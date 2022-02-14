دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذه اللقطات الجوية البديعة، تعتلي سحابة من الضباب بحرًا من الرمال الذهبية بهذه الصحراء في سلطنة عُمان، ما يضفي إحساسًا بالإثارة والغموض.

وبواسطة طائرة بدون طيار (الدرون)، تمكن مصور عُماني من توثيق حالةً تحدث غالبًا في الساعات الأولى من الصباح خلال فصل الشتاء في صحراء رمال الشرقية، والتي تشكل منظرًا جويًا استثنائيًا مقارنة بما هو معتاد.

Credit: Mohammed Alruziqi

وبمساحة تصل إلى 10 آلاف كيلومتر مربع، يمتد هذا البحر من الرمال من محافظة شمال الشرقية مرورًا بمحافظة جنوب الشرقية وصولًا إلى محافظة الوسطى، وفقًا لموقع وزارة السياحة العمانية.

وبعيداً عن صخب المدينة، تُعد رمال الشرقية من أجمل مناطق التخييم في سلطنة عُمان، إذ تجذب هذه المنطقة في ولاية البدية العديد من محبي مغامرات الصحراء، وهي نقطة انطلاقة لسبر أغوار الرمال والدخول في عالم غني بالإثارة.

Credit: Mohammed Alruziqi

وتتدرج ألوان الرمال من الأحمر إلى البني على امتداد البصر، كما أنها تُعد الموطن الأصلي للبدو.

ويوضح الرزيقي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أن التخطيط السليم وانتظار الوقت المناسب، هما من أبرز العوامل التي تمكنّ المصور من توثيق مشهد رمال صحراء الشرقية، وهي مكتسية بالضباب.

ويصف الرزيقي أجواء التصوير الجوي ذلك اليوم قائلًا: "كانت أجواءً جميلة ورائعة لتصوير الكثبان الرملية وسط الضباب خلال الجو البارد الصباحي المنعش".

Credit: Mohammed Alruziqi

وتتمثل أهمية توثيق رمال الشرقية، والتي تُعرف أيضًا برمال بدية، بأنها تُعد وجهًة سياحية تستقطب المواطنين والسياح على حد سواء برمالها الذهبية، كما تُنظم في هذه المنطقة العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية ومنها تحدي صعود الرمال بسيارات الدفع الرباعي، إضافًة إلى سباقات الخيول والهجن، حسبما ذكره الرزيقي.

وحصد مقطع الفيديو الذي شاركه المصور العُماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبير من قبل المتابعين، إذ عبًروا في تعليقاتهم عن إعجابهم بالمشاهد الصحراوية، كما حظي المقطع بتداول كبير من قبل أهل البدية، وفقَا لما ذكره الرزيقي.