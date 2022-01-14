عمان، الأردن (CNN) -- أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأردن الجمعة، اليوم السنوي الثاني والعشرين للحج الوطني المسيحي إلى موقع عمّاد السيّد المسيح (المغطس)، الذي يقع شمال البحر الميت على الضفة الشرقية من نهر الأردن.

وترأّس إحياء هذا اليوم بطريرك القدس للّاتين، ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بييرباتيستا بيتسابالا، وبمشاركة نحو ألف من الحجّاج، وفق ما أعلنه المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في عمّان.

تصوير: المركز الكاثوليكي للإعلام

ووسط تطبيق إجراءات احترازية خاصة بجائحة كورونا، وتقليص عدد الحجّاج المشاركين، تخلّل إحياء اليوم السنوي قداسًا احتفاليًا داخل كنيسة معمودية السيّد المسيح، وعزفًا لفرق الكشافة، ورشّ الحضور بمياه نهر الأردن المباركة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد قُبيل بدء الاحتفال، أثنى بطريرك الأرض المقدسة بيتسابالا، على جهود هيئة أمناء المغطس الملكية لتطوير موقع المغطس، التي يرأسها الأمير غازي بن محمد، وجهود وزارة السياحة الأردنية، والكنائس التي تعمل على الترويج ودعوة الحجّاج لزيارة الموقع، موضحًا أنّ البطريركيّة اللاتينيّة ماضية في استكمال بناء كنيسة معمودية السيّد المسيح خلال هذا العام، كي تكون مقصدًا للحجّاج، وعلامة اتحاد بين مسيحيي الأردن وإخوتهم في العالم أجمع، بحسبه.

تصوير: المركز الكاثوليكي للإعلام

واعتبر البطريرك، أنّ الاحتفالات الميلاديّة لهذا العام كانت أفضل من السنة الماضيّة، إلا أنها افتقدت للحجّاج، راجيًا أن تتحسّن الأحوال الصحيّة في العالم كي يعودوا لزيارة بيت لحم والقدس، والوقوف على ضفة نهر الأردن الخالد، في موقع المغطس المقدّس.

من جهته قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، الأب رفعت بدر، إن هناك تحديثات تجرى على موقع المغطس، أبرزها استكمال بناء كنيسة معمودية المسيح التابعة للكنيسة اللاتينية في المملكة، مشيرا إلى أنها ستكون "منارة مضيئة" لاستقبال الحجّاج العطشى للارتواء من هذا المكان المقدّس بترابه ومياهه.

وزار موقع المغطس العام 2021، بحسب وزير الشباب، ووزير السياحة الأردني بالوكالة محمد النابلسي نحو 50 ألف زائر وحاج، رغم الظروف التي رافقت جائحة كورونا في المنطقة والعالم.

تصوير: صلوات من أجل شفاء البشرية بـ"المغطس".. في يوم الحج الكاثوليكي السنوي

وشهد الاحتفال إضافة إلى القدّاس، رشّ بطريرك القدس للّاتين الحضور بمياه نهر الأردن المباركة على وقع الترانيم الدينية، وتلاوة صلوات و أدعية من أجل ديمومة الأمن، والاستقرار، والإزدهار في الأردن، وإحلال العدل في القدس وفلسطين، والسلام للدول التي تتوق إليه في المنطقة والعالم، والشفاء للبشريّة جمعاء، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر عن المركز الكاثوليكي للإعلام.

ويتطلّع القائمون على المغطس، إلى خطة التطوير المرتقبة للموقع والأراضي المجاورة له، حيث تم تشكيل مجلس استشاري دولي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال مدير موقع المغطس رستم مكجيان، خلال المؤتمر الصحفي إنّ هذا التطوير سيعزّز مكانة الموقع من دون الإخلال بهويته الروحيّة، المدرج على قائمة اليونيسكو كتراث إنسانيّ عالميّ، وكمركز انطلاق لمواقع عدّة مهمة على خارطة الحج المسيحي في المملكة.