كيف ستبدو مقصورة الطائرة لدرجة رجال الأعمال بحلول عام 2025؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يبدو لك حلول عام 2025 بعيدًا، لكنّه "خلف الأبواب" بالنسبة إلى شركات الطيران التي تسعى لتحديث مقاعد مقصورة درجة رجال الأعمال في أسطولها، بتلك الجديدة والمريحة والفخمة، الأمر الذي يتطلّب سنوات من التصميم والتنفيذ. فما هي الابتكارات الجديدة والمثيرة التي سيستفيد منها ركاب هذه الدرجة؟

كلّ ذلك مرتبط بجائحة "كوفيد-19"، وكيفية استجابة شركات الطيران لها، وكيف سيكون واقع التعافي خلال العام المقبل، وكم سيبلغ عدد شركات الطيران التي ستركب هذه الموجة، وتبتكر مقاعد جديدة.

يستغرق ابتكار مقعد جديد لدرجة الأعمال عادة، نحو ثلاث سنوات، منذ البدء بتصميمه إلى حين جلوس أول راكب عليه.

ووفي هذا الإطار، قال أنطوني هاركاب، المدير الأول في شركة تيغيه (Tigue) للتصميم الصناعي، التي تعمل على نحو وثيق مع شركات الطيران وصنّاع الطائرات، إنّ "مقعد درجة رجال الأعمال يستغرق عمومًا، بين 24 و36 شهرًا، منذ البدء بوضع تصميمه حتى يدخل إلى السوق".

أسئلة أساسية

Credit: Teague

ترتبط هذه المدة الزمنية بعوامل عديدة. فمثلا، هل استُخدم هذا المقعد مسبقًا من قبل شركة طيران أخرى، أو أنّه يصنّع بالكامل لشركة طيران معينة؟

هل تمّ تركيب هذا المقعد في طائرات من هذا النوع مسبقًا، أم هل يحتاج مصنّع المقاعد إلى إجراء بعض التعديلات على حجمه، كتصغيره مثلًا كي يوضع في طائرة من طراز آيرباص A330 متوسطة الحجم، بعدما استخدم في طائرة كبيرة من طراز بوينغ 777، أو بالعكس؟

ما هي أنواع الطائرات التي ستستخدمه؟ فتعديل المقعد يختلف من نوع طائرة إلى أخرى.

هل سيتم تركيب هذه المقاعد عند تصنيع الطائرة، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا أطول للاتفاق مع طائرات من نوع "بوينغ" و"إيرباص"، أو في طائرات عاملة حاليا، أو الاثنين معًا؟

كم عدد الطائرات القديمة التي ستخضع للتجديد أو ستحال إلى التقاعد؟

وعندما يحين وقت تجديد الطائرات القديمة، هل ستضاف إليها هذه المقاعد خلال خضوعها لأعمال الصيانة الشاملة، أم ستوضع خارج الخدمة مؤقتا ريثما تستبدل المقاعد؟

الإجابة عن هذه الأسئلة الأخيرة أساسية، لأنه في حال أخذت شركة طيران وقتًا طويلًا جدًا لتجديد مقاعدها، ستخرج من المنافسة.

وكانت شركة "يونايتد" للطيران قد أعلنت عن تركيب مقاعد من نوع بولاريس (Polaris) في آخر حزيران/يونيو 2016، لكنها لم تنته من تركيبها بعد مرور خمس سنوات على ذلك، حتى أنها لم تبدأ بتركيبها في بعض طائرات أسطولها.

في هذه الأثناء، أجنحة مقصورة رجال الأعمال الصغيرة، المزودة بأبواب مثل أجنحة Qsuite التي المستخدمة في شركة الطيران القطرية، وONE لدى خطوط دلتا الجوية، وأجنحة Mint لدى خطوط طيران "جتبلو"، هي المنتج الذي يتوقّعه المسافرون، إن سافروا على متن طائرة "بوينغ 777" وعائلة "إيرباص إيه321 نيو" في رحلة بعيدة المدى.

العين على الممر الأحادي

Credit: JPA Product Design Ltd.

وأوضح هاركاب أنّ "تفضيلات السفر، والتطور التقني، والتحولات الجيوبوليتيكية في السنوات الخمسة الأخيرة، فرضت تراجعًا كبيرًا في الطلب على هياكل الطائرات العريضة لصالح الهياكل الضيقة للمسافات الطويلة، والمتنوّعة، والاقتصادية في استهلاك الوقود.

وقد لاقى هذا الأمر رواجًا، لا سيّما بعد تقاعد الطائرات القديمة، مثل طائرة بوينغ 747 الأيقونية، خلال جائحة "كوفيد-19".

أما النتيجة فكانت، وفق هاركاب "بدء شركات الطيران في تجهيز طائراتها ذات الممر الواحد بمقاعد ممتازة مسطحة، حتى تقدم خدمات وراحة مماثلة لتلك التي توفّرها الطائرة العريضة، في المسافات المتوسّطة والطويلة، وهذه الموجة آخذة في التصاعد".

وتابع هاركاب: "إن استمرّ هذا الأمر فإن السوق المستقبلي للسفر في درجة رجال الأعمال، أو في جزء كبير منه، سيكون للطائرة ذات الممر الأحادي."

لذا فإنّ المستقبل للطائرات الصغيرة، لا سيما ذات الممر الأحادي من طراز إيرباص A321XLR-XLR "للمسافات الطويلة جدًا"، والقادرة على الطيران لفترة تصل إلى 10 ساعات. أما مقاعد هذا النوع من الطائرات فستكون مختلفة تمامًا عن تلك المستخدمة في درجات رجال الأعمال السابقة للعديد من شركات الطيران.

وقال هاركاب: "في السنوات القليلة المقبلة، سنشهد على إطلاق العديد من المقاعد الجديدة المصمّمة خصوصًا للطائرات ذات الممر الأحادي". وتابع أنّها "ما برحت قيد التطوير منذ سنوات مع جميع مورّدي المقاعد الرئيسيّين، ويتم الآن اختيارها للتطوير من قبل العديد من شركات الطيران الكبرى."

خفض انبعاثات الكربون

Credit: JPA Product Design Ltd.

تُعد شركة JPA Design إحدى الأسماء الكبيرة في مجال تصميم المقاعد، حيث ابتكرت العديد من المقاعد الأكثر شعبية في السوق.

يوضح مدير تطوير الأعمال في الشركة، ريتشارد دكروز، أنه بالنسبة لمقاعد المستقبل "لا يكفي الآن الحديث عن سمات المنتج القياسية للراحة والخصوصية والرفاهية؛ يجب أن تكون خاصية الاستدامة متوافرة، ما سيحفز شركات الطيران والموردين لتحسين أوراق اعتماداتهم البيئية لمقاعد درجة رجال الأعمال الخاصة.

"بعض النماذج ستكون من خلال استخدام مواد مسؤولة ومستدامة، أو خفيفة الوزن للتخفيض من استهلاك حرق الوقود وانبعاثات الكربون الناجمة عنه."

تعمل شركة JPA على مقعد جديد يسمى AIRTEK بالشراكة مع شركة Williams Advanced Engineering التابعة لشركة تصنيع السيارات الرياضية وليامز، ومع SWS Certification.

في هذا الخصوص قال ديكروز "نركز على هذا المشروع كمقياس، تصميم مقاعد درجة رجال الأعمال المعاكس للممر، الذي ابتكرته شركة JPA Design، ويتم تحديثه لدمج تقنية تصنيع السيارات المتطورة". كما يَعِد بخفض الوزن من ألياف الكربون والمواد المركبة، ما سينعكس تراجعًا في حرق الوقود وبالتالي انبعاثات الكربون.

وأضاف أنّ "النسخة الأساسية كانت مخصّصة لأسطول الطائرات العريضة ذات الممرين. رغم ذلك، وبعد النقاشات مع شركات الطيران وبائعي المقاعد، قمنا أيضًا بتطوير تصاميم لأساطيل طائرات ضيقة الهيكل، وأحادية الممر لتلبية الطلب المتزايد على المقاعد المسطحة الخاصة بدرجة رجال الأعمال التي تميّز الطائرات بعيدة المدى من طراز A321XLR".

قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن أجسام الطائرات الضيقة ذات الممر الأحادي توفّر مساحة أكبر لمقاعد درجة رجال الأعمال من تلك المخصّصة لهذه المقاعد في الطائرات ذات الممرين، فهي تعادل ثلاثة مقاعد اقتصادية على جانبي الممر، بالمقارنة مع ثلثي تلك المساحة المخصّصة للمقاعد من هذه الفئة في الطائرة ذات الهيكل العريض.