دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صدرت عقوبات جديدة بحق بعض الركاب الذين احتلوا عناوين الصحف جرّاء سلوكهم الصاخب على متن رحلة مستأجرة من مونتريال في كندا إلى كانكون بالمكسيك، عشية ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

وأعلن عمر الغبرا، وزير النقل الكندي والنائب عن مقاطعة ميسيسوغا، سلسلة جديدة من الغرامات التي طالت الركاب الذين كانوا على رحلة خطوط صن وينغ الجوية (Sunwing) في 30 ديسمبر/كانون الأول، لعدم امتثالهم لقواعد التطعيم وارتداء الكمامات الواقية.

وغرّد الغبرا الإثنين أنّ "ثمة عواقب لأولئك الذين يخالفون القانون! لقد أصدرنا سلسلة جديدة تتألف من 6 غرامات، قد تصل إلى 5 آلاف دولار، بحق المسافرين على متن رحلة 30 ديسمبر/كانون الأول إلى كانكون. 5 منها ترتبط بعدم الامتثال لقواعد التطعيم، وغرامة واحدة لعدم ارتداء الكمامة الواقية. وبات عدد الغرامات 12 حتى الآن. والمزيد منها يتبع!"

وكان الغبرا أصدر في 8 مارس/آذار، عقوبات بحق أول ستة ركاب غير محصنين بالكامل لحظة صعودهم إلى الطائرة، في بيان صحفي صادر عن هيئة النقل الكندية.

وقالت الوكالة إنّ الغرامات قد تصل إلى 5 آلاف دولار كندي كحد أقصى أي نحو 3970 دولارًَا أمريكيًا.

تقطعت بهم السبل في المكسيك

ووجد أعضاء المجموعة الصاخبة الذين ظهروا في مقاطع الفيديو يرقصون ويشربون ويدخنون السجائر الإلكترونية من دون أقنعة على متن الرحلة المتجهة إلى كانكون أنفسهم عالقين في المكسيك، مطلع يناير/كانون الثاني، بعدما تم إلغاء رحلة العودة إلى كندا، ورفضت شركات طيران أخرى نقلهم إلى بلادهم.

وقالت شركة خطوط Sunwing الجوية إنها ألغت رحلة العودة التي كان مقرّرة في 5 يناير/كانون الثاني، لأن المجموعة لم توافق على الشروط التي حدّدتها.

وقالت Sunwing في بيان حينها، إنّ قرارها بإلغاء رحلة المجموعة للعودة إلى كندا نبع من "رفض المجموعة القبول بجميع الشروط، وتقييم فريقنا الأمني ​​بأنّ عدم امتثالهم يعني أنّ أداءهم سيكون شبيهًا بسلوكهم المضطرب السابق".

ولم تقبل شركتا طيران أخرتان بإعادتهم.

وكانت المجموعة طارت إلى كانكون على متن رحلة طيران مستأجرة، في إطار رحلة نظمتها "مجموعة خاصة حصرية" - 111 برايفت كلوب.

ترودو: صفعة على الوجه

وحسب هيئة النقل الكندية، كانت الرحلة تقل 154 راكبًا، اشتُرط عليهم أن يكونوا محصًنون بالكامل تماشيًا مع قرار الطيران المدني المتعلق بـ"كوفيد-19".

وأثار مقطع فيديو خاص بسلوك الركاب وهم يرقصون ويشربون في الممرات، غضبًا في كندا، واستنكارًا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ووصف ترودو ما جرى في مؤتمر صحفي عقده في يناير/كانون الثاني بأنّه "صفعة على الوجه أن ترى أشخاصًا يضعون أنفسهم بخطر، ويعرضون مواطنيهم، والعاملين في الخطوط الجوية للخطر، لأنّهم غير مسؤولين بالمطلق".