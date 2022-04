بالصور.. ألق نظرة على مسلمي أوروبا ومجتمعاتهم المخفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "المآذن في الجبال: رحلة إلى أوروبا المسلمة" (Minarets in the Mountains: A Journey into Muslim Europe)..هذا عنوان كتاب جديد لكاتب السفر، والصّحفي البريطاني من أصل بنغلاديشي، طارق حسين، والذي يتمحور حول رحلة أخذها مع عائلته عبر أجزاء من أوروبا، تُعتبر موطنًا للمجتمعات المسلمة الأوروبية الأصلية.

مسلمون أصليون بشعر أشقر وعيون زرقاء

امرأة تجلس في ساحة مسجد "غازي خسرو" بساراييفو في البوسنة والهرسك. , plain_text Credit: Tharik Hussain

وقال حسين في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أردت أن أسلّط الضوء على حقيقة وجود سكان مسلمين أصليين في أوروبا"، مضيفًا: "أردت أن أوضّح مدى ثراء هذا التراث، ومدى روعة مسلمي أوروبا، وما الفرق الذي تُحدثه نظرة المسلم إلى هذا التراث".

أسلوب الفن الأوروبي الإسلامي داخل مسجد "علي باشا" في تيتوفو بمقدونيا الشمالية. , plain_text Credit: Tharik Hussain

ويتبع جزء كبير من الرحلة خطى الرحالة العثماني من القرن الـ17، أوليا جلبي.

بين المساجد التاريخية والضيافة

شارع تاريخي مرصوف بالحصى تطل عليه منازل عثمانية تقليدية في جيروكاسترا بألبانيا. , plain_text Credit: Tharik Hussain

واستغرقت الرحلة، التي حدثت قبل جائحة "كوفيد-19" في صيف عام 2016، حوالي 6 أسابيع، وزار فيها حسين 6 بلدان غرب البلقان، وبدأت رحلته في بلغاريا.

صورة لطبق Cevap التقليدي المشابه للكباب في البوسنة والهرسك. , plain_text Credit: Tharik Hussain

وقال حسين: "هناك أمر مؤكّد، وهو حقيقة لا يمكن إنكارها تتمثّل بكون الثقافة الإسلامية لا تزال شديدة الوضوح في أنحاء المنطقة، وفي شكل المساجد التاريخية، والنُزُل الصوفية، والحمامات، والمدارس القديمة".

قرون من الثقافة والحضارة

صورة لكتاب قديم عن الفقه الإسلامي داخل مكتبة في زينيتشا بالبوسنة والهرسك., plain_text Credit: Tharik Hussain

وخلال رحلته مع عائلته، تعرّف الكاتب إلى أصدقاء لا يزال يتواصل معهم، وأظهر العديد منهم الكرم والضيافة.

الـ"أفندي" الذي أشار إليه الكاتب طارق حسين في كتابه وهو يحمل كتابًا إسلاميًا قديمًا. , plain_text Credit: Tharik Hussain

ويعمل الكتاب على تطبيع فكرة أن المسلمين أوروبيون بقدر أي شخص آخر، وذلك من خلال توضيح احتضان القارة لدول مسلمة ومجتمعات مسلمة أصلية قديمة.

قبر السلطان مراد الأول بالقرب من بريشتينا في كوسوفو. , plain_text Credit: Tharik Hussain