دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن المواطن السعودي إبراهيم مشرقي يتوقع أن رحلته إلى منطقة جازان الواقعة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية ستثمر عن اكتشاف طبيعي يعود تاريخه إلى ملايين السنين.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نجح مشرقي في رصد كنز طبيعي بمنطقة جازان عبارة عن أحافير وأصداف بحرية يعود عمرها لملايين السنين.

Credit: courtesy Ibrahim Mashriqi

ويحكي مشرقي لموقع CNN بالعربية أن هذا الاكتشاف الجيولوجي جاء خلال نزهة برفقة صديقه في جنوب شرق المنطقة، عندما تواصل معه أحد ملاك الإبل ليخبره بأنه صادف أصدافًا بحرية ملتصقة بالصخور أثناء رعيه الإبل عند أحد المنحدرات الجبلية بمحافظة الحرث، ما دفعه للذهاب إلى الموقع ليكتشف المفاجأة، أي وجود العشرات من الأصداف البحرية.

وأثار وجود كائنات بحرية متحجرة في منطقة جبلية تبعد عن البحر أكثر من 50 كيلومترًا مشاعر الحيرة لدى مشرقي، ما جعله يتواصل مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والتي حضرت إلى الموقع لإجراء البحث والدراسة.

Credit: courtesy Ibrahim Mashriqi

وبحسب دراسة قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، يقدر عمر الموقع المكتشف ما بين 160 إلى 180 مليون عام.

وتتمثل أهمية هذا الاكتشاف في أنه يعود للعصر الجوارسي، وهو أحد العصور الذي عاشت به الديناصورات منذ ملايين السنين، بحسب ما ذكره مشرقي.

Credit: courtesy Ibrahim Mashriqi

وأشار مشرقي إلى أن الموقع يتمتع بأهمية علمية، إذ يمكن أن يستفيد منه علماء الجيولوجيا، إلى جانب الاستفادة منه سياحيًا، إذ يمكن أن يتحول إلى متحف طبيعي مفتوح أو متحف للأصداف البحرية المتحجرة.

Credit: courtesy Ibrahim Mashriqi

والجدير بالذكر، أن هذا الاكتشاف الجيولوجي حقق صدى واسع النطاق، وتساءل الكثيرون عن إمكانية وجود مثل هذا التاريخ الطبيعي المهم بالمنطقة.