتابعين، والتي تعكس مشاهد صغيرة مفعمة بمشاعر حية ودافئة.

Credit: Khalid Al Mawali

وبدوره، قرر المعولي أن يرصد طريقة تحضير هذه الحلوى، التي تعتبر من الأكلات المفضلة للعُمانيين، حيث تجذب كل من يشاهد محتوى صناعتها.

مكونات الحلوى العُمانية:

4 أكواب من السكر

كوب ونصف من النشا

نصف كوب من الزيت

كوب صغير من ماء الورد

ملعقتان من الهال

ملعقة من الزعفران

لتر ونصف من الماء

فستق للتزيين

Credit: Khalid Al Mawali

طريقة التحضير

يوضع السكر في إناء على النار، ويتم تقليبه حتى يذوب ويصبح لونه بنيًا.

يضاف الزيت ويتم التقليب باستمرار.

يتم خلط النشا مع الماء، ثم يضاف إلى الكراميل.

يتم الخليط على نار هادئة وباستمرار حتى اختفاء التكتلات

يذاب الزعفران في كوب من ماء الورد، ثم يضاف إلى الكراميل

يتم تقليب الخليط حتى إذابة الزعفران

يوضع الهال في الخليط، ويتم التقليب إلى أن يتماسك القوام

يوضع في طبق التقديم

Credit: Khalid Al Mawali

وعادة ما يتم تقديم هذه الحلوى في المناسبات الرسمية والأعياد وعقد القران. وتُوضع هذه الحلوى مع السفرة للضيوف والزوار من مختلف دول العالم.

وبحسب ما ذكره حساب "اكتشف عُمان" الرسمي عبر موقع إنستغرام، تعد الحلوى العُمانية من واجبات الضيافة الأساسية التي لا غنى عنها، ويتفاوت طعم الحلوى العُمانية من منطقة إلى أخرى.

وتحتفظ الحلوى بجودتها لأكثر من أربعة أشهر بدون إضافة أي مواد حافظة.

Credit: Khalid Al Mawali

وقال المصور العُماني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "طعم لذيذ جدًا، وتمتاز الحلوى بفوائد صحية كثيرة، أهمها: تمد الجسم بالطاقة والنشاط".

Credit: Khalid Al Mawali

وبينما واجه المعولي بعض التحديات أثناء التصوير، أبرزها عدم تقبل بعض الناس للظهور أمام الكاميرا، إلا أنه يعتز كثيرون بتجسيده لحرف الآباء والموروث العُماني الأصيل.