دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحب تصوير كل ما هو جميل. وتتمثل أكثر توجهاته في التصوير برصد حياة الناس والطبيعة، إضافة إلى إخراج الأفلام المرئية للمغامرات الجبلية التي يمارسها.

ويُعد الجبل الأبيض من بين هذه المغامرات الجبلية التي رصدها المصور العُماني عمر البوسعيدي بعدسة كاميرته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويُعتبر الجبل الأبيض من أكبر الجبال في سلطنة عُمان من حيث المساحة الشاسعة وكذلك الارتفاع. ويتميز بكثرة القُرى القديمة المأهولة بالسكان، والوديان التي تصب فيه.

وبحسب موقع البوابة الإعلامية في سلطنة عُمان، يقع الجبل الأبيض في ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية، ويُعد من ضمن جبال الحجر الشرقي التي تمتاز بانحداراتها الشديدة وارتفاعاتها الشاهقة، كما تضم بين جنباتها أروع التكوينات، وتأوي العديد من أنواع الحياة الفطرية.

وأوضح البوسعيدي أن الجبل الأبيض يقع بين 5 ولايات، وهي ولاية قريات، وولاية صور، وولاية دماء والطائيين، وولاية إبراء، وولاية وادي بني خالد.

ويعود اسم الجبل إلى لون طبيعته الجيولوجية البيضاء، والتي يمكن مشاهدتها بوضوح من التصوير الجوي أو الأقمار الصناعية.

ويصل ارتفاع الجبل في أعلى نقطة له إلى ألفين متر فوق سطح البحر، ما يجعل مناخه باردًا في فصل الصيف، وأكثر برودة في فصل الشتاء.

ويُوجد في الجبل بعض المقابر الأثرية على شكل أبراج مبنية من الحجارة، ويصل عمرها إلى أكثر من 2,500 عام قبل الميلاد.

وبالطبع، يحتاج الوصول إلى الجبل لسيارات الدفع الرباعي، وخبرة القيادة في الأماكن الجبلية الوعرة، على ارتفاعات شاهقة.

ويُعتبر الجبل الأبيض قبلة لمحبي التخييم، والمغامرات، والتصوير، إذ يتميز بالمقومات الطبيعية والسياحية التي تشجع الجميع على زيارته.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ايجابي مع الفيديو، حيث استفسر كثيرون عن مكان هذه الإطلالة "العجيبة"، ليتمكن المشاهد من زيارتها، وممارسة تجربة المشي بالجبال، والاستمتاع بالتخييم فيها.

ويسعى البوسعيدي إلى إنتاج وتوثيق المزيد من الأماكن السياحية الجميلة وغير المعروفة في سلطنة عُمان، وترويجها سياحياً حتى تكون مزاراً دائماً لمحبي استكشاف كل ما هو جديد.

ومن بين هذه الخطط، سيعمل البوسعيدي على تأليف مجموعة من الإصدارات المتعلقة بالسياحة العُمانية من طبيعة وثقافة وتنوع بيئي فيها، وإظهارها للعالم بقالب فني جميل لجذب السياح والتعريف بمقومات البلاد.