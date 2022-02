دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استغرق بناء سفينة Wonder of the seas (أعجوبة البحار) التي يبلغ طولها 362 مترا وترتفع 18 طبقة ثلاث سنوات، كي تكون أكبر باخرة سياحية تخوض عباب البحار في العالم.. وها هي تنتظر ركابها للترحيب بهم.

وتسلّمتها شركة "رويال كاريبين" الشهر الماضي. وستنطلق برحلتها الأولى من مرفأ فورت لودرديل بولاية فلوريدا إلى منطقة البحر الكاريبي، في 4 مارس/ آذار.

Credit: Bernard Biger/Chantiers de l'Atlantique/Royal Caribbean

بُنيت داخل حوض بناء السفن "Chantiers de l'Atlantique" في سان نازير، بفرنسا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 6988 راكبا، بالإضافة إلى 2300 شخص من أفراد الطاقم.

وقال مارك تاميس، نائب الرئيس الأول للعمليات الفندقية لدى شركة "Royal Caribbean International" لـCNN "نحن متحمسون لتعريف زبائننا من مختلف دول العالم على أعجوبة البحار، لاكتشاف ميزاتها العالمية الرائعة، بعد مسار امتدّ لست سنوات".

Credit: Royal Caribbean

وتابع: "لقد اسخدمنا خبرتنا التي راكمناها في رويال كاريبين، منذ وضع التصميم إلى التسليم، كما أخذنا باقتراحات ضيوفنا وتعليقات شركاء السفر لابتكار سفينة مذهلة حقًا".

بدءًا من مارس/ آذار، تستأنف السفينة تشغيل رحلات بحرية تتراوح بين 5 و7 ليالٍ، تنطلق من فورت لودرديل بولاية فلوريدا وصولًا إلى منطقة البحر الكاريبي، وذلك قبل إطلاق رحلات بحرية وجهتها غرب البحر الأبيض المتوسط، بين برشلونة وروما في مايو/أيار.

تتألف Wonder of the Seas من ثمانية مجمّعات سكنية، يحتوي إحداها على أكثر من 20 ألف نبتة حقيقية، وعلى متنها تقع "أطول منزلق في البحر" يوازي انحداره عشر طبقات، وشاشة سينما ضخمة.

اضطرابات كوفيد

Credit: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Getty Images

وأضاف تاميس أنّه "لطالما تباهينا بأنّنا نقدم لركابنا أفضل السفن وأكثرها ابتكارًا لمنحهم اختبار تجربة رائعة. وأعجوبة البحار تتمتّع بذلك".

كان مقرّرًا تسليم السفينة عام 2021، لكن الجائحة أجلّت هذا الأمر.

Credit: Royal Caribbean

وقد واجهت صناعة خطوط الرحلات البحرية اضطرابًا مستمرًا على مدار العامين الماضيين نتيجة "كوفيد-19"، الأمر الذي دفع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى تصنيف الرحلات البحرية في المستوى الرابع "عالي الخطورة" في أواخر ديسمبر/كانون الأول، ما يشير إلى أنّ خطر الإصابة بـ Covid-19 كان "مرتفعًا للغاية" بين ركاب الرحلات البحرية وطاقمها عقب تفشي متحوّر "أوميكرون".

الترحيب بك.. مشروط

Credit: Royal Caribbean

تشترط القواعد بموجب أمر الإبحار الصادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، المنتهية بـ15 يناير/كانون الثاني، تلقيح 95٪ من الركاب وأفراد الطاقم بالكامل للإبحار في معظم الظروف، في حين فرضت بعض خطوط الرحلات البحرية الأخرى التحصين على جميع الركاب وأفراد الطاقم.

Credit: Royal Caribbean

كما أوقفت "رويال كاريبين" العمليات على بعض سفنها، ضمنًا "سيمفوني أوف ذا سيز"، و"سيريناد أوف ذا سيز" في يناير/كانون الثاني، بسبب "الظروف المتعلقة بكوفيد في جميع دول العالم".

أما حاليًا فشروط الصعود على متن سفن خطوط الرحلات البحرية يستوجب تحصين جميع الركاب الكامل الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا وما فوق، بينما يجب على أولئك الذين تزيد أعمارهم عن عامين تقديم نتيجة سالبة من اختبار "كوفيد-19" قبل الإبحار. ويجب على جميع الضيوف الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق وضع الكمامات في معظم الأماكن العامة المغلقة.

Credit: Royal Caribbean

تعتبر Wonder of the Seas، خامس وأحدث سفن فئة Oasis التابعة لشركة Royal Caribbean، إحدى سفن الرحلات البحرية الجديدة التي من المقرر أن تبحر في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وسلمت سفينة Discovery Princess، أحدث إضافة لأسطول Princess Cruises، في حوض صناعة السفن Fincantieri Shipyard بمونفالكونيه في إيطاليا.

وفي الوقت نفسه، من المقرر تسليم ديزني ويش، أول سفينة سياحية جديدة استغرق بناؤها لصالح شركة ديزني عشر سنوات، هذا الصيف، فيما من المقرر أن تبدأ سفينة الرحلات البحرية الفاخرة الجديدة سيلفر داون لشركة سيلفرسي كروزس في الربيع.