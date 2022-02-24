مفاجأة تقدمها جوازات مطارات دبي للمسافرين بهذا الختم المميز

مسبح معلّق في الهواء وبرج بلمسة سواروفسكي.. هذه روائع العمارة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما كان تاريخ 22 فبراير/ شباط من العام 2022 عاديًا بالنسبة للكثير من الأشخاص، لكنه لم يكن كذلك لسكان مدينة دبي، وتحديدًا المسافرين القادمين إليها.

والسبب أن المسافرين حملوا ذكرى تؤرخ افتتاح "أجمل مبنى على وجه الأرض".

وفي الوقت الذي تزينت فيه أبرز العمارات في دولة الإمارات بالخط العربي لمتحف المستقبل، رحبت مطارات دبي بالمسافرين بختم أجمل مبنى على وجه الأرض.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام يعكس تفاصيل الختم، الذي جاء فيه: "متحف المستقبل، 22.02.2022، أجمل مبنى على وجه الأرض".

وقبل موعد افتتاحه، تفاجأ سكان مدينة دبي برجل طائر ينطلق من موقع "متحف المستقبل"، ويحلّق في سماء المدينة حتى يحط رحاله على الأرض أخيرًا، لتوزيع دعوات خاصة لزيارة المتحف.

وقام ريتشارد براوننج، وهو يُعرف بلقب الرجل الطائر، بتقديم عروض جوية مميزة أثناء تقديمه هذه الدعوات لبعض الأشخاص.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يشكل متحف المستقبل أعجوبة بصرية ساحرة تخطف أنظار الزوار والمهتمين بالهندسة المعمارية من حول العالم، إضافة إلى المصورين الفوتوغرافيين، الذين التقطت عدساتهم صوراً استثنائية تفتح بزواياها المبتكرة ومحتواها غير التقليدي نافذة مميزة على المستقبل.

وقصد عدد كبير من المصورين المحترفين محيط المتحف، الذي يُعتبر "تجسيدًا واقعيًا لأحدث ما توصل إليه الإبداع الهندسي البشري"، وفقًا لما ذكرته (وام).

وينفرد المتحف باعتماد واجهته بالكامل على فن الخط، وتحديدًا الخط العربي، الذي يمتاز بجماليات حروفه الاستثنائية.

وذكرت "وام" أن المتحف "يرسي من خلال تفاصيل النور والظلال الطبيعية وأنماط الإضاءة المميزة، فلسفة جديدة في المعمار القائم على التكنولوجيا الذكية، والابتكار، والإبداع، والاستدامة التي يمكن للمصورين توثيقها في لقطات تتحول إلى لوحات فنية بديعة".