الإمارات تشهد ربط أبوظبي ودبي بخط قطار مباشر ضمن شبكة "قطار الاتحاد"

هكذا "تسابق" دبي لبناء أول هايبرلوب في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن تطور رئيسي لأكبر مشتروع بنية تحتية في دولة الإمارات، حيث شهد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ربط إمارتي أبوظبي ودبي بالخط الرئيسي لـ"قطار الاتحاد".

وتم تثبيت القطعة الأخيرة على سكة القطار، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والاقتصادي بين الإمارتين، وتمهيداً لربط بقية إمارات الدولة بشبكة وطنية متكاملة للسكك الحديدية.

ويأتي إنجاز الخط الرئيسي بين إمارتي أبوظبي ودبي في إطار "البرنامج الوطني للسكك الحديدية"، والذي أطلقته دولة الإمارات مؤخراً، وتحت مظلة "مشاريع الخمسين".

ويعتبر البرنامج، والذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ 50 مليار درهم، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة.

ويهدف إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة. ومن المتوقع أن يوفر البرنامج فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن "البرنامج الوطني للسكك الحديدية" يعكس طموح الإمارات وتطلعاتها إلى دخول الخمسين عاماً المقبلة بمشاريع تنموية ضخمة تعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في قطاعات التجارة، والاقتصاد، والخدمات اللوجستية

ويبلغ طول المسار "طريف-العوير" 256 كيلومترًا، بما يتضمن 29 جسراً، و60 معبراً، و137 قناة لتصريف المياه.

وبلغ إجمالي أعمال الحفر والردم 46 مليون متر مكعب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية. وقد شارك في العمل 13,300 عامل أنجزوا 47 مليون ساعة عمل.

وحرص فريق عمل الاتحاد للقطارات على الالتزام بالجوانب البيئية والسلامة والجودة خلال كافة مراحل العمل.

وتواصل شركة الاتحاد للقطارات العمليات الإنشائية للمرحلة الثانية من "قطار الاتحاد"، وفق خطط مدروسة وجدول زمني معتمد للمشروع.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن الانتهاء من 70% من أعمال المشروع خلال 27 شهراً، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت أن إجمالي عدد العاملين على المشروع هو 27 ألف خبير ومختص في أكثر من 3 آلاف موقع بناء منتشرة في جميع أنحاء الإمارات.