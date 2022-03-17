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نظرة على أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين

جولة على يخت فاخر بمستوى جديد من الرفاهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع إضافة المزيد من اليخوت إلى الأسطول العالمي أكثر من أي وقتٍ مضى، فإن التوصّل إلى مفهومٍ يلفت الأنظار ليس بالمهمة السهلة.

ومع ذلك، بذل الفريق في شركة "Lazzarini Design Studio" قُصارى جهده للارتقاء إلى مستوى التحدي.

وبعد أشهر فقط من الكشف عن مفهومٍ يختٍ يمكنه الطيران والإبحار، أصدرت شركة التصميم التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها تصميمًا جديدًا ليختٍ مستقبلي سيبدو أنه في المكان المناسب في فيلم "Star Trek".

صممت شركة Lazzarini Design Studio مفهوم هذا اليخت. , plain_text Credit: From Lazzarini

ويُعد يخت "Royal Alpha One" أصغر بكثير من تصاميم اليخوت الفاخرة غير التقليدية التي تشتهر بها "Lazzarini"، ويبلغ طوله 20 مترًا فقط.

ولكن لا يعني ذلك أنه أقل جاذبية أو ابتكارًا.

مخطط طائرة خاصة

تبلغ كلفة المشروع حاليًا 3 ملايين دولار تقريبًا. , plain_text Credit: From Lazzarini

وكان المصممون يهدفون إلى إنشاء سفينة مدمجة ذات ملمس اليخت الفاخر.

ويتمتع اليخت المستوحى من "Royal Jet Capsule" الخاص بـ "Lazzarini"، بسطح خارجي أسود، ورمادي، وأخضر، وأسطح زجاجية مُلوّنة ضوئيًا (فوتوكرومية).

ويتكوّن يخت "Royal Alpha One" من 3 طوابق، ويتميّز بتصميم مشابه لطائرة خاصة، مع مناطق استراحة فسيحة مليئة بكراسي فاخرة.

ويتّسع اليخت لـ20 راكبًا، ويحتوي على 3 مقصورات بحمامات داخلية، ومرآب مليئ بالألعاب المائية، وغرفة طعام ضخمة.

ولكن، تتمثّل ميزته البارزة بلا شك في حوض استحمام ساخن بانورامي موجود على السطح، ولديه قاع قابل للسحب.

يخت عالي القدرة

صورة مُنشأة بالحاسوب لليخت المستقبلي. , plain_text Credit: From Lazzarini

ورغم أن فريق التصميم يأخذ بعين الاعتبار استخدام نظام دفع "Volvo Penta IPS" الثنائي أو الثلاثي من أجل "Royal Alpha One"، بسرعات قصوى تتراوح بين 32 و42 عقدة، فإن تركيب نظام دفع يعمل بالهيدروجين ممكن أيضًا.

وتبلغ كلفة المشروع حاليًا أكثر من 3.5 مليون يورو ( 3 ملايين دولار تقريبًا)، واكتُمل بالفعل نموذج الهيكل.

وتُقدّر الشركة أن بناء اليخت سيستغرق بين 15 و16 شهرًا، ما يعني أنه يمكننا أن نرى "Royal Alpha One" بحلول نهاية عام 2023، إذا تم العثور على مشتر.

ويُعتبر هذا اليخت من مفاهيم اليخوت الجديدة والمثيرة التي تم الكشف عنها في الأشهر القليلة الماضية.