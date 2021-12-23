نشر الخميس ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2021

شاهد.. لحظة العثور على رجل اختبأ خلف عجلات طائرة بعد ساعات من تحليقها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من مواجهة الركاب المشاغبين، إلى التعامل مع حالات الولادة وغيرها.. لم يخلُ عالم الطيران خلال عام 2021 من الحوادث الغريبة.

وتَصدّر الركاب المشاغبون على متن الطائرات، وسلوكهم العدواني، عناوين الكثير من وسائل الإعلام، خلال هذا العام.

لكن الحوادث الغريبة في هذا القطاع لم تقتصر عليهم فقط.

إليك بعض أغرب الحوادث التي واجهتها الملاحة الجوية خلال هذا العام:

راكب طائرة يرتدي سروالاً داخلياً نسائياً بدلاً من الكمامة

طلب طاقم طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" من أحد الركاب مغادرتها، قبل إقلاعها من مطار فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بسبب ارتدائه سروالاً داخلياً نسائياً على وجهه بدلا من الكمامة.

وأوضح الرجل، الذي يُدعى أدم جين، أنه أراد بذلك إثبات "سخافة" التدابير الإلزامية للركاب حول ارتداء كمامات داخل الطائرة لمواجهة جائحة كورونا. ولكن لسوء حظه، لم يجد الموظفون في رحلة الخطوط الجوية رقم 17-50، الأمر مضحكاً.

مسافر إندونيسي يرتدي النقاب ليصعد على متن طائرة

صعد الرجل على متن طائرة تابعة لشركة الطيران "سيتي لينك" من مدينة جاكرتا إلى مدينة تيرنات بينما كان يرتدي النقاب. Credit: Matobisar

وفي يوليو/تموز، واجه رجل إندونيسي احتمال الاعتقال بعد أن تنكر في هيئة زوجته من أجل ركوب طائرة.

وصعد الرجل الذي تم تحديد هويته علنًا فقط بالحروف الأولى من اسمه (د.و) على متن طائرة تابعة لشركة الطيران "سيتي لينك" من مدينة جاكرتا إلى مدينة تيرنات، بينما كان يرتدي نقابًا يغطيه من الرأس إلى أخمص القدمين، بحسب ما ذكرت CNN إندونيسيا المتعاونة مع CNN.

وكان المقصد من التنكر، سفر الرجل رغم ثبوت إصابته بـ"كوفيد-19". ذلك أن نتائج فحص زوجته كانت سالبة، فما كان منه إلا أن استخدم بطاقة هويتها ونتيجة فحصها السالبة من أجل الصعود إلى الطائرة في مطار "حليم بيردانا كوسوما الدولي" في جاكرتا، وفقًا للتقرير.

ومن غير الواضح، إذا كان في الإمكان القبض على الرجل لو لم يتخلّ عن نقابه في الجو.

مضيفة طيران تفقد اثنين من أسنانها بعد مشاجرة مع راكبة على متن طائرة

نُقلت المضيفة إلى مستشفى في سان دييغو لتلقي العلاج. Credit: David MCnew/Getty Images

وفي مايو/أيار، أُلقي القبض على راكبة بعد تسبّبها بإصابة خطيرة، إذ قيل أنّها اعتدت على مضيفة طيران أثناء رحلة من مدينة ساكرمينتو إلى مدينة سان دييغو الأمريكية، وفقًا لبيان صادر عن إدارة شرطة ميناء سان دييغو.

وقال المتحدث باسم "شركة ساوث ويست إيرلاينز"، كريس ماينز، لـCNN: "تجاهلت الراكبة مراراً التعليمات الاعتيادية على متن الطائرة (طاولة الطعام في وضع رأسي، ووضع حزام الأمان، وما إلى ذلك)، ومارست الإساءة اللفظية والجسدية عند الهبوط".

وأشارت الشرطة إلى أن المسعفين نقلوا المضيفة إلى مستشفى في سان دييغو لتلقي العلاج.

وأُصيبت المضيفة بجروح في وجهها، وفقدت اثنين من أسنانها.

العثور على رجل اختبأ خلف عجلات طائرة بعد ساعات من تحليقها

استغرقت الرحلة حوالي ساعتين وثلاثين دقيقة. Credit: @onlyindade/Instagram

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عثرت سلطات الطيران الأمريكية على رجل داخل مقصورة معدات هبوط طائرة ركاب في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، كانت آتية من غواتيمالا.

واستغرقت الرحلة حوالي ساعتين وثلاثين دقيقة، وقال شهود عيان إن الرجل لم يصب بأذى.

رجل يخبئ 35 طائراً بثيابه لتهريبها إلى أمريكا

وُضعت العصافير الصغيرة داخل لفائف الشعر المغطاة بشباك الشعر المثقوبة. Credit: US Attorney EDNY

في أبريل/نيسان، أٌلقي القبض على رجل وُجّهت إليه تهمة تهريب 35 طائراً من عصافير الشرشوريات الحية، من غيانا في أمريكا اللاتينية، داخل لفائف تجعيد الشعر لخوض "مسابقات غناء الطيور" في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقاً لشكوى قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك.

وسافر كيفن أندريه ماكنزي، وهو مقيم في غيانا، يبلغ من العمر 36 عاماً، إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، بحسب الشكوى، وقالت السلطات إن ضباط الجمارك وحماية الحدود فتّشوه ووجدوا الطيور بحوزته.

ووجهت إليه تهمة استيراد العصافير بشكل غير قانوني.

وتُظهر الصور أن العصافير الصغيرة وضعت داخل لفائف الشعر المغطاة بشباك الشعر المثقوبة للسماح للطيور بالتنفس دون الهروب، وأوضحت السلطات أنها وجدت اللفائف متصلةً بالجزء الداخلي من سترة ماكنزي، بالإضافة إلى الجزء العلوي من حذائه.

وكشف التحقيق أن هذه الأنواع من الطيور غالباً ما تدخل في "مسابقات غناء" في أحياء بروكلين وكوينز في نيويورك، وفقاً لكاثرين مكابي، العميلة الخاصة بالمؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية.

وتابعت مكابي: "يراهن الكثير من الحاضرين على الطيور في مسابقات الغناء، والطائر الذي يفوز بهذه المسابقات يتمتع بقيمة إضافية، ويمكن بيعه بأكثر من 10 آلاف دولار".

إنجاب طفلة على علو 9144 متر في الجو

لحسن الحظ، كانت هناك ممرضة على متن الطائرة. Credit: WGCL

لدى ليليانا كاستانيدا قصة قلة يمكنهم إخبارها.

وفي مفاجأة غير متوقعه في نوفمبر/تشرين الثاني، داهم مخاض الولادة كاستانيدا على ارتفاع يزيد عن 9144 متر، بينما كانت على متن طائرة تابعة لخطوط شركة "دلتا" الأمريكية.

ولحسن الحظ، كانت هناك ممرضة على متن الطائرة.

وكانت الرحلة متوجهة من غوادالاخارا في المكسيك إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، وتمكنت كاستانيدا من إنجاب الصغيرة أناليا أسيفيدو كاستانيدا وسط تصفيق الركاب، وأفراد طاقم الطائرة.