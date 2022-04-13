بالصور.. ألق نظرة على مسلمي أوروبا ومجتمعاتهم المخفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "المآذن في الجبال: رحلة إلى أوروبا المسلمة" (Minarets in the Mountains: A Journey into Muslim Europe)..هذا عنوان كتاب جديد لكاتب السفر، والصّحفي البريطاني من أصل بنغلاديشي، طارق حسين، والذي يتمحور حول رحلة أخذها مع عائلته عبر أجزاء من أوروبا، تُعتبر موطنًا للمجتمعات المسلمة الأوروبية الأصلية.
مسلمون أصليون بشعر أشقر وعيون زرقاء
وقال حسين في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أردت أن أسلّط الضوء على حقيقة وجود سكان مسلمين أصليين في أوروبا"، مضيفًا: "أردت أن أوضّح مدى ثراء هذا التراث، ومدى روعة مسلمي أوروبا، وما الفرق الذي تُحدثه نظرة المسلم إلى هذا التراث".
ويتبع جزء كبير من الرحلة خطى الرحالة العثماني من القرن الـ17، أوليا جلبي.
بين المساجد التاريخية والضيافة
واستغرقت الرحلة، التي حدثت قبل جائحة "كوفيد-19" في صيف عام 2016، حوالي 6 أسابيع، وزار فيها حسين 6 بلدان غرب البلقان، وبدأت رحلته في بلغاريا.
وقال حسين: "هناك أمر مؤكّد، وهو حقيقة لا يمكن إنكارها تتمثّل بكون الثقافة الإسلامية لا تزال شديدة الوضوح في أنحاء المنطقة، وفي شكل المساجد التاريخية، والنُزُل الصوفية، والحمامات، والمدارس القديمة".
قرون من الثقافة والحضارة
وخلال رحلته مع عائلته، تعرّف الكاتب إلى أصدقاء لا يزال يتواصل معهم، وأظهر العديد منهم الكرم والضيافة.
ويعمل الكتاب على تطبيع فكرة أن المسلمين أوروبيون بقدر أي شخص آخر، وذلك من خلال توضيح احتضان القارة لدول مسلمة ومجتمعات مسلمة أصلية قديمة.