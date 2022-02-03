مثلجات بالفلفل الحار وسوشي نباتي..جولة على أطعمة إكسبو 2020 دبي

به أكثر من 42 ألف نبتة.. زر "غابة عائمة" بإكسبو 2020 دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرّر أن يستمر معرض إكسبو 2020 دبي العالمي حتى شهر أبريل/ نيسان 2022، ويضم أجنحة من أكثر من 190 دولة، بحيث تعكس أحدث الابتكارات والتكنولوجيا.

ولكن، لا يقتصر معرض إكسبو العالمي على ذلك فحسب، وإنما يعتبر أيضًا وجهة لتناول طعام الشارع، والطعام الفاخر، والمستدام، بالإضافة إلى تجربة العديد من الأطعمة المبتكرة.

Credit: Alkebulan

صالة طعام "الكيبولان"

وتُعتبر قاعة طعام الكيبولان بمثابة بوابة للطعام الأفريقي، والثقافة، والفن، والموسيقى.

وبرعاية الشيف الأمريكي الشهير، ألكسندر سمولز، يهدف إلى تسليط الضوء على نكهات الشتات بطريقة حديثة وأصيلة.

وأعلن سمولز مؤخرًا، أنه يخطط لنقل الفكرة إلى العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.

ويقول رئيس الطهاة، دافيشا بوروز إن "مفاهيم الطعام هذه تفعل أكثر بكثير من مجرد بيع الطعام، إنها تحكي قصة، إنها تربط العقول، وهو ما يدور حوله إكسبو".

ومع وجود 10 مطاعم تحت سقف واحد، تقدّم كل شيء من المأكولات البحرية إلى أطعمة الشارع وغيرها، يستطيع الزوار تذوق مجموعة من النكهات التي تقدمها القارة.

Credit: courtesy Kojaki

مطعم "كوجاكي"

وتلتقي النكهات الكورية على الطراز المنزلي بالمأكولات اليابانية عالية الثقافة في "كوجاكي".

ويطبخ رئيس الطهاة الكوري، جين تشول كيم، المأكولات اليابانية منذ فترة 25 عامًا، وهو الآن يجمع بين جذوره ومهاراته في هذا المطعم الراقي.

ويقول: "الطعام ثقافة، وإكسبو ينشر الثقافة".

ويأخذ كيم دوره في "كوجاكي" على محمل الجد، موضحًا: "وظيفتي هي إرضاء اللسان البشري من خلال تقديم وجبة تلو الأخرى".

ويمكنك أن تبدأ رحلة "كوجاكي" مع المقبلات الأكثر مبيعًا، أي الدجاج المقلي الكوري الحلو والحار والمقرمش. وبعد ذلك، حساء الكيمتشي مع التوفو وفطر شيتاكي والكمية المناسبة من التوابل.

Credit: Alif Cafe

مقهى "ألف"

ويقع في الطابق الأرضي من جناح التنقل، وهو يقدم طعامه من المزرعة إلى المائدة، حيث يرأسه الثنائي جيسيكا كويتش وحميد الريميثي، وهما يفخران بإنتاج طعامهما محليًا.

وتركز أحداث "Chef's Table" الشهرية على المأكولات الإقليمية المختلفة، وتمنح رواد المطعم تجربة طهي غامرة أكثر. وبالتالي، يتعاون مقهى "ألف" مع الأجنحة الريفية للتأكد من أن أطباقها أصلية.

وتم تسليط الضوء على نكهات الهند وباكستان في شهر يناير/كانون الثاني، بينما ينصب تركيز فبراير/شباط على شبه الجزيرة العربية، حيث يتم تقديم أطباق من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

وفي مارس/ آذار، سيتم تسليط الضوء على النكهة الإيطالية.

Credit: Sard

مقهى "سرد"

وكان جناح المملكة العربية السعودية مفضلاً بشدة بين زوار إكسبو، وقد يكون الأمر له علاقة بمطعم "سرد" الذي يقع في الطابق السفلي.

وفي المطعم، يمكنك أن تستمتع بعينات من 13 نوعًا مختلفًا من القهوة العربية.

وإذا كنت لا تحب القهوة، فيقدم "سرد" محطة مثلجات بنكهات مستوحاة من التوابل التقليدية المستخدمة في المطبخ السعودي، مثل الفلفل الحار، والزعفران، والفستق، وبذور السمسم السوداء، وغيرها أيضًا.

مقهى "موكا 1450"

هل أردت يومًا تجربة واحدة من أغلى حبوب البن في العالم؟ كل ما عليك فعله هو زيارة مقهى "موكا 1450" في جناح جامايكا، حتى تجرب قهوة مثالية دون أي مرارة.

وبالإضافة إلى تقديم الكافيين، يقدم المقهى لزواره لمحة عن تاريخ وتقاليد القهوة الغنية التي كانت موجودة في جامايكا منذ أكثر من 100 عام.

مطعم "مودرا"

وتم الترحيب به باعتباره الرجل الذي ساعد في جعل تناول الطعام النباتي في مدينة لوس أنجلوس رائجًا، وكان الطاهي الشهير ماثيو كيني وراء ثلاثة مطاعم نباتية في جناح الاستدامة.

وتحتوي القائمة على مجموعة من خيارات واسعة، من البيتزا وشطائر البرغر إلى أطباق أخرى تشمل السوشي النباتية ومأكولات البحر الأبيض المتوسط الحديثة.