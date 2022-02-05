دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتجوّل جوني فيغاس على شرفة أحد أجنحة فندق Five Palm Resort المطل على مارينا دبي المتلألئ والمحاذي للخليج، مستكشفًا الإمكانيات التي تتمتّع بها هذه المدينة الإماراتية.

وفي حديث مع CNN، قال فيغاس، الرئيس التنفيذي لـ"كلاودآوت" (Kloudout)"، شركة تقديم الخدمات الشخصية الفاخرة، ووكيل سفريات المشاهير من الرياضيين: "أرى نيويورك في دبي"، متابعًا: "وأرى ميامي في دبي ولوس أنجلوس. أرى إيبيزا وماربيا، هنا في دبي. إنها مزيج من ثقافات مختلفة، والجميع هنا. إنها محور".

يتعامل مع نجوم كرة القدم، مثل روميلو لوكاكو البلجيكي، وويستون ماكيني من الولايات المتحدة، مخفّفًًا عنهم أي نوع من الضغوط التي قد يواجهها عملاؤه، فيُعدّ لهم برنامج عطلة كامل، من الإقامة وصولًا إلى جدول الأنشطة اليومية.

Credit: @johnny1vegas

بعدما أسّس نفسه في بعض المناطق من الولايات المتحدة وإسبانيا، يسعى فيغاس إلى توسيع إمبراطوريته إلى دبي.

فهو ينظر إلى المدينة الأكثر زيارة في الشرق الأوسط كوجهة مثالية. فمناخ دولة الإمارات العربية المتحدة يلائم الرياضيين الباحثين عن قليل من الشمس خلال فصل الشتاء، حيث يندر أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 25 درجة مئوية. أما مصوّروا "الفضائح" (باباراتزي) الأمريكيون والبريطانيون فعددهم (قليل) في الإمارة، ما يمنح عملاءه خصوصية هم في أمس الحاجة إليها.

وفيما صناعة الضيافة في الإمارة تتعافى من أثر جائحة كوفيد-19 عليها، بدأت الحياة تنبض في شرايين المدينة مجدّدًا، حيث وصلت معدلات إشغال الفنادق إلى 90٪ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع استضافة دبي فعاليات دولية، مثل "إكسبو 2020"، وكأس العالم للكريكيت T20.

وقال فيغاس لـCNN: "كوفيد كان بمثابة زر إعادة التشغيل لتقويم أعمال الشركة، وتقويم نفسي كفرد، وللعودة لمواجهة ما كل ما يجري أمامنا". وأضاف: "فلندرس السوق، فلندرس ثقافة البلاد، فلنفهم كيف تُدار الأعمال هنا".

وبما أنّ معظم عملاء "كلاودآوت" هم نخبة لاعبي كرة القدم العالميين، فإن أكبر حدث للشركة عام 2022 ستدور فعالياته في الشرق الأوسط، حيث تستضيف دولة قطر كأس العالم لكرة القدم، الذي يشارك فيه لاعبون من 32 دولة، بعضهم يريد قضاء وقت ممتع في الشمس.

بالنسبة إلى فيغاس، تعبتر دبي منجم ذهب محتمل.

من أديس أبابا إلى لاس فيغاس.. من هو جوني فيغاس؟

لا يختلط عليكم الأمر بين صديق الرياضيين ومخطط رفاهيتهم والممثل الكوميدي البريطاني المعروف أيضًا باسم جوني فيغاس.

نشأ فيغاس في عاصمة أثيوبيا، أديس أبابا، البعيدة عن نمط حياته الجديد المبهر والساحر. اسمه الحقيقي يوهانس زودو، عاش في منزل "بحجم خزانة" مع شقيقته، ووالدته، وجدته.

وقال لـCNN: "لم يكن لديك رفاهية تناول الطعام كل يوم"، مضيفًا: "نشأت في الشارع، وكنت أمشي عاري القدمين".

لطالما أحبّ كرة القدم، وكان يلعب بكرة مصنوعة من أكياس بلاستيكية محشوة بالصحف. ورغم مغادرته أثيوبيا إلى الولايات المتحدة في العاشرة من عمره، وهي أول تجربة سفر جوية له، إلا أنّه يفتخر بجذوره الإثيوبية.

وأوضح: "إثيوبيا تجري في دمي، وأنا أثيوبي"، متابعًا: "أنا ممتنّ لذلك وأعترف به".

اعتمد اسم جوني، لأنّ الأطفال حيث قطن في لاس فيغاس، وجدوا صعوبة في نطق اسمه يوهانس.

فيغاس مع اللاعب الإسباني أيوزي بيريز في دبي مارينا Credit: @johnny1vegas

ثم عندما كان يركن سيارات العملاء الذين كانوا يقصدون كازينو بيلاجيو، كانوا يحفّظون رقم هاتفه باسم "جوني فيغاس"، فالتصق به الاسم.

سمحت له هذه المهنة بالاحتكاك للمرة الأولى ببريق عالم الترفيه، حيث التقى بالمشاهير وبينهم الملاكم فلويد مايويذر، ولاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان، والممثل ليوناردو دي كابريو.

يسترجع الذكريات وكأن السحر لم يفارق عينيه، قائلًا: "ترى أشياءً لا يمكن تخيّلها".

حاز فيغاس على ثقة المشاهير البارزين خلال انتظارهم لسياراتهم. وكوّن صداقات معهم وتبادلوا الخدمات، وسرعان ما انخرط في أعمال تقديم الخدمات من خلال قائمة علاقاته القيّمة.

أصدقاؤه.. النجوم

وأشار فيغاس إلى أنّ عملاء "كلاودآوت" قد تكون طلباتهم محدّدة ودقيقة للغاية. حتى أنّ موظفي الشركة العشرة يولون اهتمامًا بأي من متطلّبات اللياقة البدنية الخاصة بالرياضيين لدى سفرهم بعيدًا، وعلى نحو خاص بالتدريبات المتخصصة اللازمة لأداء كل نوع رياضة.

يصطحب فيغاس عملاءه إلى صالة ألعاب رياضية مفتوحة للأعضاء فقط، تقع خارج دبي، حيث يرفع لاعب "أرسنال" و"مانشستر سيتي" السابق باكاري سانيا الأثقال ويمارس تمارين التمدّد.

وقال سانيا لـCNN: "هذه أفضل طريقة للبقاء في الصدارة: التدرّب بجدية، وتناول طعام صحي". وأردف: "جوني هو أخي، وأثق به وبتوجيهاته، ليس في دبي فقط لكن عندما أذهب إلى ماربيا، وكلّما ذهبت إلى الولايات المتحدة. إنه دائمًا موجود من أجلي".

تبدو حياة فيغاس ساحرة على غرار حياة بعض عملائه، من خلال مقاطع الفيديو التي أراها لـ CNN وهو يتزلج على الماء على شاطئ جميرا في دبي، ويحتفل على متن قارب خلال سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي، مع المغني الأمريكي ني يو.

مع سائق فورمولا 1 البريطاني لاندو نوريس Credit: @johnny1vegas

لا يسعى فيغاس لترفيه نجوم كرة القدم في الشرق الأوسط فقط. فأحد عملائه هو لاندو نوريس سائق ماكلارين للفورمولا 1. لا يحبّذ فيغاس استخدام منصّات انستغرام ومحرك غوغل للترويج لعمله، بل أن يُحكى عنه من عميل لآخر. بالنسبة إليه وسائل التواصل الاجتماعي هي مكان للتعريف عن سيرتك الذاتية، وبرهانًا للعميل الجديد.

يدرك فيغاس أنه لم يصل إلى أقصى ما يمكن أن يحققه في هذه الصناعة، وهو يتحيّن الفرص المناسبة لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أنّه "عمل لا يرحم". لافتًا إلى أنه "عليك أن تكون قادرًا على التخلي عن الأنا، والتكيّف مع الواقع الراهن المحيط بك".