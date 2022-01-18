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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما أصبح جميع المسافرين يعلمون أن إدارة أمن وسائل النقل في المطارات لا تسمح بعبور زجاجة من المياه عند التفتيش، لكن بعض الناس لا يفهمون ما يُسمح به على متن الطائرة وما لا يُسمح به.

لذلك، تُصدر إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية قائمة سنوية بأغرب المواد المصادرة في المطارات لزيادة الوعي بين الأشخاص.

وفي مقطع فيديو نُشر عبر موقع "تويتر"، أعلنت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية عن أغرب 10 أغراض تمت مصادرتها لعام 2021.

وقالت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية: "عثر ضباطنا على بعض الأشياء غير العادية حقًا.. لقد عملوا بجد للحفاظ على سلامة المسافرين لدى عودتهم إلى الأجواء".

It’s here! “TSA’s Top 10 Catches of 2021!” From bear spray to meth-rritos, our officers found some truly unusual items. They worked hard to keep travelers safe as they returned to the skies. What would you pick as your number one catch? Let us know! #TSATop10 https://t.co/3o2zQs5IrC

قائمة بـ10 أغراض تمت مصادرتها لعام 2021:

10. رصاص مخبأ في مزيل العرق

9. مسدس قديم طويل الماسورة

8. فطور مكون من البوريتو والميثامفيتامين

7. مشبك حزام يخفي سلاحًا ناريًا

6. ساطور

5. بخاخ الدب

4. منجل

3. ألعاب النارية

2. حاملة زجاجة نبيذ شبيهة بالمسدس

1. منشار

وكانت أغرب الأغراض المدرجة ضمن قائمة 2020 عبارة عن سمكة قرش صغيرة تطفو في وعاء من مادة حافظة، ولكن لم تكن سمكة القرش هي المشكلة، إذ أوضحت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية في بيان: "اعتُبرت المادة الكيماوية مادة خطرة، ولم يُسمح بنقلها عبر نقطة التفتيش".

وتحظر إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية حمل البنادق، والسكاكين، وأجهزة الدفاع عن النفس، مثل رذاذ الفلفل، وأي نسخ طبق الأصل من هذه العناصر على الطائرات.

ويجب أن يحرص الركاب على التحقق من قواعد إدارة أمن وسائل النقل في المطارات قبل رحلتهم القادمة، مع التقيدّ بعدم حمل الأغراض الخطيرة معهم على متن الطائرة.