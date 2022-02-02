قرية جبلية في سلطنة عُمان تستقطب إليها آلاف الزوار..ما السر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بموقعها المميز على ارتفاع 1000 متر فوق مستوى سطح البحر على سفوح الجبال المحيطة بولاية الحمراء ومناظرها الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى مبانيها القديمة التي تعود إلى مئات السنين، تبرز قرية عُمانية غدت من أجمل القرى السياحية في العالم.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجح سكان قرية مسفاة العبريين، الواقعة بولاية الحمراء في محافظة الداخلية، في جعلها مقصدًا سياحيًا من خلال ترميم بيوت القرية القديمة والتقليدية المصنوعة من الطين، وتحويلها إلى فنادق صغيرة.

Credit: @haani_saleh

وبفضل ذلك، تستقطب القرية آلاف السياح للاستمتاع بالطبيعة وعبق التراث الضارب في القدم، وكذلك تجتذب محبي السياحة التراثية وسياحة المغامرات من داخل السلطنة وخارجها، وفقًا لوكالة الأنباء العُمانية.

وحتى الآن، تتوفر 6 نزل تراثية تحوي أكثر من 70 غرفة فندقية، وبيتًا تراثيّا، أو متحفًا متكاملًا يضم كل ما يتعلق بحياة القرية العمانية قديمًا، ويستطيع من خلاله السياح التعرّف على تفاصيل كثيرة عن تاريخها، وعاداتها، ومقتنياتها.

- إدراج قرية #مسفاة_العبريين ضمن قائمة منظمة السياحة العالمية كواحدة من أجمل القرى السياحية خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في #مدريد. https://t.co/8tl3U56KN2

وفي ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، أُدرجت قرية مسفاة العبريين ضمن قائمة منظمة السياحة العالمية كواحدة من أجمل القرى السياحية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية في العاصمة الإسبانية مدريد، حسبما أعلنته وزارة الخارجية العُمانية عبر موقع "تويتر".

Credit: @haani_saleh

وقرّر المصور العماني هاني السعدي توثيق قرية مسفاة العبريين، محاولاً إظهار جمالها وإبرازها كمزار سياحي رائع فريد، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

لقطة جوية تبرز الطبيعة الجبلية في قرية مسفاة العبريين Credit: @haani_saleh

وتبعد القرية عن مركز الولاية الحمراء مسافًة لا تزيد عن خمسة كيلومترات عبر طريق معبد يخترق سلسلة جبلية.

ويصف السعدي مشهد البيوت الطينية بأنها ذات طابع أثري جميل، ومميز، وتاريخي، يعود بعضها لقرابة 200 عام، مشيرًا إلى بيت "البيتين"، الذي لا يزال صامدًا حتى اليوم.

Credit: @haani_saleh

ومن وجهة نظر السعدي، تتمثل أهمية الموقع في نجاح الأهالي في توظيف تراث القرية، ليُصبح مقصدًا سياحيًا مميزًا يرحب بالجميع، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك، يعود إلى جهود سكان القرية.

ومن خلال عملية التوثيق الجوي بواسطة كاميرا الدرون، حاول السعدي إبراز تناسق بيوت القرية القديمة والواحة الحضراء من مزارع النخيل التي تطغى على الطبيعة الجبلية في الموقع.

وينصح السعدي من يرغب في زيارة القرية بأن يجعل رحلته أكثر من يوم، حيث تتوفر عدة نزل تراثية ومقاهي ذات إطلالات مميزة.