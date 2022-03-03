حركات خاطفة للأنفاس يؤديها عُماني وهو معلق على قوس صخري بالبلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يمكن أن تتخيل نفسك معلقًا على قوس صخري بحبل يصل طوله إلى حوالي 35 مترًا؟ الفكرة بحد ذاتها قد تزيد من هرمون الأدرينالين لديك (شاهد الفيديو أعلاه).

وبتصوير سينمائي احترافي يعكس طابع المغامرة، يستخدم المصور العُماني حمد الهاشمي طائرة سباقات بدون طيار "FPV" في موقع نادر وفريد من نوعه في سلطنة عُمان.

وفي الفترة الأخيرة، اكتشفت مجموعة من الشباب قوس تنوف في سلطنة عُمان، بحسب ما أوضحه المرشد السياحي العُماني، رياض الهنائي.

وتم إعداده حتى يكون مناسبًا للنزول بالحبال.

ويبعد قوس تنوف عن العاصمة مسقط حوالي 41 كيلومترًا بالسيارة، أي حوالي ساعة ونصف. وبمجرد الوصول إلى الوادي، ستحتاج إلى سيارة الدفع الرباعي حتى تدخل الوادي وتصل إلى بداية المسار.

وبسبب عدم تسليط الضوء على هذا المعلم بالبلاد، حرص المصور العُماني على أخذ هذه المهمة على عاتقه، والتواصل مع المغامر علي الراشدي لتصوير تجربة نزوله بالحبل.

وكانت مُشاركاته في المغامرات المختلفة متقطعة، بسبب ظروفه الدراسية، لكن منحه عام 2020 مزيدًا من الفرص والشغف والإرادة.

أما تجربة نزوله الأولى على الحبل في شلال وادي شرجه بولاية عبري، فقد عرفه على قوس تنوف.

وبمجرد زيارته لهذا المعلم، وقع في حب المكان، وأُعجب فيه.

ويملك الراشدي معدات النزول كاملة بحيث تُحقق الهدف منها وتلبي معايير ومتطلبات الأمان والسلامة. ليس ذلك فحسب، وإنما يستعين أحيانًا ببعض الأصدقاء المهتمين والمتمكنين للإرشاد والتوجيه من باب الأمان.

ولا تخل تجربة التسلق من بعض التحديات، أبرزها وعورة التضاريس للوصول إلى القوس. ولكن، يمكن التخفيف من هذه المخاطر عن طريق أخذ إجراءات السلامة بعين الاعتبار.

وإذا كنت تفكر في خوض هذه التجربة، لا بد من الاستعداد نفسيًا، خاصة إذا كنت تعاني من رهاب الارتفاعات.

ويقول الراشدي: "عند نزول قوس تنوف، تراودك مشاعر مختلفة.. هذه المغامرة الجميلة والفريدة تستحق التجربة".

ومن بين المخاوف التي واجهها الهاشمي خلال مرحلة التصوير هي سقوط طائرة الدرون، لأن المنطقة جبلية ومليئة بالمعادن، ما يقطع عليه أيضًا الإرسال.

وكان يرغب الهاشمي في تصوير قوس تنوف من أسفل الوادي، لكن الحجارة كانت ستشكل عائقًا بصريًا، ما دفعه إلى صعود الجبل مسافة نصف ساعة.

وساعدت طريقة التصوير في إضافة طابع المغامرة إلى مقطع الفيديو، إذ أوضح الهاشمي أنه يجب أن يكون المصور مرتاحًا وواثقًا من نفسه وهو يؤدي الحركات.

وكان الهاشمي قد حضر نفسه فكريًا، من حيث الموسيقى والمونتاج، قبل زيارة قوس تنوف، ما جعله جاهز في كيفية صنع اللقطات.

ويقول الهنائي أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "نتمتع بتنوع جيولوجي جميل إلى أبعد الحدود.. لدينا العديد من أنواع الصخور.. لدينا الكهوف والتشكيلات الصخرية الجميلة مختلفة الألوان، ما يترك الزوار في حالة انبهار".

وإذا كنت تفكر في زيارة قوس تنوف وخوض تجربة النزول بالحبال، فينصح الهنائي بأخذ الحبل الكافي لطول القوس، والذي يصل إلى 35 مترًا.