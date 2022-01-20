وجهة عربية تتصدّر قائمة موقع "Tripadvisor" لعام 2022.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر موقع "Tripadvisor" المتخصص بقطاع السفر والضيافة مؤخرًا جوائز: "Travelers' Choice لعام 2022: أفضل الوجهات من بين الأفضل". ورغم أن إمارة دبي في دولة الإمارات تحتل مركز الصدارة، إلا أنها ليست الوجهة الوحيدة في الشرق الأوسط.

أشهر 10 وجهات في العالم

إليكم قائمة بالأماكن الأعلى تقييمًا والأكثر تفضيلًا لدى موقع "Tripadvisor" لعام 2022:

1. دبي، الإمارات العربية المتحدة

2. لندن، المملكة المتحدة

3. كانكون، المكسيك

4. بالي، إندونيسيا

5. جزيرة كريت، اليونان

6. روما، إيطاليا

7. كابو سان لوكاس، المكسيك

8. اسطنبول، تركيا

9. باريس، فرنسا

10. الغردقة، مصر

ما سبب تصدر مدينة دبي القائمة؟

وقال جاستن ريد، مدير وسائل الإعلام والوجهات والسفر بموقع "Tripadvisor" لـCNN: "تُعتبر دبي مدينة حديثة للغاية، وتحتضن كل شيء، بدءًا من الشواطئ الذهبية، إلى المطاعم ذات المستوى العالمي، والفنادق الرائعة".

وأضاف: "تستند جوائز Travelers' Choice إلى تقييمات الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها والإقامة فيها والأشياء التي يمكنك القيام بها، ما يعني أن هذه الوجهة قد حصلت على تقييمات ممتازة من المسافرين عبر جميع قطاعات السياحة".

وأوضح ريد: "رغم آثار الوباء، إلا أن دبي ما زالت تجتذب الزوار من القريب والبعيد، وبرزت كمكانهم المفضل للذهاب إليه في عام كانوا بحاجة فيه إلى بعض الإثارة".

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يرغبون في زيارة دبي هذا العام، فيمكن أن تكون قواعد الدخول معقدة بعض الشيء وتعتمد على المكان الذي أتيت منه.

وفتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، طلبات الحصول على تأشيرات سياحية للمسافرين الذين تم تطعيمهم من جميع البلدان، باستثناء بعض الدول الأفريقية.

ويجب على الركاب الذين يصلون إلى دبي من غالبية البلدان تقديم اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة من وصولهم، ولكن تم تخفيض المدة إلى 48 ساعة للقادمين من وجهات محددة.

واعتبارًا من 18 يناير/ كانون الثاني، أدرجت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها دولة الإمارات في المستوى 3، أو خطر "مرتفع" لـ"كوفيد-19".

ويقوم مركز السيطرة على الأمراض بإجراء تحديثات أسبوعية لتصنيفاته.

أهم 10 وجهات رائجة في العالم

وتُعتبر فئة الوجهات الرائجة خاصة بالمواقع التي أظهرت أكبر زيادة سنوية في مجموعة من التقييمات الإيجابية للمسافرين على موقع "Tripadvisor"، وتقييمات أماكن الإقامة، والمطاعم، والأنشطة التي يمكن القيام بها.

إليك قائمة بالعشرة الأوائل:

1. مايوركا، إسبانيا

2. القاهرة، مصر

3. روديس، اليونان

4. تولوم، المكسيك

5. دوبروفينك، كرواتيا

6. إبيزا، إسبانيا

7. ناتال، البرازيل

8. أروشا، تنزانيا

9. جوريم، تركيا

10. سانتوريني، اليونان

أشهر 10 وجهات في الولايات المتحدة

1. لاس فيغاس، نيفادا

2. أواهو، هاواي

3. ماوي، هاواي

4. كي ويست، فلوريدا

5. مدينة نيويورك، نيويورك

6. نيو أورلينز، لويزيانا

7. سافانا، جورجيا

8. ميامي بيتش، فلوريدا

9. ناشفيل، تينيسي

10. سيدونا، أريزونا

فئات أخرى

ويقدم "Tripadvisor" أيضًا بعض المواقع المفضلة في فئات متخصصة.