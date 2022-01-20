دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أغسطس/ آب الماضي، انتشر إعلان طيران الإمارات على نطاق واسع بعد أن صعدت نيكول سميث لودفيك مسافة 828 مترًا إلى أعلى قمة برج خليفة في دبي، وهي ترتدي تنورة، وكعب عالي، وقبعة، ووشاح تابع للخطوط الجوية.

واليوم، تصعد لودفيك مجددًا للترويج لمعرض إكسبو 2020 دبي.

ولكن هذه المرة، كانت تحلق طائرة "A380" حولها بكسوة إكسبو 2020 دبي على بعد نصف ميل، وبسرعة 145 عقدة أو 167 ميلاً في الساعة.

We did it again…only better! Watch behind the scenes to see how we took our A380 for a spin around the @BurjKhalifa for the making of our new advertisement. https://t.co/cnjeeHc7VO

وحدث مثل هذا الإنجاز المذهل على مدار يومين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في عام 2021، حينما حلقت "A380" حول برج خليفة 11 مرة على ارتفاع منخفض يبلغ 2700 قدم، وهو الارتفاع الدقيق للبناء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُستخدم فيها طائرة "إيرباص A380" في الأعمال المثيرة عالية المستوى.

ويُذكر أنه تم تطوير هذه الطائرة العملاقة بتكلفة 25 مليار دولار، وتتسع لما يصل إلى 853 راكبًا.

وحظيت الطائرة ذات الطابقين بشعبية لدى العملاء، ولكن تشغيلها كان مكلفًا. وبذلك، أعلنت شركة "إيرباص" في عام 2019 أنها ستتوقف عن إنتاجها.

وتم تسليم آخر "طائرة A380" على الإطلاق لطيران الإمارات، وهي أكبر زبائنها، في نهاية العام الماضي.

وتمتلك طيران الإمارات 115 من الطائرات العملاقة في أسطولها، ولا تمانع إخراجها من أجل حدث صحفي.

وافتتح المعرض الجوي لعام 2019 في دبي بطائرة عملاقة تحلق على ارتفاع ألف قدم فقط، بالتنسيق مع 26 طائرة من فريق فرسان الإمارات للاستعراض الجوي.

وكان ذلك بعد عامين من إطلاق طائرة "A380"، والتي تملكها شركة الاتحاد للطيران، في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2017، إلى جانب فريق الفرسان.

وفي عام 2013، تحالف طيران الإمارات وشركة كانتاس الأسترالية من خلال تحليق طائرات "A380" في كل من أساطيلها فوق ميناء سيدني، على ارتفاع 1500 قدم.

تحليق طائرتي كانتاس والإمارات فوق ميناء سيدني في 31 مارس 2013. Credit: James Morgan/Qantas via Getty Images

وتحتوي طائرة "A380" على أربعة محركات، ما يجعلها أقل كفاءة في استهلاك الوقود من الطائرات ذات المحركين. لذلك، ربما تبدو كل هذه الرحلات الدعائية مبذرة بعض الشيء.

ورغم ذلك، إلا أن شركة "إيرباص" نفسها تكون مرحة عند اختيار مسارات الطيران بعد طرح طائرة جديدة لأول مرة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، قام أحد فرق اختبار الطيران "برسم" شجرة عيد الميلاد في سماء مدينة هامبورغ بألمانيا.