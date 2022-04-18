عُماني يخطف الأنفاس خلال نزوله الفالق الصخري العظيم في جبل شمس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحب أن تعيش تجربة تزيد إلى حد هائل مستوى الأدرينالين لديك، إذا سنحت لك الفرصة؟ ستعرف جواب المرشد السياحي العُماني، محمد الهادي، على الفور عند مشاهدته معلقًا بحبل على ارتفاع 150 مترًا في جبل شمس (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويُعتبر جبل شمس أكبر وأعلى قمة في سلطنة عُمان، حيث يصل ارتفاع أعلى قمة إلى 3,009 متر فوق سطح البحر.

ويقع جبل شمس في محافظة الداخلية بولاية الحمراء، ويتميز بإطلالاته المختلفة على جهات متعددة من الأعلى.

وفي مغامرة فريدة من نوعها، سترفع لديك هرمونات الأدرينالين حتمًا، ستجد الهادي يرصد تجربة نزوله في ثاني أكبر فالق صخري بالعالم، بحسب قوله، أي الفالق الصخري العظيم.

والفالق الصخري هو عبارة عن شق او انفصال بين الجبال عن بعضها، ويمكن مشاهدة هذا الفالق من ارتفاع 2,600 متر فوق سطح البحر.

وقال المرشد السياحي العُماني، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عند مشاهدة الفالق.. تشعر وكأنك جسم صغير بين كل هذا الجمال والخيال".

وبالطبع، حرص الهادي على تحضير نفسه جيدًا لهذه التجربة من خلال النوم الكافي قبل القيام بالمغامرة، وشرب كمية كبيرة من الماء، لأن الارتفاع أحيانًا يمكن أن يتسبب بالشعور بالدوار.

وأوضح الهادي: "إذا لم تتبع إجراءات السلامة المطلوبة، يمكن أن يسبب لك ذلك كارثة أنت بغنى عنها".

وفي مقطع الفيديو، كان الهادي يركز على جمال الموقع حتى يعرف جميع الأشخاص بوجوده، سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها.

واليوم، يسعى الهادي إلى التعرّف على أماكن جديدة وجميلة في سلطنة عُمان، التي تتميز بتاريخها العريق وحضارتها القديمة.