شاهد ما عثر عليه زوجان بالصدفة في منزلهما الذي بني عام 1915

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يبدو السفر حول العالم أثناء الإقامة في منازل الآخرين مجانًا فكرة مذهلة لدرجة أنه يصعب تصديقها، لكن نجح زوجان شبه متقاعدين من جزيرة نورفولك بإنجلترا في فعل ذلك بالتحديد.

وباع جوناثان وجولي أشوورث، وكلاهما في الخمسينيات من العمر، منزلهما في عام 2017، ويقضيان الآن أيامهما في رحلة بحرية أثناء الاهتمام بمنازل الآخرين عند غيابهم عنها ورعاية حيواناتهم الأليفة، في مقابل الحصول على سكن مجاني.

وأخذت مغامرات الاهتمام بمنازل الآخرين الزوجين إلى وجهات مثل فرنسا، وتايلاند، وأستراليا، وإسبانيا، وكاليفورنيا، وكذلك حول غالبية أنحاء المملكة المتحدة.

وأقام الزوجان في مجموعة متنوعة من المنازل، بما في ذلك المنازل الريفية، وقاما برعاية العديد من القطط والكلاب، والخيول، إلى جانب حيوانات أليفة أخرى مثل الهامستر، والأرانب، وحتى السلاحف.

وحجز آل أشوورث، وهما يقيمان حاليًا بمنزل في أستراليا، منزلهما الأول في عام 2018 أثناء البحث عن طرق يمكنهما من خلالها السفر أكثر مع التقيد بميزانية، وقالا إنهما لم ينظرا إلى الوراء أبدًا.

مسافران يحبان الحيوانات الأليفة

بدأ الزوجان البريطانيان جوناثان وجولي أشوورث الجلوس في المنزل في عام 2018 ويقولان إنهما لم يتراجعا منذ ذلك الحين., plain_text Credit: The Global Petsitters

وبينما شكّكا في البداية بشأن فكرة الحصول على إقامة مجانية مقابل الاهتمام بالمنازل ورعاية الحيوانات الأليفة، إلا أنهما عزما على خوض التجربة من خلال التسجيل عبر منصة "Trusted House Sitters" الشهيرة، والتي تربط المالكين بالأشخاص الذين يقومون بالاهتمام بالمنازل ورعاية الحيوانات.

ويعمل الموقع بطريقة مشابهة لموقع "إير بي إن بي" (Airbnb). ويتعيّن على جميع الأعضاء دفع رسومصا سنوية للانضمام إلى الموقع.

ونظرًا لأن هذه الممارسة كانت جديدة عليهم، فقد اختار الزوجان الاهتمام بالمنازل محليًا من أجل تكوين ملفات تعريفهما، وغالبًا ما ذهبا لزيارة المالكين شخصيًا قبل تأمين إقامتهما.

ويوضح جوناثان: "لم تكن لدينا المراجعات للبدء بها، لذلك أردنا أن نتواصل وجهًا لوجه معهم [المالكين] لطمأنتهم بأنه يمكن منحنا الثقة"، بينما تقول جولي: "هناك عدد قليل من المنازل الخالية من الحيوانات الأليفة، لكن غالبيتها تأتي مع الحيوانات الأليفة، لذا عليك أن تكون مسافرًا يحب الحيوانات الأليفة".

وبمجرد تسجيل عددًا كبيرًا من التقييمات الإيجابية، بدأ الزوجان في التقدّم بطلب للحصول على منزل يقع في أماكن أبعد قليلاً.

وسافر الثنائي بعد ذلك إلى أمريكا، حيث أمضيا حوالي ثلاثة أشهر بأحد المنازل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمكنا من خوض رحلات إلى لاس فيغاس وغراند كانيون، قبل التوجه إلى جافيا في إسبانيا، للجلوس في منزل جميل لمدة سبعة أسابيع، وهو عبارة عن فيلا مع مسبح خاص أثناء رعاية كلبين من نوع ريدجباك.

وحصل الزوجان على إذن من المالك لاستخدام دراجة "فيسبا" أثناء إقامتهما، وتمكنا من قضاء بعض الوقت في استكشاف المنطقة أثناء استراحة الكلبين.

مسؤولية كبيرة

صورة أثناء رعاية الزوجان لكلبين من نوع ريدجباك في فيلا بإسبانيا., plain_text Credit: The Global Petsitters

ويلتزم الزوجان بشكل كبير بجعل التجربة إيجابية قدر الإمكان لكل من الملاك والحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى أنفسهما، إذ يرى الثنائي في الاهتمام بالمنازل فرصة للسفر والعيش مثل السكان المحليين، ويفعلان ما بوسعهما للتأكد من أن الحيوانات الأليفة التي يعتنيان بها تقضي وقتًا ممتعًا معهما.

ويُرسل الزوجان بانتظام مقاطع فيديو وصورًا عن مغامراتهما إلى الملاك من أجل إبقائهم على اطلاع دائم ومحاولة "منح الحيوانات الأليفة عطلة" أثناء إقامتهما في المنزل.

ويقول جوناثان: "لا يوجد ردًا أفضل من المالك سوى القول بإنه مطمئن تمامًا لوجودنا هناك. إنهم يحبون أن يروا حيواناتهم الأليفة تقضي وقتًا ممتعًا. بالنسبة لنا، فإن الحيوانات الأليفة تسيطر تمامًا على حياتنا عندما نقوم بالاهتمام بالمنزل".

ومن أجل التأكد من استعدادهما جيدًا للاعتناء بكل منزل، يصل الزوجان قبل ساعات قليلة من مغادرة الملاك، أو في بعض الأحيان في الليلة السابقة، حتى يتمكنا من الالتقاء وجهًا لوجه وإتاحة الفرصة لمناقشة أي مخاوف.

وتُوضح جولي: "أحيانًا يكون لديك الكثير من الحيوانات الأليفة، وعليك حقًا أن تكون ملتزمًا. عليك أن تتأكد حقًا من أنك على دراية بالمسؤوليات، وأنه يمكنك القيام بكل شيء".

وكان من المقرّر أن يسافر الزوجان إلى كيب تاون ولندن بعد قضائهما الوقت في فيلا بإسبانيا في مارس /آذار 2020، لكن جائحة فيروس كورونا العالمية أجبرتهما على تغيير خططهما.

وبصرف النظر عن الإلغاءات الحتمية التي أحدثتها الجائحة، يرى الزوجان أنه من النادر أن ينسحب المالك من توفير منزله، لا سيما أنه يتعين عليه، إلى حانب الأشخاص الذين يسافرون للاهتمام بالمنزل، دفع رسومًا سنوية لاستخدام منصة الجلوس في المنزل.

ويقول جوناثان: "بالطبع من المهم ألا نحصل على الإلغاءات طوال الوقت، خاصة إذا كنا نسافر إلى الخارج".

وبينما أن غالبية تجارب الاهتمام في المنازل كانت سلسة للغاية، إلا أن أصعب تجربة كانت بمنزل في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث اعتنيا بكلب إنقاذ "شرس" استغرق بعض الوقت للاستقرار.

تجارب مجزية

جولي تطعم الدجاج وهي تهتم بمنزل يتكونّ من سبع غرف نوم في المملكة المتحدة في عام 2018., plain_text Credit: The Global Petsitters

وبينما يعترف آل أشوورث أنهم سمعوا بعض القصص السلبية من الأشخاص الذين يهتمون بالمنازل عند غياب أصحابها، مثل "عودة" أصحابها دون سابق إنذار، أو إقامتهم في عقارات كانت مختلفة كليًا عن الوصف المذكور على الموقع، إلا أن تجاربهما تُعد جيدة إلى حد كبير.

ويتمتع الثنائي جوناثان وجولي بشركة صغيرة عبر الإنترنت تجلب ما يكفي من المال للسماح لهما بتغطية نفقاتهما أثناء جلوسهما في المنزل في جميع أنحاء العالم.

جوناثان يرتاح على الشاطئ مع كلب يدعى فوكس أثناء الاهتمام في منزل بالقرب من شاطئ بانج تاو بتايلاند عام 2018., plain_text Credit: The Global Petsitters

ويشارك الثنائي منشورات بانتظام حول رحلات الاهتمام بالمنازل عبر منصة "انستغرام" ولديهما أيضًا موقع الويب الخاص بهما، والذي يقدم النصائح للراغبين في تجربة الاهتمام في المنازل، والتي ازدادت شعبيتها خلال السنوات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن الزوجين اكتسبا سمعة قوية كثنائي يهتمان بالمنازل عند غياب أصحابها عنها، وحصلا على 54 تقييمًا من فئة الخمس نجوم على منصة "Trusted House Sitters".