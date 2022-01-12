مشاهد آسرة لسحر الطبيعة..الصقيع يزين أعلى قمة في الإمارات

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القيادة على الرمال الصحراوية في الإمارات
يُعرض حالياً01:36القيادة على الرمال الصحراوية في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكلت صفائح من الصقيع على أعلى قمة جبلية في الإمارات العربية المتحدة، أي جبل جيس، حيث شهدت الدولة واحدة من أبرد عطلات نهاية الأسبوع على مدار العام.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، السبت، مقطع فيديو يوثق لقطات آسرة للصقيع المتشكل على "سحر الطبيعة" في الإمارة بعد انخفاض درجة الحرارة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

ويُعدّ جبل جيس أعلى قمة في الإمارات العربية المتحدة، وجزء من سلسلة جبال الحجر التي تشكلت قبل أكثر من 70 مليون عام في الجزء الشرقي من رأس الخيمة في الإمارات.

وينتصب جبل جيس على ارتفاع 1934 متراً فوق مستوى سطح البحر، متباهيًا بمناظره الخلابة التي تخطف الأنفاس وأجواء المغامرات المثيرة، كما يُعد ملاذاً رحباً للاستجمام بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، حيث تنخفض درجات الحرارة أكثر من عشر درجات مئوية عما عليه عند مستوى سطح البحر، وفقًا لموقع "Visit Jebel Jais".

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