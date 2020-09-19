طريق جبل حفيت الملتوي..هل تجرؤ على القيادة إلى أعلى قمة في أبوظبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من صخور كلسيّة شديدة الانحدار شكلتها عوامل التعرية الطبيعية على مدى ملايين السنين، يقف جبل حفيت على ارتفاع ألف و240 متراً فوق سطح البحر كأعلى قمة في أبوظبي. ويبرز مصور طائرة بدون طيار المسار الملتف والمشوق لطريق جبل حفيت صعوداً إلى قمته، فهل تجرؤ على القيادة هناك؟

وتحتل قمة جبل حفيت، في منطقة العين على الحدود مع سلطنة عمان، المركز الثاني كأعلى قمة في دولة الإمارات، وفقاً لموقع زوروا أبوظبي.

ترتفع قمة جبل حفيت 1240 متراً فوق سطح البحر لتحتل المركز الأول من حيث الارتفاع في إمارة أبوظبي والمركز الثاني في الإمارات العربية المتحدة

ويقول مصور الدرون الألماني المقيم في دبي، فيليكس فون شوانيفيدي، لموقع CNN بالعربية، إنه بعد قضاء 3 أسابيع داخل منزله خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، كان يرغب في خوض مغامرة تنطوي على أكبر قدر ممكن من الاستكشاف في الهواء الطلق، مع التأكد أيضاً من الاتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقد شاهد فون شوانيفيدي طريق جبل حفيت لأول مرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حسبما ذكره.

لقطة جوية تبرز الطريق المتعرج المؤدي لقمة جبل حفيت

وأوضح المصور أن جبل حفيت يعد معلماً بارزاً بالنسبة إلى معظم المقيمين والسياح في دولة الإمارات، إلا أن سر شهرته يكمن في الطريق الملتوي والمتعرج المؤدي إلى القمة.

وبصفته مصور "درون"، أشار فون شوانيفيدي إلى أنه يبحث باستمرار عن المواقع التي ستبدو أفضل عند التقاطها من الجو، وعند رؤيته صوراً لطريق جبل حفيت عبر الإنترنت، قرر أنه يجب عليه زيارة المكان للعثور على منظوره الفريد والخاص لتوثيق طريق جبل حفيت.

لقطة جوية تبرز إضاءة طريق جبل حفيت

وعن وصفه للمشهد من أعلى، قال المصور إنه "عندما تقف على حافة الجبل، تتوفر لديك نظرة عامة مذهلة على المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة، إذ يمكنك تحديد الأجزاء المختلفة للصحراء في موقع وقوفك، من الكثبان الرملية في الجنوب إلى واحة العين في الشمال".

وأكد فون شوانيفيدي أن هذه المشاهد المدهشة والمتنوعة لا يمكن رؤيتها من على الأرض، مشيراً إلى أن الجبل الصخري بحد ذاته يعد كنزاً لرياضة المشي أو ركوب الدراجة.

لقطة جوية لطريق جبل حفيت

وخلال زيارته للموقع، في 22 مايو/ أيار الماضي، ركز فون شوانيفيدي على التقاط الصور بواسطة كاميرا طائرة بدون طيار، الدرون، من زاوية مختلفة عن الزاوية المعتادة، أي أعلى قمة الجبل، والتي توضح الطريق المتعرج المؤدي إلى الجبل مع منظر بعض الهياكل الصخرية المهيبة في الخلفية.

ومن أجل التمتع بزيارة طريق جبل حفيت في المستقبل، ينصح فون شوانيفيدي الراغبين في الزيارة أن يتجنبوا أوقات الازدحام من خلال الزيارة في وقت مبكر من الصباح قبل شروق الشمس، بحسب ما ذكره.

وأضاف فون شوانيفيدي أن نهاية الطريق في الجزء العلوي من الجبل ترتبط بفندق يطل على القمة، وهي تعد نقطة البداية المثالية لرحلة استكشافية في وقت مبكر قبل شروق الشمس.

وبحسب موقع زوروا أبوظبي، فقد وصف موقع المعلومات الإلكتروني للمركبات الآلية، edmunds.com"، طريق جبل حفيت بأنه "من أروع الطرق المخصّصة للقيادة في العالم".

والجدير بالذكر أن آثاراً أحفورية مهمة اكتُشفت في محيط جبل حفيت وتمثل جزءاً أساسياً من التاريخ القديم لمدينة العين، كما اكتشف عند سفحه أكثر من 500 مدفن أثري يعود تاريخها إلى ما يزيد على 5 آلاف عام، وفقاً لموقع زوروا أبوظبي.