أقل من 10 دقائق.. تعرف إلى أقصر رحلة تجارية دولية في العالم؟

شاهد..داخل سفينة بـ"رحلة بحرية إلى لا مكان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا توجد خدمة على متن الطائرة.. لا توجد مقصورة لدرجة رجال الأعمال.. يُمنع احتساء الشمبانيا، أو اختيار طبق اللحم البقري أو الدجاج، أو مشاهدة فيلم.. فالوقت الفاصل بين الإقلاع والهبوط 8 دقائق فقط، ولا يتّسع للقيام بأي من ذلك.

وبالطبع، هناك رحلات أقصر.

على سبيل المثال، تستغرق الرحلة من ويستراي إلى بابا ويستراي، في جزر أوركني الاسكتلندية، حوالي 90 ثانية فقط.

غير أنّ الرحلة بين جزيرتي أنغويلا وسانت مارتن في البحر الكاريبي تُعتبر هي حاليًا أقصر رحلة تجارية دولية في العالم.

ويبلغ طول أنغويلا، وهي إقليم ما وراء البحار تابع لبريطانيا، حوالي 25.7 كيلومترًا، وعرضها 5.6 كيلومتر.

وهي جزيرة مسطحة، وجافة، وغنية بالحجر الجيري، يحدّها 33 شاطئًا من الرمال البيضاء. وتعتبر وجهة مفضلة للمشاهير الذين يبحثون عن مكان هادئ، حيث يتمتعون بوحدتهم ويكونون على سجيّتهم.

رحلة بين جزيرتي استجمام رائعتين

Credit: Zuri Wilkes Photography

وتبعد جارتها جزيرة سانت مارتن 7.2 كيلومترات جنوبًا في أقرب نقطة لها.

وتنقسم الجزيرة إلى قسمين.

الجزء الشمالي (سان مارتين) هو أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، في حين أن الجزء الجنوبي (سنت مارتين) يشكل أحد الدول الأربع المؤسسة لمملكة هولندا.

وأصبح مطار الأميرة جوليانا الدولي في سانت مارتن نقطة جذب سياحي في حد ذاته، حيث تحلق طائرات الركاب على ارتفاع منخفض فوق الشاطئ لتهبط على الجزيرة، ثم تقلع مجددًا محدثة الأثر عينه.

رابط مهم

Credit: Nicola Chilton

ويعد الكابتن كارل أفيري توماس، صاحب شركة الطيران Anguilla Air Services الوحيدة التي تقدم رحلات مجدولة على الطريق بين سانت مارتن وأنغويلا، وأحد طياري الشركة الخمسة.

وقال إن الحفاظ على الروابط الجوية مهم للغاية لجزيرة صغيرة مثل أنغويلا.

وبسبب الاعتماد الكبير على السياحة، ستجد أن معظم العائلات الأنغيلية لديها شخص واحد على الأقل يعمل في هذا القطاع. وتعد هذه الرحلة القصيرة أمر بالغ الأهمية.

وأضاف توماس: "لا يمكنك الترويج لوجهة من فئة الخمسة نجوم مثل أنغويلا من دون مطار.. إذا كانت الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه الجزيرة هي عن طريق القوارب، فلا أعتقد أن ذلك سيكون مفيدًا لمنتجنا".

Credit: Jerome Dupont Photography

وتم تعليق العبّارات المنتظمة بين سانت مارتن وأنغويلا خلال الجائحة، لكنها استأنفت نشاطها.

ويصل معظم السياح إلى الجزيرة بالقارب السريع من سانت مارتن، بعدما قاموا برحلة واحدة أو رحلتين للوصول إلى هذا المكان.

في حال كان الطقس جيدًا، تستغرق الرحلة الجميلة حوالي 25 دقيقة بالقارب السريع، لكن عندما يكون البحر هائجًا، تكون الرحلة محفوفة بالمطبات.

ويعتقد توماس أن العديد من الزوار لا يريدون المخاطرة في المرحلة الأخيرة من رحلتهم.

وربما تكون الميزة الأكبر لاختيار الرحلة الجوية هي أن المناظر تكون آسرة من الإقلاع حتى الهبوط.

وهذه الرحلة تمنح الراكب مشهدية خلابة من جهة، وتشكل رابطًا مهمًّا بين الجزيرتين.

العين الساهرة

Credit: Nicola Chilton

وتقلع الطائرة من مطار الأميرة جوليانا الدولي في سانت مارتن، ولا تطير أبدًا على ارتفاع يزيد عن ألف قدم، مع إطلالات على مياه البحر الكاريبي الفيروزية، والمنحنيات الطويلة للشواطئ الرملية، والفيلات، والمنتجعات الخاصة الفاخرة.

وإلى جانب السياحة، تلعب طائرات توماس دورًا رئيسًا ومهمًا في دعم القوارب، وقطاع صيد الأسماك التقليدي هذا.

ويقول: "نحن نقدم خدمات البحث والإنقاذ مجاناً للدولة".

وعندما يختفي قارب صيد، يطير توماس وفريقه جوّا.

ويتابع: "لطالما فعلنا ذلك، منذ أن بدأت الشركة.. يغمرنا الفرح عندما ننجح في مهمة إنقاذ ونعثر على شخص ما".

وتشارك الطائرات أيضًا في رحلات النقل الطبي وعمليات الإجلاء، كونها الكيان الوحيد في الجزيرة خارج المستشفى والمزود بجهاز التنفس الصناعي.

ويقول توماس: "خلال فترة الجائحة نقدم جهاز التنفس الصناعي إلى المستشفى عند الحاجة إليه".

ورغم أنها ليست جزيرة ثرية، إلا أن جزيرة أنغويلا مليئة بإحدى أفضل الفنادق الفاخرة والفيلات الخاصة الحصرية في منطقة البحر الكاريبي.

ويذكر أن هذه الرحلة، التي تستغرق 8 دقائق بين أنغويلا وسانت مارتن، ستظل رابطًا مهمًا بين هاتين المنطقتين المتجاورتين، وجزءًا حيويًا من تراث الطيران لهذه الجزيرة الصغيرة.