أستراليا تُعيد فتح معابرها أمام المحصّنين بالكامل أواخر فبراير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعيد أستراليا فتح معابرها أمام الوافدين الدوليين المحصّنين بالكامل، بدءًا من أواخر فبراير/شباط، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الإثنين، عقب انعقاد اجتماع لجنة الأمن الوطني التابعة للحكومة.

وقال موريسون من أمام مجلس النواب في العاصمة الأسترالية كانبيرا إنّ "لجنة الأمن الوطني والحكومة قرّرتا اليوم إعادة فتح الحدود الأسترالية في 21 فبراير/شباط، أمام كل حاملي تأشيرات الدخول الصالحة".

وكانت أستراليا أغلقت حدودها أمام غالبية الزوّار في مطلع عام 2020، وبدأت تخفيف إجراءاتها الصارمة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من خلال وضعها برامج سفر مع نيوزيلندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، واليابان.

ويُسمح راهنًا للمواطنين، والمقيمين الدائمين وعائلاتهم، والطلاب الأجانب، والرحّالة، والعمّال المهاجرين، الدخول إلى البلاد شرط إبرازهم شهادة تفيد بأنهم تلقّوا جرعتي اللقاح المعتمد لديهم.

وتنسحب هذه القاعدة أيضًا على السيّاح، إلا إذا أبرزوا شهادة تفيد أنّهم غير مؤهّلين لتلقي اللقاح بسبب معاناتهم من ظروف صحية.

وقال موريسن إنّ "الدخول إلى أستراليا مشروط بحصولك على جرعتين من اللقاح. هذه هي القاعدة. ويُتوقّع أن يلتزم الجميع بذلك"، مضيفًا أنّ الحجر الصحي الصارم سيستمر، وهذه التدابير الصارمة تحدّدها الولايات والحكومات التابعة لها.

وفي يناير/ كانون الثاني، أُلغيت تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، لاعب كرة المضرب المصنّف الأول في العالم، وسط جدل حول واقع إعفائه من تلقي اللقاح. الأمر الذي حال دون مشاركته ببطولة أستراليا المفتوحة.

وقال موريسون إنّ "تأشيرتك تشكّل إحدى الشروط لدخولك إلى أستراليا، حيث يتطلب منك أيضًا إبراز مستند يفيد بأنك تلقيت جرعتين من اللقاح. وأعتقد أنّ الأحداث التي اختبرناها في مطلع هذا العام، مرّرت رسالة واضحة جدًا للعالم أنّ التحصين شرط أساس للدخول إلى أستراليا".

وأضاف رئيس الوزراء أنّ إعادة فتح الحدود قد يؤمّن الدعم المرجو لصناعة السفر في البلاد.

وأوضح: "أعلم أنّ صناعة السياحة تتطلّع إلى ذلك، وخلال الأسبوعين المقبلين ستتاح الفرصة أمام الزوّار، وهذا القطاع الاستعداد لاستقبال الوافدين الدوليين إلى أستراليا مجدّدًا".

وبحلول 7 فبراير/ شباط، سجّلت أستراليا إصابة مليونين و727 ألف و260 شخص بفيروس كورونا، بينهم 4200 حالة وفاة.

وحاليًا، تلقت نسبة 80٪ من البالغين المؤهّلين للحصول على اللقاح في أستراليا التطعيم بالكامل.