سفينة سياحية هولندية تغدو ملاذًا للاجئين من أوكرانيا.. كيف؟

بعيدًا عن القنابل والرصاص.. داخل منتجع تزلج شهير بأوكرانيا يتحول لملاذ للاجئين من الغزو الروسي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تساهم صناعة السفر في إيواء ملايين الأشخاص الذين فرّوا من الصراع الدائر في أوكرانيا منذ ستة أسابيع، حيث تقدم الفنادق، وأصحاب بيوت العطلات، في الدول الأوروبية غرفًا لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.

وها هي سفينة سياحية تلحق بالركب وتفتح أبوابها لاستقبال اللاجئين. فسفينة فولندام السياحية التابعة لشركة الخطوط البحرية هولاند أمريكا لاين، التي يبلغ طولها 237 مترا، وتتألّف من 10 طبقات، ترسو في مدينة روتردام الهولندية، وتسعى لتوفير ملاذِ مؤقت لنحو 1500 أوكراني.

وقال ريان ويتاكر قبطان السفينة، لـCNN: "يتشرّلإ طاقمنا بأن تشكل فولندام بيئة مريحة لرعاية العائلات التي عانت الكثير".

إقامة مؤقتة

سترسو سفينة فوليندام في مدينة روتردام بهولندا لمدة ثلاثة أشهر, plain_text Credit: Courtesy Holland America Line

وكانت الحكومة الهولندية التي تعهدت بإيواء نحو 50 ألف نازح أوكراني، تواصلت مع شركة هولندا أمريكا لاين أواخر مارس/ آذار الماضي للاستفسار عن استئجار سفينة كمسكن مؤقت.

ولم تكن فولندام قد دخلت الخدمة مرة أخرى بعد جائحة كوفيد-19، لكن السفينة تجهّزت بالكامل استعدادًا لعودة رحلاتها المجدولة في مايو/ أيار المقبل.

وأوضح مدير عمليات الأسطول الأوروبي لدى هولندا أمريكا لاين، سيبراند هاسينج، لـCNN أنّ شركة الخطوط البحرية كانت حريصة على المساعدة، إذ كانت في وضع يمكّنها من "تلبية الحاجة الفورية للطعام والمسكن".

وأشارت متحدث باسم مدينة روتردام إلى أنّ ثمة "نقص كبير في المساكن" في المدينة، ما يعني أنه لا يمكن حاليًا تقديم الإسكان الفردي للأوكرانيين المشرّدين.

وقال المتحدث: "كان بعض اللاجئين يقيمون في فنادق، لكنه لم يكن حلاً طويل الأمد"، مضيفًا "لهذا السبب قررنا استيعاب عدد من هؤلاء اللاجئين على هذه السفينة للأشهر المقبلة".

وفي 5 أبريل/ نيسان، صعد 100 أوكراني على متن فولندام، ومن المقرر أن يصعد المزيد في الأيام المقبلة.

وسيّقدم للأوكرانيين المقيمين على متن فولندام ثلاث وجبات ساخنة يوميًا، كما سيمكنهم الإفادة من مرافق السفينة المختلفة، ضمنًا خدمات التدبير المنزلي ومركز اللياقة البدنية.

وقال قبطان السفينة ويتاكر: "إن طاقمنا على متن السفينة يشهد له بخدمته، وحسن ضيافته، ونحن مستعدون للترحيب بضيوفنا الجدد كما لو كنا نرحب بهم في منازلنا".

وستبقى فولندام راسيًة في ميناء شحن Merwehaven، القائم على نهر ماس في روتردام، طيلة فترة الإيجار التي ستمتد لثلاثة أشهر.

ويمكن للأشخاص الموجودين على متن السفينة النزول متى شاءوا، ضمنًا للذهاب إلى المدارس.

وقال المتحدث باسم روتردام إن مسؤولي المدينة "يعملون بجد لتوفير التعليم لكل طفل أوكراني لجأ إلى روتردام". وتابع: "نتوقع أن نصل إلى هذا الهدف خلال الأسبوعين المقبلين".

كما سيتم ترتيب الرعاية الطبية والاجتماعية للأوكرانيين من خلال المنظمات الاجتماعية المحلية. وسيطلب ارتداء الكمامات من الموجودين على متن السفينة، بحسب لوائح كوفيد-19 الهولندية.

وقال المتحدث باسم مدينة روتردام إنّ الأوكرانيين سيخضعون لفحص صحي عام لدى صعودهم إلى السفينة، مع إجراء فحص لأي شخص يعاني من أعراض تشبه أعراض "كوفيد-19"، كما أنّ اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" ستكون متاحة.

وأكدت شركة هولندا أمريكا لاين أنّ طاقمها سيتبع لوائح "كوفيد-19" المعتادة.

وقد ألغيت رحلات فولندام الحالية، مع توفير خيارات بديلة للمسافرين المحتملين، ومن المقرر أن تعود السفينة السياحية إلى الخدمة العادية في يوليو/ تموز المقبل.

وتشمل مسارات الرحلات المقبلة رحلات "شمس منتصف الليل" حتى الدائرة القطبية الشمالية، وجولات في عواصم شمال أوروبا، حيث تبلغ كلفة التذاكر حوالي 2400 دولار للشخص لمدة أسبوعين.