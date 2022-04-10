عُماني يصعد مشيًا على الأقدام إلى رملة جديلة..أعلى كثيب رملي في العالم

ماذا يفعل عُماني على قمة أعلى كثيب رملي في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مشهد مثير للإعجاب، يرصد محمد المالكي، وهو عُماني بدأ في مجال التصوير عام 2016، قمم كثبان رملية صغيرة من موقع مميز، لكنه يتطلب لياقة بدنية عالية.

وبعد تسجيل اسم المالكي في رحلة أقامها فريق من المختصين بالرحلات الصحراوية، شعر المصور العُماني بسعادة غامرة، لأنه كان يطمح للوصول إلى صحراء الربع الخالي.

ورغم صعوبة المشي على الرمال والتي تتسبب في إنهاك الجسم، إلا أن المالكي رفض الذهاب بالسيارة.

وبذلك، قرّر تحدي نفسه حتى وصل إلى رملة جديلة، وصعد إلى قمتها بهدف تصوير هذه المشاهد (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وقال المالكي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "وصولي إلى القمة بحد ذاته سعادة كبيرة، وتمكنت من مشاهدة قمم الكثبان الصغيرة، خلال وقوفها بجانب بعضها البعض في شكل بديع".

وأوضح موقع "اكتشف عُمان"، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن رملة جديلة هي أعلى كثيب رملي في العالم، حيث يصل ارتفاعها إلى 455 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

ونجح المصور العُماني في تحدي نفسه لصعود الكثيب مشيًا على الأقدام، حتى يشعر بلذة الوصول إلى القمة، واستغرقه الأمر حوالي 30 دقيقة.

ورغم أنه لم تكن هناك أي مخاطر عند صعود المالكي للكثيب، إلا أنه أشار إلى ضرورة تمتع الشخص بلياقة بدنية عالية، وعدم معانته من أي مشاكل صحية في التنفس.

وقال المالكي: "كانت الرحلة جميلة بكل تفاصيلها.. لم أفوّت يومًا واحدًا دون أن أختم فترة المساء بإنجاز فريد من نوعه".

وكان المصور العُماني يهدف إلى تعريف الناس بالموقع، علمًا أن طريق ولاية المزيونة بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان، هو أقرب نقطة للوصول إليه.

واليوم، يطمح المالكي إلى الاستمرار في تصوير حياة الأشخاص، وثقافاتهم، إضافة إلى رصد الطبيعة العُمانية.