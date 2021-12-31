أطباق تقليدية شهيّة حول العالم تُعد احتفالًا بالعام الجديد.. ما هي؟

نشر الجمعة ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2021

مهووس بطعام الطائرة.. رجل يحضر وجبات طعامه كما لو أنه في "أنبوب معدني"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إنها مناسبة للاحتفال بالسنة الجديدة، والتمتّع بالمأكولات الشهية، والأهم تمنّي أن يعمّ الخير والازدهار السنة الجديدة.

فبحلول العام الجديد في جميع أنحاء العالم، يكثر تناول الكعكات، والمعكرونة الطويلة (التي تجسد الحياة طويلة)، والبازيلاء (التي تمثل العملات المعدنية)، والرنجة (التي تمثل الوفرة)، ولحم الخنزير (الذي يمثل الحظ السعيد).

فيما يلي بعض المأكولات التقليدية الشائعة التي تعد احتفالًا بالعام الجديد حول العالم

Hoppin' John، أمريكا الجنوبية

البازلاء ذات العيون السوداء تعد مكونًا أساسياً في طبق Hoppin 'John. Credit: Brent Hofacker/Shutterstock

يعد طبق Hoppin' John أحد الأطباق التقليدية الرئيسة في السنة الجديدة، في منطقة الجنوب الأمريكي، وهو طبق من اللوبياء بنكهة لحم الخنزير أو اللوبياء ذات العيون السوداء، التي ترمز إلى العملات المعدنية، المقدمة مع الأرز، وغالبًا مع الملفوف أو غيرها من الخضار المطبوخة التي ترمز إلى لون العملات النقدية، وخبز الذرة الذي يرمز إلى لون الذهب.

ويعتقد أنّ هذا الطبق يجلب الحظ السعيد في العام الجديد. وتعود جذوره إلى تقاليد إفريقيا وغرب الهند.

ظهرت وصفة طبق Hoppin' John في وقت مبكر من عام 1847 في كتاب بعنوان "ربة منزل كارولينا" بقلم سارة روتليدج، وقد أجرى الطهاة تعديلات على الوصفة على مر السنين.

12 حبة من العنب، إسبانيا

في إسبانيا، يحتفل الناس بالعام الجديد بتناول 12 حبة من العنب، وانتشر التقليد إلى العديد من البلدان الناطقة بالإسبانية. Credit: JAIME REINA/AFP/Getty Images

يشاهد الإسبان تقليديًا بثًا من ميدان بويرتا ديل سول في مدريد، حيث يتجمّع المحتفلون أمام برج الساعة في الميدان للاحتفال بالعام الجديد.

وبغض النظر عن المكان الذي يحتفي الإسبان فيه بالعام الجديد، سواًء في المنزل أم في الميدان، فإنهم يلتزمون بالتقليد السنوي الاستثنائي بتناول حبة عنب مقابل كل قرعة جرس من الساعة.

ويحضّر البعض حبات العنب مسبقًا من خلال نزع القشرة والبذور، كي يتمكّن من الاستمتاع بتناولها في منتصف الليل.

وبدأ هذا التقليد في مطلع القرن العشرين، ويُقال إنّ منتجي العنب ابتكروا هذا التقليد في الجزء الجنوبي من البلاد حيث توفر محصول وفير.

منذ ذلك الحين، انتشر التقليد في العديد من الدول الناطقة بالإسبانية.

تامال، المكسيك

يحظى طبق تامال باهتمام خاص في المكسيك خلال موسم العطلات. Credit: Brent Hofacker/Shutterstock

يعد طبق التامال، المكوّن من عجينة الذرة المحشوّة باللحم، والجبن، وغيرها من الإضافات اللذيذة، والملفوفة بورق الموز أو قشور الذرة، أساسيًا في أي مناسبة خاصة يحتفى بها في المكسيك.

لكن خلال موسم العطلات، يعد هذا الطبق الخيار المفضل، خصوصًا في المكسيك.

في العديد من العائلات، تجتمع النساء معًا لإعداد المئات من هذا الطبق وتوزيعه على الأصدقاء والأقارب والجيران.

وفي ليلة رأس السنة، غالبًا ما يقدم التامال مع حساء مينودو، وهو حساء أمعاء مكسيكي تقليدي غالبًا يُحضّر للاحتفالات العائلية.

أوليبولين، هولندا

يعتبر أوليبول منتجًا يشبه كعك الدونات، ويتم تحضيره واستهلاكه تقليديًا في هولندا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة Credit: BAS CZERWINSKI/AFP/Getty Images

في هولندا، تُباع الكرات المقلية الساخنة، المعروفة باسم "أوليبولين"، على عربات الشوارع المتنقلة، وتعد طبقًا تقليديًا لمناسبة ليلة رأس السنة، وفي المعارض الاحتفالية الخاصة.

وطبق أوليبولين هو عبارة عن زلابية تشبه حلوى الدونات، تُحضّر عن طريق إسقاط مغرفة من العجين الممزوج بالكشمش أو الزبيب في مقلاة عميقة، ثم غمرها بمسحوق السكر.

مرصبان على شكل الخنزير، النمسا وألمانيا

حلوى المرصبان طازجة محضّرة على شكل خنازير صغيرة. Credit: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

تطلق كل من النمسا وألمانيا المجاورة على عشية رأس السنة الميلادية اسم سيلفسترابند، أو عشية القديس سيلفستر.

ويحتفل النمساويون بشرب كوكتيل من النبيذ الأحمر مع القرفة والتوابل، وتناول لحم الخنزير الرضيع على العشاء، ويزينون المائدة بحلوى لها شكل خنازير صغيرة مصنوعة من المرصبان، أو معجون اللوز، وهو نوع من أنواع الحلويات السكرية، المسماة مرزبانشوين.

نودلز سوبا، اليابان

يستمتع العديد من اليابانيين بتناول أطباق من نودلز سوبا اللذيذة للترحيب بالعام الجديد. Credit: Nishihama/Shutterstock

في المنازل اليابانية، تتناول العائلات شعيرية سوبا الحنطة السوداء، أو ما يعرف باسم توشيكوشي سوبا، عند منتصف ليلة رأس السنة الجديدة لتوديع العام الماضي والترحيب بالعام التالي.

ويعود التقليد إلى القرن السابع عشر، وترمز المعكرونة الطويلة إلى طول العمر والازدهار.

وفي تقليد آخر يُسمى mochitsuki، يقضي الأصدقاء والعائلة اليوم السابق لرأس السنة الجديدة في إعداد كعكات الأرز المعروفة باسم موتشي. ويُغسل الأرز اللزج الحلو ويُنقع ويُطهى على البخار ويُطحن في كتلة ناعمة، ثم يتناوب الضيوف على تقطيعه لصنع كعكات صغيرة يتم تناولها لاحقًا كحلوى.

فطيرة الملك، في جميع أنحاء العالم

يتمتع الفرنسيون بتناول نسختهم الختصة من كعكة الملك Galette des rois Credit: margouillat photo/Shutterstock

يمتد تقليد كعكة رأس السنة الجديدة إلى ثقافات لا حصر لها، فالإغريق لديهم كعكة Vasilopita، والفرنسيون لديهم gateau أو galette des rois، والمكسيكيون لديهم Rosca de Reyes، بينما يستمتع البلغار بالبانيتسا.

ويتم تناول معظم الكعك في منتصف الليل عشية رأس السنة الجديدة، رغم أن بعض الثقافات تقطع كعكاتها في عيد الميلاد أو عيد الغطاس، تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني، وتتضمن عملة ذهبية مخفية، ترمز إلى عام مزدهر لمن يجدها في قطعته.

كوتشينو، إيطاليا

طبق كوتشينو الإيطالي يعد مزيج لذيذ من النقانق والعدس. Credit: barbajones/Shutterstock

يحتفل الإيطاليون بليلة رأس السنة الجديدة مع طبق كوتشينو التقليدي، وهو سجق وحساء عدس يقال إنه يجلب الحظ السعيد، وفي بعض المنازل، يكون الحال بطبق zampone، أو أرجل الخنزير المحشي.

الرنجة المخللة، بولندا والاسكندنافيا

رنجة ملفوفة بالخل تقدم تقدم مع البصل والمخللات Credit: gkrphoto/Shutterstock

نظرًا لوفرة سمك الرنجة في بولندا وبعض الدول الاسكندنافية، وبسبب لونها الفضي، يتناول الكثير من الأشخاص في تلك الدول سمك الرنجة المخلل منتصف الليل، لجلب عام من الرخاء والمكافأة. ويتناول البعض الرنجة المخللة مع صلصة الكريمة بينما يتناولها البعض الآخر مع البصل.

يتم تحضير رنجة مخللة خاصة ليلة رأس السنة البولندية الجديدة، تسمى Sledzie Marynowane، عن طريق نقع رنجة مملحة كاملة في الماء لمدة 24 ساعة ثم وضعها على شكل طبقات في وعاء مع البصل والبهارات والسكر والخل الأبيض.

كرانسيكاج، الدنمارك والنرويج

Credit: V. Belov/Shutterstock/Shutterstock / V. Belov

كعكة إكليل الزهور، مخروطية الشكل، وتتكوّن من حلقات كعك عدة توضع فوق بعضها، وتعد ليلة رأس السنة وخلال المناسبات الخاصة الأخرى في الدنمارك والنرويج.

وتصنع الكعكة من المرصبان أو معجون اللوز، وغالبًا ما تقدم إلى جانب زجاجة النبيذ أو مشروب أكفافيت الكحولي، ويمكن تزيينها برقائق البسكويت.