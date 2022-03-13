إسكيا.. جزيرة الفردوس التي تمنحك طعم إيطاليا الحقيقي

بعيدًا عن جنون السياحة.. تعرف إلى هذه الجزيرة ذات البيوت الملونة في البندقية بإيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُقدّم جزيرة إسكيا الهادئة في البحر التيراني جرعة دافئة من الجمال، والروح، والضيافة الإيطالية، مع نفحة سخيّة من الحنين إلى إيطاليا الماضي.

وهنا، توجد فنادق من فئة خمس نجوم، وينابيع حرارية فاخرة فضلًا عن مشاهد لجدّات إيطاليات ينشرن غسيلهن، ومسيرات دينية في الشوارع، وأطفالًا يحملهم البالغون أثناء تجولهم على متن دراجات "فيسبا".

وبدأ نهوض ما يُشير إليه الإيطاليون بـ"الجزيرة الخضراء" التي حظيت شواطئها البكر بشعبية لدى الإيطاليين.

تضم جزيرة إسكيا الإيطالية العديد من المعالم السياحية التي لا يجب تفويتها، بما في ذلك قلعة Aragonese. , plain_text Credit: Tomasz Czajkowski/Adobe Stock

وأصبحت صخور الـ"توفا" الشهيرة، والشوارع الضيقة، والمناظر الطبيعية المكسوة بنبتة البوغانفيليا، تشكل خلفيات لروايات إيلينا فيرانتي النابولية، وهي من الكتب الأكثر مبيعًا في العالم، والتي تحوّلت لبرنامج تلفزيوني ناجح.

وثم جاء الاستثمار وبدء مشاريع أكبر عندما استحوذت مجموعة فنادق "بيليكانو" الفاخرة على فندق ومنتجع "Mezzatorre" من فئة الخمس نجوم على الجزيرة.

وأخيرًا، ظهرت حملة "Ischia is More" (إسكيا هي أكثر) الجديدة، التي يقودها مجتمع من الفنادق والشركات المحلية التي تحرص على إحياء ثروات الجزيرة بعد عامين من الصعوبات في مجال السياحة.

وإليكم ما تتمتع به الجزيرة لتقدمه على مدار العام:

من مشهد غروب الشمس إلى المياه الحرارية

تقع "فوريو" على الساحل الغربي للجزيرة. , plain_text Credit: Balate Dorin/Adobe Stock

ويكمن جمال إسكيا في تغيّر المناظر الطبيعية والتقاليد من بلدة إلى أخرى، لذلك يمكن الاستمتاع بتجربة مختلفة في كل زيارة.

وتتميّز "إسكيا بورتو" بالصخب، وهي تُعد القلب التجاري، بينما تتمتع "إسكيا بونتي" القريبة بأجواء من العالم القديم.

وتقع "كاساميتشيولا تيرمي" على الساحل الشمالي، وتضم أكبر تجمع من الينابيع الحرارية، بينما تشتهر "بارانو دي إسكيا" بشاطئ "مارونتي"، وهو الأكبر في الجزيرة.

يطل فندق ومنتجع "سان مونتانو" على البحر، وهو يحتضن مسبحًا رائعًا لا متناهي. , plain_text Credit: Courtesy San Montano Hotel and Spa

وتحتوي الجزيرة على العديد من المعالم السياحية التي لا يجب تفويتها، بما في ذلك قلعة "Aragonese" التي تعود للقرون الوسطى الواقعة على تكوين صخري بركاني خاص بها، ويمكن الوصول إليها عبر جسر للمشاة.

وللمزيد من المشاهد، توفّر كنيسة "Madonna del Soccorso" في فوريو إطلالات رائعة لغروب الشمس من قمة تلة.

مطبخ ديناميكي من البر والبحر

تتمتع كنيسة Madonna del Soccorso في فوريو بمناظر رائعة. , plain_text Credit: Umberto/Adobe Stock

ولكون المنطقة قريبة جدًا من نابولي، ليس من الصعب العثور على أطعمة نابولية عبر إسكيا، مثل البيتزا الممتازة، أو طبق "بابا" الأيقوني، وهو عبارة عن حلوى إسفنجية صغيرة ناعمة منقوعة عادةً في مشروب الرّم.

وتُعتبر طماطم "Piennolo" من الأكثر شعبية هنا، وتنمو في التربة البركانية الغنية، ما يجعلها أكثر حلاوة وتميّزًا.

كما تتميز الجزيرة بطبق "coniglio all'Ischitana"، وهو عبارة عن يخنة أرنب مطبوخة في قدر من الطين، مع الطماطم، والتوابل المحلية.

وبالطبع، تقدّم الجزيرة أيضًا المأكولات البحرية بشكلٍ رائع للغاية، ويمكن العثور على بعض من أكثر الأطباق الأكثر إبداعًا في ساتورنينو في فوريو.

ملاذ أنيق

تُعد "إسكيا بونتي" موطنًا للشوارع الضيقة الساحرة. , plain_text Credit: Tomasz Czajkowski/Adobe Stock

وتزدخر إسكيا بالفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم. وتتراوح الفنادق التي تحتضنها الجزيرة بين التصميم الكلاسيكي، والأنيق، والمعاصر.

وبانتشار مياه الينابيع الحرارية الطبيعية عبرها، تحتضن غالبية الفنادق منتجعات نهارية، وحمامات سباحة طبيعية.

عندما تكون في إسكيا، لن تكون بعيدًا أبدًا عن شاطئ ٍرائع. , plain_text Credit: Balate Dorin/Adobe Stock

وللانغماس في الطبيعة، و3 هكتارات من الحدائق المشذّبة، يُعد منتجع "Botania Relais and Spa" الذي تم تجديده مؤخرًا ملاذًا للبالغين فقط مع أجنحة وغرف مطليّة باللون الأبيض على طراز الفِلل.

وإذا كنت تحب أجواء العالم القديم بشكلٍ أكبر، فلن يخيب ظنّك بالقصر الأرستقراطي السابق الذي يضم فندق ومنتجع "Excelsior Belvedere" في قلب "إسكيا بورتو".

وتتمتع إسكيا بالعديد من الأشياء التي تأسر قلب الزوار مثل وجبة لا تُنسى، أو منظر غروب الشمس الذي يحبس الأنفاس، أو المناظر البانورامية الخلابة. وهذه الجزيرة المغناطيسية لديها طريقة لسحرك، وشيء واحد مؤكد، بأنها صفقة حقيقية، وهي هنا لتبقى.