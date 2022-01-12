مشاهد آسرة لسحر الطبيعة..الصقيع يزين أعلى قمة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكلت صفائح من الصقيع على أعلى قمة جبلية في الإمارات العربية المتحدة، أي جبل جيس، حيث شهدت الدولة واحدة من أبرد عطلات نهاية الأسبوع على مدار العام.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، السبت، مقطع فيديو يوثق لقطات آسرة للصقيع المتشكل على "سحر الطبيعة" في الإمارة بعد انخفاض درجة الحرارة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

لقطات آسرة لسحر الطبيعة في رأس الخيمة. تشكل الصقيع فوق جبل جيس اليوم، بعد انخفاض درجة الحرارة. Captivating shots of the wonders of nature in Ras Al Khaimah. Frost formed over Jebel Jais today, after the temperature dropped significantly. https://t.co/q0ynHCRoqr

ويُعدّ جبل جيس أعلى قمة في الإمارات العربية المتحدة، وجزء من سلسلة جبال الحجر التي تشكلت قبل أكثر من 70 مليون عام في الجزء الشرقي من رأس الخيمة في الإمارات.

وينتصب جبل جيس على ارتفاع 1934 متراً فوق مستوى سطح البحر، متباهيًا بمناظره الخلابة التي تخطف الأنفاس وأجواء المغامرات المثيرة، كما يُعد ملاذاً رحباً للاستجمام بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، حيث تنخفض درجات الحرارة أكثر من عشر درجات مئوية عما عليه عند مستوى سطح البحر، وفقًا لموقع "Visit Jebel Jais".