بالفيديو..مايك تايسون يوجه لكمات لمسافر على متن رحلة طيران بأميركا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل للملاكمة مايك تايسون قد انضم إلى صفوف الركاب المشاغبين على متن رحلات الطيران.

وقال جوان مينيانو، ممثل عن تايسون، في بيان "لسوء الحظ، تعرض السيد تايسون لحادث على متن رحلة مع راكب عدواني بدأ بمضايقته وألقى عليه زجاجة مياه بينما كان جالسًا في مقعده".

والتقط مقطع فيديو حصلت عليه منصة TMZ Sports على متن طائرة تابعة لخطوط جيت بلو الجوية في سان فرانسيسكو، وفقًا لـ TMZ.

ويظهر في مقطع الفيديو رجلاً يلكم بشكل متكرر ما يبدو أنه مسافر آخر يجلس في المقعد خلفه.

ICYMI: Mike Tyson seemed to lose his cool on a plane on Wednesday night ... repeatedly punching a man in the face after the guy had apparently annoyed him. https://t.co/CzOCl5XMqD

ولا يُظهر الفيديو الذي نشرته TMZ الحادث بالكامل، إذ لا يمكن رؤية زجاجة المياه في اللقطات التي نشرتها المنصة.

ويستمر مقطع تسديد اللكمات حوالي 10 ثوان، ويمكن سماع صوت شخص آخر يبدو أنه يحاول فك النزاع، ينادي "مهلًا مايك، مايك".

وفي مساء الأربعاء عند الساعة 10 مساءً بالتوقيت الباسفكي، "تم إرسال ضباط الشرطة إلى مشاجرة جسدية على متن طائرة تقع في الصالة المحلية لمطار سان فرانسيسكو الدولي"، وفقًا لقسم شرطة سان فرانسيسكو.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصين يعتقد أنهما متورطان في الحادث، وخضع شخص واحد للعلاج من إصابات لا تهدد حياته، وفقا لبيان صادر عن مديرية مكافحة الأمراض واتقائها.

وأوضحت الشرطة أن هذه الشخص "قدم تفاصيل قليلة عن الحادث ورفض التعاون بشكل أكبر مع تحقيقات الشرطة".

وتم الإفراج عن كلا الشخصين "على ذمة التحقيق"، ورفضت تحديد هوية أي منهما.

وأشارت إدارة الشرطة إلى أنها كانت على علم بمقطع فيديو ربما يكون قد وثق المشاجرة، وقد شاركت الفيديو مع مكتب شرطة مقاطعة سان ماتيو.

من جانبه قال المحقق خافيير أكوستا، المحقق في مقاطعة سان ماتيو، لشبكة CNN، إن المكتب سيتولى التحقيق ورفض ذكر اسم أي من الشخصين، مستشهداً بالتحقيق الجاري.

ولم تستجب خطوط جيت بلو الجوية لطلبات CNN للتعليق.

وكان تايسون في سان فرانسيسكو، يوم الأربعاء، لحضور حدث أقيم في حديقة غولدن غيت للترويج لعلامته التجارية من القنب، وفقًا لموقع الحدث والفيديو المنشور على الإنترنت.

قمع الركاب المشاغبين

من جهتها، أوضحت إدارة الطيران الفيدرالية صباح الخميس أنه ليس لديها تقرير في ذلك الوقت عن حادث ركاب جامح على متن طائرة تابعة لخطوط جيت بلو الجوية يوم الأربعاء.

وقالت الإدارة التابعة لوزارة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لشبكة CNN، إنها "تدرس جميع تقارير شركات الطيران عن اضطرابات الركاب".

وقامت إدارة الطيران الفيدرالية بتوجيه شبكة CNN إلى جهات إنفاذ القانون المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

وارتفع سلوك الركاب الجامح خلال الجائحة، إذ كان عام 2021 هو الأسوأ على الإطلاق من حيث تقارير السلوك السيئ على متن الطائرات.

وتم تسجيل 5981 تقريرًا بحق ركاب مشاغبين من قبل إدارة الطيران الفيدرالية في عام 2021.

أدخلت الإدارة سياسة "عدم التسامح" بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2021، بعد ارتفاع حاد في حوادث الركاب الجامحة في عام 2020.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه بموجب هذه السياسة، قد تفرض غرامات على الركاب بسبب السلوك الجامح بدلاً من رسائل التحذير أو الاستشارة، ويمكن أن تؤدي القضايا إلى تحقيقات جنائية.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية يوم الأربعاء أنها ستجعل سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الركاب المشاغبين دائمة.

جاء هذا الإعلان بعد إلغاء تفويض وضع الكمامات الفيدرالي للنقل العام يوم الاثنين، وقد تقدمت وزارة العدل باستئناف على هذا الحكم.

ولا يبدو أن الحادث الذي وقع على متن رحلة جيت بلو يوم الأربعاء يتضمن وضع الكمامات، والتي لم تعد مطلوبة حاليًا.

ومع ذلك، فإن الحوادث المتعلقة بوضع الكمامات تشكل حاليًا غالبية التقارير عن سلوك الركاب الجامح.

وفي عام 2022 ، تلقت إدارة الطيران الفيدرالية بالفعل 1233 تقريرًا عن الركاب المشاغبين.