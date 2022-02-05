ما الفرق بين السفر على متن طائرة صغيرة أم كبيرة الحجم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ثمة الكثير من المفاهيم الخاطئة والأفكار المسبقة حول السفر في طائرة صغيرة الحجم أم كبيرة، كأن يعاني بعض الأشخاص من دوار في الجو على متن الطائرات الصغيرة فقط، أو يُصرّ آخرون على أنّ التجربة على متن الطائرة الصغيرة أكثر شخصية.

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فإنّ الطائرة الصغيرة يبلغ وزنها الأقصى المعتمد عند الإقلاع 5670 كيلوغرامًا أو أقل.

أما سعة هذه الطائرة التي صنّعتها شركات، مثل "سيسنا" و"بايبر"، فتتراوح بين راكب و20 راكبًا.

تستخدم للطيران الخاص، لكن بعض الطائرات الأصغر تعمل تجاريًا على مسارات قصيرة، أو تقوم برحلات لمشاهدة معالم المدينة، مثل الرحلات السياحية التي تمر عبر خطوط نازكا في البيرو، حيث تُشغّل معظمها على متن سيارة سيسنا غراند كارافان تتّسع لـ12 مقعدًا، ويصطف ستة أشخاص على جانبي الطائرة لضمان مقعد بجوار النافذة.

تجيب توني-غرايس بوش، مدربة الطيران المقيمة في بريسبان، أستراليا، على بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول السفر على متن هذه الطائرات.

هل أنت أكثر عرضة للإصابة بالدوار على متن طائرة صغيرة؟

باختصار: نعم.

وأوضحت بوش أنّ "الدوار الناجم عن الحركة بالتأكيد أكثر شيوعًا في الطيران نظرًا لمدى شعور المركبات الصغيرة بالمطبات الهوائية". وتابع أن "الطائرة الأصغر التي أطير فيها على ارتفاع أدنى 1524 مترًا، حيث تواجه نواقل الطقس الأكثر تقلبًا".

وعدّدت الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بالغثيان في الهواء، منها: الحرارة، والضوضاء الصاخبة، والاضطراب. والسببان الأخيران متعارف عليهما أكثر على متن الطائرات الأصغر.

وقالت بوش "إنها أكثر تأثرًا بالمطبات الهوائية وتشعر بها أكثر، لاسيّما خلال الإقلاع والهبوط".

هل يتمتع الراكب بمزيد من الحرية في ما يتعلّق بما يمكنه حمله على متن الطائرة الصغيرة؟

كلا. الطائرات الأصغر لها حد أقصى للوزن، لذا عليك التخطيط مسبقًا وحزم الأمتعة بمسؤولية.

تحتاج أيضًا إلى اتباع القواعد عينها التي تتبعها على متن طائرة أكبر.

وأوضحت بوش أنّ هناك "الكثير من القوانين التي يتعيّن على شركات الطيران التقيّد بها، لكن ما يمكنك الوصول إليه أو لأ ما برح متعلّقًا بالطائرات الصغيرة".

كما أنّ هناك حدًّا أقصى للوزن على متن الطائرات الأصغر حجمًا. قد يضطر المسافرون أخذ وزنهم أيضًا قبل الصعود إلى الطائرة ووزن أمتعتهم أيضًا.

لماذا يكون صوت الطائرات الصغيرة صاخبًا؟

يصدر عن الطائرات الصغيرة صوتًا مرتفعًا لنفس السبب الذي يجعل ركابها أكثر عرضة للاضطراب: لا توجد مساحة كبيرة لامتصاص قوة الرياح والصوت. تنصح بوش كل شخص على متن طائرة صغيرة استخدام حماية مناسبة للأذن، خصوصًا الأطفال الذين تكون آذانهم حساسة أكثر.

هل الطائرات الصغيرة أكثر خطورة؟

هذا سؤال شائع، خصوصًا عندما يسلّط الضوء على حوادث طائرات خاصة كان على متنها شخصيات معروفة. لكن يتوجب علينا أخذ نفس عميق وعدم افتراض الأسوأ.

وأشارت بوش إلى أنّ "هناك دومًا احتمال وقوع حادث مهما كان حجم الطائرة"، موضحًة أنه "في حين أن هناك المزيد من العوامل التي تلعب دورًا مثل عمر الطائرة، وحالة أنظمة الطائرة، وخبرة الطيار، والطقس. عمومًا طائرات شركات الطيران عمومًا قد تؤدي إلى وقوع حوادث في الطائرات الأصغر.. إن معايير أمان صناعة الطيران عالية بعيدًا عن حجم الطائرة".

هل من الأفضل اصطحاب الحيوانات الأليفة على متن سفن صغيرة؟

ربما شاهدت عناوين الأخبار التي تناولت أشخاصًا محبطين يستأجرون طائرات خاصة لنقل حيواناتهم الأليفة من الأماكن ذات الحجر الصحي الصارم وعمليات الإغلاق التام جراء كوفيد.

لكل من الطيران الخاص والتجاري على حد سواء، إيجابيات وسلبيات في هذا الموضوع.

إذا كنت تستطيع تحمل تكاليف نقل الحيوانات على متن طائرة متخصصة أصغر، قد يستحق الأمر من أجل راحة بالك فقط، فبعض شركات الطيران الراقية، مثل VistaJet، أفراد طاقمها تلقوا تدريبًا خاصًا ويعرفون كيفية التعامل مع الحيوانات، كما خضعوا لدورات تدريبية على الإنعاش القلبي الرئوي للحيوانات الأليفة.