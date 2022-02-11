"الكعكة الجالبة للحظ" تعد بمناسبة رأس السنة القمرية.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا ينظر للأطباق الخاصة بمناسبة السنة القمرية الجديدة بعين واحدة. فبعضها لا يُقدَّم إلا خلال المهرجان للاعتقاد بأنها تجلب الحظ. أما بعضها الآخر الشهي جدًا فتُزيَّن بها الموائد حول العالم على مدار السنة.

كعكة اللفت المسماة "لوه باك غوه" باللغة الكانتونية تقع ضمن الفئة الثانية.

وللشيف تسانغ شيو كينغ، مدير الطهي مسؤول مطبخ "مينغ كورت" (Ming Court) الواقع بمنطقة "وان تشاي" (Wan Chai) في هونغ كونغ، نظريته الخاصة حول شهرة كعكة اللفت كطبق رئيس للسنة القمرية الجديدة، لا سيّما جنوب الصين.

وقال لـCNN "إذا قارناها بكعكات السنة القمرية الجديدة الأخرى، تحظى كعكة اللفت بشعبية لأنها إحدى حلويات السنة الجديدة القليلة واللذيذة. وإن أكلت مع الفجل الأبيض الطازج، يمكن أن تشكل وجبة خفيفة أو طبقًا رئيسًا".

وخلافًا لما يوحيه الاسم، لا يستخدم اللفت كمكوّن في هذه الكعكة المصنوعة من الفجل في الواقع، بحسب غوو-كينغ سونغ، الأستاذ المساعد بقسم البستنة في جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية.

الاسم العلمي للخضار المستخدمة في إعداد هذا الطبق المرغوب به هو "raphanus raphanistrum subp. Sativus". هل في إمكانك لفظه أثناء تناولك لكعكة اللفت؟ لكن هناك أسماء أكثر شيوعًا تضم الفجل الصيني (Luobo بالصينية) والفجل الياباني (دايكون).

ضليع سونغ بالخضار ومصادرها، حيث يُزرع هذا النوع من الفجل في مقاطعة شاندونغ الصينية الرئيسية لإنتاج الفجل.

ولفت سونغ قائلا: "زرعت الفجل الأخضر والأبيض في حديقتي هنا في ميتشيغان". وأضاف أنّ "الفجل هو أحد الخضار الرئيسة، على غرار الملفوف الصيني، المستهلكة في الجزء الشمالي من نهر يانغتسي شتاء. وإسوة بمقولة "تناول تفاحة يوميًا تغنيك عن الطبيب"، يقال باللغة الصينية إنّ"تناول الفجل شتاء، والزنجبيل صيفًا يبعدانك عن الطبيب".

لماذا يطلق على "Loh bak goh" اسم "كعكة اللفت" في لوائح الطعام الإنجليزية والمواقع الإلكترونية في العالم؟

لا أحد يعرف حقًا الإجابة، لكن ثمة احتمال أنّ شخصًا اختلط عليه الأمر بين نوعي الخضار "داي تاو تشوي" (اللفت) و"لوه باك" (الفجل) للشبه الكبير بينهما، فاعتمد هذا الاسم ليومنا هذا.

لماذا يُعتقد أنّ كعكة اللفت طبق يجلب الحظ في رأس السنة القمرية الجديدة؟

ويحظى هذا الطبق بشهرة خلال رأس السنة القمرية الجديدة، نتيجة خطأ في ترجمة الاسم المستعار الصيني للفجل.

في هذا الصدد، أوضح سيو يان هو، الخبير الصيني بمجال الثقافة الغذائية وعلم النبات في جامعة هونغ كونغ المعمدانية أنّ "الفجل الأبيض يُعرف أيضًا باسم تشوي تاو، أو كاي تو في بعض المناطق الصينية، التي تشبه لفظة "حظ سعيد" باللغة الصينية. لذلك تعتبر هذه الكعكة جالبة للحظ".

وتابع أنّ "الفجل منتج موسمي ينضج خلال فصل الشتاء، إلى جانب الأرز الذي يُعتبر منتجًا شائعًا في الجنوب، لذلك يسهل تحضير هذا الطبق من المكوّنات المحلية".

وخضعت كعكة اللفت الخاصة بالشيف تسانغ للعديد من التعديلات خلال أربعة عقود.

وتنتج Ming Court أكثر من ألفي علبة تحتوي على كعكات رأس السنة هذه، المصنوعة من حوالي 1800 كيلوغرام من الفجل الأبيض. أمّا مكوناتها الرئيسة فتشمل النقانق المحفوظة، وفطر شيتاكي، والمأكولات البحرية المجففة.

وأشار تسانغ إلى أنّ "طريقة إعدادها ما برحت نفسها إلى حد ما، لكن المكونات تغيّرت كثيرًا. فلم يكن الواقع الاقتصادي جيدًا ولا الناس كانت دقيقة لجهة المقادير في السبعينيّات. أمّا اليوم فنستخدم أفضل المكونات مثل الفجل الأبيض العضوي من المزارع المحلية، والفطر من اليابان، والقريدس المجفف من فيتنام".

وأضاف: "لكن لا تدحدد نفسك بهذه المكونات إذ يمكنك الاستعاضة عن الشيتاكي والسجق الصيني المحفوظ بفطر البوليط الشائع في أوروبا (Porcini) والبروشوتو إذا لم تعثر على المكونات التقليدية. المهم أن تعد كعكة تحبها".

ويتحدث الشيف انطلاقًا من تجربته بإدارة المطاعم الصينية حول العالم، من سويسرا إلى أستراليا فالبر الرئيسي للصين.

سر إعداد كعكة اللفت الناجحة

برأي تسانغ أنّ "باختيارك الفجل الجيد تكون قطعت نصف الطريق إلى النجاح"، وهو يحمل فجلتين بيديه.

الفجلة باليد اليمنى منتفخة وسطحها أملس. أما تلك باليد اليسرى فأكثر انكماشًا وخشنة الملمس قليلًا. ولفت إلى أن الأخيرة "غير طازجة، وبالتالي لن تكون غنية بالماء ما قد يعطي طعم المرارة". كما شدّد على اختيار المعدّلات الملائمة.

وشرح تسانغ أنّ "كعكة اللفت الجيدة يجب أن تتمتّع بالطراوة وأن تكون منتفخة وتضم قطع الفجل المقرمشة. ومن المهم أيضًا ألا تغلب المكوّنات الأخرى على نجم الطبق: الفجل الأبيض".

هل من يرغب في إعداد كعكعة الحظ السعيد؟

تاليًا وصفة الشيف تسانغ التقليدية لكعكة لوه باك غوه:

المكونات الرئيسة:

فجل أبيض (500 غرام)

قريدس مجفف (40 غرام)

سجق صيني (50 غرام)

فطر مجفف (40 غرام)

إسكالوب مجفف (75 غرام)

مكونات خليط الكعكة:

دقيق أرز (88 غرام)

نشا الذرة (50 غرام)

ملح (5 غرامات)

مسحوق الدجاج (12 غرام)

سكر (15 غرام)

فلفل أبيض (غرامان)

زيت السمسم (غرامان)

زيت نباتي (25 غرام)

ماء (نحو 450 ميليلتر)

التحضير:

Credit: CNN

طبخ النقانق الصينية على البخار ثم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة. نقع الفطر المجفف في الماء حتى غمره مدة نصف ساعة على الأقل، ثمّ تقطيع الفطر إلى نصفين فمكعبات صغيرة. حفظ بالمياه لاستخدامها لاحقًا نقع الإسكالوب المجفف بكمية صغيرة من الماء مدة نصف ساعة على الأقل حتى يصبح طريًا بحيث يمكن تقطيعه يدويًا. حفظ بالمياه المنقوعة لاستخدامها لاحقًا. نقع القريدس المجفف وتقطيعه إلى قطع خشنة. حفظ هذه المياه لوقت لاحق. تقطيع 2/3 من الفجل إلى شرائح مكتنزة، والكمية المتبقية إلى شرائح رفيعة. يضمن ذلك محافظة شرائح الفجل الأكبر حجمًا على شعور القرمشة بعد الطبخ على البخار، بينما تذوب الشرائح الرفيعة بسهولة في فمك.

الطبخ:

خلط نشا الذرة، ودقيق الأرز، والملح، ومسحوق الدجاج، والسكر، والفلفل الأبيض معًا في وعاء كبير. خلط الماء الذي تم استخدامه لنقع المكونات. أضف المزيد من المياه العذبة إذا لزم الأمر. يجب أن تكون الكمية الإجمالية حوالي 150 ميليلتر. إضافة السائل إلى خليط المسحوق ببطء مع التقليب والمزج حتى يصبح ناعمًا ولا توجد كتل. ثم وضع المزيج جانبًا. Credit: CNN تقلب نصف كمية النقانق الصينية المقطعة مع كل القريدس المجفف المفروم، والفطر في مقلاة كبيرة حتى تفوح روائحهم. أضف إليها الفجل المفروم، ثم تقليب جميع المكونات وقبل أن ينضج الفجل بالكامل يسكب 300 ميليلتر من المياه العذبة، وليس الخليط، في المقلاة. ثم يُضاف نصف الإسكالوب المبشور إلى المقلاة. يقلب ببطء حتى يغلي الماء. في هذا الوقت، في الإمكان إضافة الزيت النباتي، وزيت السمسم إلى المزيج السائل. ثم تضاف المكونات المطهوة على البخار إلى الخليط البارد للسائل الذي أعددته في الخطوتين الثانية والثالثة. ويقلب حتى يتماسك الخليط قليلاً. يوضع الخليط في وعاء يمكن وضعه على البخار. يُرش باقي الإسكالوب المبشور ومكعبات النقانق الصينية فوق مزيج كعكة اللفت. اطهي الكعكة على البخار لمدة 45 دقيقة. في حال توجّب إضافة بعض المياه إلى القدر البخاري خلال عملية الطهي، يشغّل المنبّه مجدّدًا ما أن تغلي المياه مرة أخرى. للتحقق من جهوزية الكعكة أدخل عودًا وسط الكعكة وتأكد من أنها نظيفة. إذا كان لا يزال هناك خليط لزج على السيخ، اطهيه على البخار مدة 10-15 دقيقة أخرى.

طريقة تقديم كعكة اللفت:

الطريقة الأكثر شيوعًا لتقديم كعكة اللفت هي تقطيعها إلى شرائح ثم قليها. ابدأ بالحرارة المنخفضة لتسخين جانبي الكيك. ثم ارفع النار واقليها حتى تصبح ذهبية اللون. اخفض الحرارة مرة أخرى حتى تنضج تمامًا. ثم زد الحرارة لبضع ثوانٍ أخرى، قبل نقلها مباشرة إلى الطبق.

قم بإقران شرائح كعكة اللفت مع صلصة XO أو صلصة الفلفل الحار.