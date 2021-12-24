نشر الجمعة ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باتت سنوات تحليق طائرة "إيرباص A380" الأخيرة معدودة، رغم ظهورها التجاري للمرة الأولى قبل 14 عامًا فقط.

ورغم أن الركاب أحبوها لاتساعها والراحة التي تؤمنها، إلا أن هذا الأمر لم يكن مماثلًا لدى شركات الطيران، بسبب تكاليف تشغيلها.

وتم التركيز بشكل أكبر على الجزء الأخير من الطائرة أخيرًا عندما سلّمت "إيرباص" آخر طائرة من طراز A380 على الإطلاق لمالكيها الجدد، أي شركة طيران الإمارات، لتنهي بذلك 18 عامًا من إنتاج الطائرة.

وصُممت الطائرة العملاقة في وقت كانت فيه الطائرات الأكبر، التي تحمل مئات الركاب بين المحاور اقتراحًا جذابًا.

لكن، التحوّل الذي طرأ مع دخول الطائرات الصغيرة على صناعة الطيران المستخدمة في المطارات الصغيرة، مع بدء استخدامها، أثر سلبًا على استمراريتها.

وسواءً كنت تنوي اختبار رحلة على متن هذه الطائرة، إن سنحت لك الفرصة أم لا، إليك 10من الحقائق الأكثر إثارة حول هذه الطائرة الفريدة.

1. أكبر من أي وقت مضى

نظراً لكونها طائرة الركاب المكتملة الطول، الوحيدة ذات الطبقتين التي بُنيت على الإطلاق، فإن طائرة A380 كبيرة جدًا بحيث يمكنها، نظريًا، حمل 853 راكبًا كحد أقصى إذا كانت جميع المقاعد من الدرجة الاقتصادية.

ومع ذلك، لم تقم أي شركة طيران بتجهيز الطائرة لذلك، وبلغت أعلى سعة مسجلة فيها 615 شخصًا من درجة الاقتصاد والأعمال.

2. أميال من الأسلاك

تحتوي كل طائرة A380 على أكثر من 300 ميل من الأسلاك. Credit: Gideon Mendel/Corbis/Getty Images

تحتوي كل طائرة A380 على أكثر من قرابة 430 كيلومترًا من الكابلات والأسلاك الكهربائية، وقد ثبت أن تركيبها صعب للغاية لدرجة أنه أُلقي اللوم على بعض التأخيرات الأولية في إنتاج الطائرة على الأسلاك.

وفي عام 2009، قامت شركة "إيرباص" بتبسيط العمليات من خلال تسريع تركيب الأقواس التي تدعم الأسلاك، ووضع نحو 80 ألف منها في كل طائرة.

3. هواء مضطرب

يمكن أن يتسبب حجم ووزن الطائرة باضطرابات هوائية للطائرات الأصغر التي تحلق بجوارها، وهي ظاهرة تُعرف باسم "wake turbulence".

وفي عام 2017، انقلبت طائرة خاصة صغيرة في الهواء عندما عبرت مسار طائرة A380.

وتُشير الإرشادات الحديثة إلى أن الطائرات الخفيفة يجب أن تنتظر 4 دقائق قبل الإقلاع أو الهبوط على المدرج ذاته الذي تستخدمه طائرة A380.

4. الكثير من الطلاء

يتطلب تزيين طائرة A380 الكثير من الطلاء. Credit: Etienne De Malglaive/Getty Images

تتطلب تغطية مساحة سطح الطائرة بأكملها، التي تبلغ 11.5 كيلومترًا مربعًا تقريبًا، 950 جالوناً من الطلاء.

وتُضيف طبقة الطلاء العادية 1400 رطل من الوزن إلى الطائرة، وتستغرق العملية عادة حوالي أسبوعين.

5. لا حاجة لحزم أمتعة خفيفة

يمكن للجزء المخصص للشحن في طائرة A380، حمل قرابة 3 آلاف حقيبة، ويمكن استخدام حزامَي تحميل، أحدهما في الأمام والآخر في الخلف، في وقتٍ واحد لتسريع العملية.

6. طائرة عالمية

كل طائرة A380 مصنوعة من 4 ملايين جزء فردي تُنتجها 1,500 شركة من 30 دولة مختلفة.

وتصل هذه الأجزاء إلى مدينة تولوز الواقعة جنوب فرنسا، عبر البر والجو والبحر، حيث يتم تجميع الطائرة النهائية.

7. مساحة أكبر من ملعب كرة السلة

مع سطحها المزدوج كامل الطول، توفر طائرة A380 حوالي 1.8 كيلومتر مربع من المساحة الأرضية القابلة للاستخدام، أي أكثر بحوالي 40% من ثاني أكبر طائرة، وهي "بوينغ 747-8".

8. يمكنك امتلاك قطعة منها

باعت شركة طيران الإمارات الحانة الفخمة من طائرة A380 المتقاعدة. Credit: Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images

رغم أنها تسلمت للتو آخر طائرة A380 تم تصنيعها على الإطلاق، إلا أن شركة طيران الإمارات جعلت أول طائرة حصلت عليها قبل 14 عامًا تتقاعد بالفعل، وسلمتها لإعادة تدويرها، وتحويلها إلى قطع أثاث.

وتضمنت الأشياء التي كانت مُدرجة للطلب المسبق في معرض دبي للطيران في نوفمبر/تشرين الثاني طاولات قهوة مصنوعة من العجلات، وساعات مصنوعة من ألواح وقود الأجنحة، وذيل الطائرة الذي يبلغ طوله 24 متراً بالكامل.

وكانت حانة السطح العلوي الفخمة للطائرة معروضة أيضاً.

9. ليست للجميع

صُممت أبواب خاصة في ميونيخ لاستيعاب ذيل الطائرة. Credit: Courtesy Munich Airport

بسبب حجمها، لا يمكن تشغيل طائرة A380 في جميع المطارات، واضطر الكثيرون إلى إجراء تعديلات حتى يتمكنوا من التعامل مع الناقلة الضخمة.

وفي ميونيخ، كان لابد من بناء أبواب خاصة لاستيعاب ذيل الطائرة.

وتقول شركة "إيرباص" إن 140 مطار حول العالم يمكنه استقبال الطائرة، ويمكن لأكثر من 400 مطار قبولها في حال الهبوط الاضطراري.

10. عودة جزئية

أثرت الجائحة على صناعة الطيران بشكل قوي، وأثرت على طائرة A380 بشكل أقوى.

ولم تُعِد خطوط "لوفتهانزا"، والخطوط الجوية الفرنسية، طائرات A380 إلى الخدمة بعد أن تم إيقافها، كما أنهما أحالا أسطوليهما إلى التقاعد، فيما أرسلت قطر نصف أسطولها إلى التخزين الدائم.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت كل من خطوط "كانتاس"، والخطوط الجوية البريطانية، وطيران الإمارات، وقطر، وسنغافورة و"أول نيبون"، والخطوط الجوية الكورية أنها ستعيد تشغيل خدمة A380.